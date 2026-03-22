Эксперт Богданова-Шемраева сообщила о возможных 11 днях отдыха в мае
Короткий отпуск в конце апреля или между майскими праздниками в этом году позволит работающим россиянам получить до 11 дней отдыха подряд, рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
Богданова-Шемраева заявила, что отпуск, взятый с четвертого по восьмое мая, позволит россиянам отдохнуть подряд целых 11 дней, если объединить его с официальными праздничными и выходными днями, передает ТАСС. Она отметила: «Если вы готовы немного потерять в доходе ради продолжительного отдыха, оптимальным вариантом будет взять отпуск с 4 по 8 мая. В сочетании с официальными праздничными и выходными днями вы получите целых 11 дней отдыха, потратив всего 5 дней отпуска».
Эксперт добавила, что для увеличения продолжительности отдыха без потерь в выплатах можно взять отпуск с 27 по 30 апреля. В таком случае, используя всего четыре дня отпуска, сотрудник получит девять дней отдыха подряд – с учетом выходных 25-26 апреля и праздничных дней 1-3 мая.
Согласно подсчетам агентства, майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за последние восемь лет: они продлятся только шесть дней – с первого по третье мая и с девятого по одиннадцатое мая. В предыдущие годы майские праздники длились дольше: по восемь дней в 2022, 2024 и 2025 годах, семь дней в 2023 году, а в 2019 году – девять дней.
В Трудовом кодексе России закреплено 14 праздничных дней, и если они совпадают с выходными, то переносятся на будние дни. Благодаря этим переносам общий баланс рабочих и выходных дней за год остается стабильным. В 2026 году новогодние праздники станут самыми продолжительными за последние годы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Маргарита Богданова-Шемраева посоветовала работникам не планировать отдых на май ради сохранения уровня дохода. Депутат Светлана Бессараб объяснила отсутствие длинных майских выходных в 2026 году переносом дней на новогодние каникулы. Глава Минтруда Антон Котяков пообещал изучить инициативу об установлении непрерывных праздников в начале мая.