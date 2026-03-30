В Турции спрогнозировали рост импорта энергоресурсов до 100 млрд долларов

Tекст: Ольга Иванова

Импорт энергоресурсов Турции может достичь 100 млрд долларов на фоне колебаний мировых цен, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое экономическое издание Dunya.

В материале подчеркивается, что ситуация вокруг Ирана напрямую влияет на стоимость нефти и газа, что увеличивает расходы Анкары на закупку энергоресурсов.

Экономист и финансовый обозреватель Озлем Текиндор заявила: «Рост цен на энергоносители на фоне ситуации вокруг Ирана в первую очередь ударит по промышленности и логистике, а затем распространится на другие сектора экономики Турции через инфляцию». В статье отмечается, что если нынешние тенденции сохранятся, ежегодные затраты на импорт энергоресурсов могут достичь 100 млрд долларов, а при дальнейшем росте цен – превысить этот уровень.

Повышение энергозатрат уже оказывает давление на платёжный баланс страны и усиливает инфляционные процессы, что создает дополнительные макроэкономические риски для Турции. По данным Турецкого статистического института, годовая инфляция в Турции по итогам февраля достигла 31,53%. Основными драйверами роста стали повышение цен на продукты питания, аренду жилья, транспорт и коммунальные услуги.

Рынок нефти отреагировал резким ростом цен Brent на 5,5% из-за взаимных атак Израиля и Ирана и опасений перебоев поставок из региона.