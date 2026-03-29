Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.6 комментариев
Аэропорты Самары, Ульяновска, Краснодара и Бугульмы вернулись к штатной работе
Росавиация сняла ограничения с работы аэропортов в Самаре, Ульяновске, Краснодаре и Бугульме, о чем в Max-канале ведомства сообщил его представитель.
«Аэропорты Бугульмы, Краснодара (Пашковский), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
Напомним, в ночь на воскресенье Росавиация временно ограничила полеты в пяти аэропортах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России. Губернатор Дрозденко сообщил о 18 сбитых над Ленинградской областью дронах в ночь на воскресенье.