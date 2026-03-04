Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
В Японии начались протесты из-за атак США на Иран
Жители японских городов выступили против агрессии Вашингтона и Тель-Авива
Десятки активистов устроили митинг у генерального консульства Соединенных Штатов в Осаке, осуждая военные действия на Ближнем Востоке.
Ежедневные акции несогласных с политикой Запада проходят в разных регионах страны, передает РИА «Новости».
Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали наносить массированные удары по иранским объектам, что привело к гибели гражданских и ответным мерам Тегерана.
«США и Израиль, прекратите атаки на Иран!», – скандируют участники манифестации, размахивая плакатами перед зданием американской дипмиссии. Протестующие также держат транспаранты с лозунгами против империализма и войны за нефтяные ресурсы.
Демонстрации уже состоялись в Киото и Хиросиме, а к выходным ожидаются в Нагое и Нагасаки. Японский совет против атомных и водородных бомб назвал удары варварским актом и потребовал от правительства не следовать курсом Вашингтона.
Атака произошла после провала переговоров в Женеве и привела к гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин осудил убийство, назвав его циничным нарушением международных норм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее манифестация в поддержку Ирана состоялась у здания посольства США в Риме.