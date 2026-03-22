Учёный Яфи заявил об угрозе массовой гибели российских перелетных птиц

Tекст: Дмитрий Зубарев

Яфи сообщил, что военные действия в Иране и на Ближнем Востоке представляют серьёзную угрозу для перелётных птиц из России, передает РИА «Новости». По его словам, конфликт разразился как раз в сезон миграции птиц, которые зимой обитают на побережье Персидского залива в Иране и арабских странах.

Яфи объяснил, что из-за постоянных вылетов военной авиации, пусков ракет и бомб российские перелётные птицы могут потерять возможность вернуться по привычному маршруту через воздушное пространство Ирана. «Смена путей миграции смертельно опасна для птиц, может привести к их истощению и сокращению популяции», – заявил учёный.

Эколог отметил, что специалисты пока не могут оценить последствия военных действий для природы, поскольку работать в зоне боёв невозможно, однако разрушительный эффект очевиден. Яфи также подчеркнул, что война наносит ущерб морским и прибрежным экосистемам региона, где фиксируются утечки токсичных веществ из танкеров, загрязнение от военных самолётов и ракетных перехватов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран нанес ракетный удар по крупному промышленному центру в Катаре.