Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ после хет-трика

Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.
Хоккеист «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признан первой звездой дня НХЛ после хет-трика и двух передач, позволивших ему набрать 111 очков за сезон.
О новом достижении звездного форварда сообщается на официальном сайте лиги, передает РИА «Новости».
Во вторник Никита Кучеров забросил три шайбы и сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен», завершившейся со счетом 6:2.
Для россиянина этот хет-трик стал седьмым в карьере. Атлет вышел на второе место в гонке бомбардиров, имея в активе 111 очков за сезон. Нападающий стал седьмым игроком в истории, набравшим более 110 баллов в четырех чемпионатах подряд.
Второй звездой дня признали Элиаса Петтерссона из «Ванкувер Кэнакс», который оформил дубль во встрече с «Флоридой». Третьим стал вратарь «Баффало» Укко-Пекка Луукконен, отразивший 27 бросков в победном поединке против «Вегаса».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «Тампа-Бэй» обыграла «Сиэтл» в выездном матче регулярного чемпионата со счетом 5:1.
Ранее Никита Кучеров стал первой звездой дня после шести набранных очков во встрече с «Калгари». Также российский нападающий удостаивался звания второй звезды по итогам игры с «Ванкувером».