Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.
Ynet: Новый верховный лидер Ирана одобрил переговоры с США
Ynet: Новый верховный лидер Ирана Хаменеи одобрил переговоры с США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи одобрил американо-иранские переговоры, сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи дал согласие на проведение американо-иранских переговоров, сообщает Газета.Ru со ссылкой на израильское издание Ynet.
В Белом доме ранее подчеркнули, что прошедшие переговоры с Ираном были продуктивными и положительно оцениваются американской стороной.
«Я здесь после того, как мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи, чтобы как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут выполнены наши условия», – заявил Аракчи. Также сообщается, что иранская сторона готова к завершению переговорного процесса, при условии выполнения ее требований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал состоявшиеся в Маскате переговоры с Ираном позитивными и конструктивными.
Позднее NBC сообщил о планах Уиткоффа в ближайшие дни провести новые переговоры с иранскими представителями по возможному соглашению о ядерной программе.
В январе 2026 года СМИ сообщили о готовности главы МИД Ирана Аббаса Аракчи провести личную встречу с Уиткоффом на фоне угроз президента США Дональда Трампа применить военную силу против Тегерана.