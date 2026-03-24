Ynet: Новый верховный лидер Ирана одобрил переговоры с США

Ynet: Новый верховный лидер Ирана Хаменеи одобрил переговоры с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи дал согласие на проведение американо-иранских переговоров, сообщает Газета.Ru со ссылкой на израильское издание Ynet.

В Белом доме ранее подчеркнули, что прошедшие переговоры с Ираном были продуктивными и положительно оцениваются американской стороной.

«Я здесь после того, как мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи, чтобы как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут выполнены наши условия», – заявил Аракчи. Также сообщается, что иранская сторона готова к завершению переговорного процесса, при условии выполнения ее требований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал состоявшиеся в Маскате переговоры с Ираном позитивными и конструктивными.

Позднее NBC сообщил о планах Уиткоффа в ближайшие дни провести новые переговоры с иранскими представителями по возможному соглашению о ядерной программе.

В январе 2026 года СМИ сообщили о готовности главы МИД Ирана Аббаса Аракчи провести личную встречу с Уиткоффом на фоне угроз президента США Дональда Трампа применить военную силу против Тегерана.