В Оренбурге взрослого и подростка поймали за поджоги вышек сотовой связи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержанными оказались 34-летний мужчина и 15-летний школьник, пояснили в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

Преступление совершено в ночь на 21 марта, злоумышленники повредили оборудование и скрылись. Они действовали за незначительное вознаграждение по инструкции анонимного заказчика.

Дело расследуется по статье «Диверсия», по нему им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Сейчас фигуранты находятся под стражей.

