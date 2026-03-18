Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ после хет-трика

Форвард «Тампы» Кучеров признан лучшим игроком дня в НХЛ

Tекст: Мария Иванова

О новом достижении звездного форварда сообщается на официальном сайте лиги, передает РИА «Новости».

Во вторник Никита Кучеров забросил три шайбы и сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен», завершившейся со счетом 6:2.

Для россиянина этот хет-трик стал седьмым в карьере. Атлет вышел на второе место в гонке бомбардиров, имея в активе 111 очков за сезон. Нападающий стал седьмым игроком в истории, набравшим более 110 баллов в четырех чемпионатах подряд.

Второй звездой дня признали Элиаса Петтерссона из «Ванкувер Кэнакс», который оформил дубль во встрече с «Флоридой». Третьим стал вратарь «Баффало» Укко-Пекка Луукконен, отразивший 27 бросков в победном поединке против «Вегаса».

Ранее Никита Кучеров стал первой звездой дня после шести набранных очков во встрече с «Калгари». Также российский нападающий удостаивался звания второй звезды по итогам игры с «Ванкувером».