Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.
Умерла голливудская актриса Мэри Бет Хёрт
Американская актриса Мэри Бет Хёрт, известная по фильмам «Интерьеры» и «Мир по Гарпу», умерла в возрасте 79 лет в пансионате Джерси-Сити.
О смерти Мэри Бет Хёрт стало известно из материала журнала The Variety, которое цитирует ТАСС
Американская актриса скончалась в возрасте 79 лет в пансионате в городе Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Предполагаемой причиной стали последствия болезни Альцгеймера, диагностированной у нее в 2015 году.
В совместном заявлении дочери актрисы Молли и ее мужа, сценариста и режиссера Пола Шредера, которое приводит журнал, сказано: «Она была актрисой, супругой, сестрой, матерью, тетей, другом, и она исполняла эти роли изящно и с добродушной свирепостью. И хотя мы испытываем горе, есть позитивная составляющая в том, что она больше не страдает и теперь воссоединилась в покое со своими сестрами».
Мэри Бет Хёрт родилась в 1946 году в штате Айова и начинала карьеру на Бродвее. За работу в театре она трижды номинировалась на премию «Тони». Наибольшую известность актрисе принесли роли в фильме «Интерьеры» Вуди Аллена и в картине «Мир по Гарпу», где ее партнером по съемочной площадке был Робин Уильямс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Санта-Монике американская актриса Джун Локхарт скончалась в возрасте 100 лет.