Сестра Ким Чен Ына не захотела видеть премьер-министра Японии в Пхеньяне

Сестра Ким Чен Ына не захотела видеть премьер-министра Японии Такаити в Пхеньяне

Tекст: Ольга Иванова

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон выступила против визита премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Пхеньян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление, опубликованное Центральным телеграфным агентством Кореи. Она подчеркнула, что не видит оснований для диалога между двумя странами.

Ким Ё Чжон заявила: «Мы по-прежнему не имеем тем для разговора с той стороной, которая остается пленником устаревших представлений и нереализуемого упрямства. Хотя это и полностью личная позиция, но я не хотела бы видеть сцену, в которой японский премьер-министр приезжает в Пхеньян». Она отметила, что простого желания японской стороны для организации саммита недостаточно.

По словам Ким Ё Чжон, КНДР не признаёт вопросы, которые Япония в одностороннем порядке выносит на повестку, и не намерена обсуждать их на переговорах. Она добавила, что руководство страны не видит причин для встречи и не желает садиться за стол переговоров. Для проведения возможной встречи, считает Ким Ё Чжон, Японии необходимо отказаться от «устаревших традиций и привычек», однако нынешняя политика Токио, по ее мнению, движется в противоположном направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Японии Санаэ Такаити назвала КНДР ядерной державой во время предвыборных дебатов. Японские власти официально не признают КНДР ядерной державой.