В Турции спрогнозировали рост импорта энергоресурсов до 100 млрд долларов
Скачок мировых цен на нефть и газ может привести к увеличению расходов Турции на импорт энергоресурсов и усилению инфляционного давления в стране, пишет турецкое экономическое издание Dunya.
Импорт энергоресурсов Турции может достичь 100 млрд долларов на фоне колебаний мировых цен, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое экономическое издание Dunya.
В материале подчеркивается, что ситуация вокруг Ирана напрямую влияет на стоимость нефти и газа, что увеличивает расходы Анкары на закупку энергоресурсов.
Экономист и финансовый обозреватель Озлем Текиндор заявила: «Рост цен на энергоносители на фоне ситуации вокруг Ирана в первую очередь ударит по промышленности и логистике, а затем распространится на другие сектора экономики Турции через инфляцию». В статье отмечается, что если нынешние тенденции сохранятся, ежегодные затраты на импорт энергоресурсов могут достичь 100 млрд долларов, а при дальнейшем росте цен – превысить этот уровень.
Повышение энергозатрат уже оказывает давление на платёжный баланс страны и усиливает инфляционные процессы, что создает дополнительные макроэкономические риски для Турции. По данным Турецкого статистического института, годовая инфляция в Турции по итогам февраля достигла 31,53%. Основными драйверами роста стали повышение цен на продукты питания, аренду жилья, транспорт и коммунальные услуги.
Рынок нефти отреагировал резким ростом цен Brent на 5,5% из-за взаимных атак Израиля и Ирана и опасений перебоев поставок из региона.