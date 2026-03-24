МВД разработало порядок аннулирования фиктивной регистрации по месту жительства
Министерство внутренних дел России вынесло на публичное обсуждение проект приказа, устанавливающий порядок действий при выявлении фиктивной регистрации граждан по месту жительства или пребывания, сообщили в Миграционной службе МВД.
Согласно документу, решение о снятии гражданина с регистрационного учета принимается начальниками территориальных органов МВД на межрегиональном, региональном и районном уровнях либо лицами, их замещающими, передает РИА «Новости».
Данное решение должно быть принято в течение пяти рабочих дней после установления факта фиктивной регистрации. Основанием для такого решения являются различные процессуальные документы, включая вступивший в законную силу обвинительный приговор, постановление или определение суда, а также документы, вынесенные органом дознания, дознавателем, следователем или руководителем следственного органа. Также учитываются вступившие в силу постановления по делам об административных правонарушениях.
«О принятом решении извещается собственник (наниматель) жилого помещения путем направления уведомления в произвольной форме», – заключили в ведомстве.
Ранее в ведомстве напомнили, что фиктивная регистрация гражданина России, в том числе для получения повышенных социальных выплат, влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. МВД отмечало, что в основном такие правонарушения распространены в северных регионах, где величина прожиточного минимума выше, чем в среднем по стране, передает РБК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД разработало проект, который позволяет оформлять временную прописку в нежилых помещениях для защиты конституционных прав граждан на свободу передвижения. Конституционный суд России разрешил регистрацию граждан в пригодных для проживания апартаментах. Депутаты фракции «Новые люди» подготовили законопроект об отмене обязательной регистрации и введении права на добровольную регистрацию.