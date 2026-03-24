Сенат США утвердил Маллина секретарем госбезопасности
Новым министром внутренней безопасности США назначен сенатор-республиканец Марквейн Маллин, который сменил Кристи Ноэм после массовых протестов по поводу миграционной политики.
Сенат США утвердил Марквейна Маллина на пост министра внутренней безопасности, передает AP.
Маллин сменил Кристи Ноэм, которую уволили на фоне общественного недовольства массовыми депортациями и действиями иммиграционной службы. За его кандидатуру проголосовали 54 сенатора, 45 выступили против, голосование прошло в основном по партийным линиям.
Маллин известен как сторонник президента США и его миграционной повестки. В ходе слушаний он подчеркнул, что намерен «защищать всех» и стремится сделать работу ведомства менее публичной. «Я могу не соглашаться с каждым в этом зале, но как министр внутренней безопасности я буду защищать всех», – заявил он на слушаниях.
Сейчас министерство переживает кризис: финансирование прекращено с четырнадцатого февраля, сотрудники TSA массово увольняются или отказываются работать без оплаты, что приводит к задержкам в аэропортах. Демократы требуют изменить практику миграционного контроля, в том числе ограничить рейды у социальных объектов, запретить маски и обязать агентов носить камеры.
В ходе слушаний Маллин пообещал, что обыски в домах будут производиться только по решению суда, а лишение федеральных средств «санкционным» юрисдикциям станет крайней мерой. Он признал, что у некоторых сообществ есть опасения по поводу строительства новых центров содержания мигрантов и заявил о готовности обсуждать эти вопросы.
Маллин также намерен отменить правило Ноэм о личном согласовании крупных контрактов в FEMA и не поддерживает инициативу по ликвидации агентства.
Ключевые ведомства министерства остались без финансирования в связи с процедурным тупиком в Сенате.
Власти Миннесоты подали иск против федерального центра из-за действий миграционной службы.