Российские школьники завоевали высшие награды на конкурсе в Китае
Все участники российской сборной получили призовые места на Beijing Youth Science Creation Competition в Китае, в команду вошли школьники – победители национального конкурса «Ученые будущего».
Вся команда российских школьников завоевала высшие награды на престижных научно-технических конкурсах в Китае, сообщает Telegram-канал МГУ имени М.В.Ломоносова.
Ребята выступили на Пекинском конкурсе молодежных изобретений, представив свои работы среди сильнейших молодых изобретателей. В сборную вошли победители российского конкурса «Учёные будущего», проходившего в рамках международного фестиваля НАУКА 0+.
Участники продемонстрировали проекты по искусственному интеллекту, беспилотным технологиям, экологии и медицине. Среди них – инновационный FPV-дрон, система точечного опрыскивания сорняков с помощью нейросетей, самоочищающиеся покрытия и биоматериалы для восстановления тканей.
Александр Павлов был награжден первым призом за разработку универсальной рамы для FPV-дрона. Александр Сухоцкий получил второй приз за систему точечного опрыскивания сорняков, а Кира Константинова и Степан Алясев заняли первое место в секции «Физика и астрономия», изготовив фотокаталитический самоочищающийся материал на основе диоксида титана.
Анна Куцова завоевала второе место в той же секции за создание сорбента для удаления лекарственных загрязнений. Анна Калмыкова стала обладательницей первого приза в категории «Медицина и здоровье», разработав биосовместимые волокнистые мембраны. Алевтина Карева отмечена вторым призом в разделе «Химия» за квантово-химическое моделирование фоторедокс-катализаторов.