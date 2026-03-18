  Тегеран заявил об устойчивости власти Ирана после гибели Лариджани
    Как перестраивается мировой энергетический рынок
    Иран подтвердил гибель Лариджани
    Франция провела учения с имитацией ядерного удара
    Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране
    Глава минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии II
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю
    МИД России выступил с заявлением по ситуации вокруг Кубы
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО.

    18 марта 2026, 09:09 • Новости дня

    Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ после хет-трика

    Форвард «Тампы» Кучеров признан лучшим игроком дня в НХЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккеист «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признан первой звездой дня НХЛ после хет-трика и двух передач, позволивших ему набрать 111 очков за сезон.

    О новом достижении звездного форварда сообщается на официальном сайте лиги, передает РИА «Новости».

    Во вторник Никита Кучеров забросил три шайбы и сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен», завершившейся со счетом 6:2.

    Для россиянина этот хет-трик стал седьмым в карьере. Атлет вышел на второе место в гонке бомбардиров, имея в активе 111 очков за сезон. Нападающий стал седьмым игроком в истории, набравшим более 110 баллов в четырех чемпионатах подряд.

    Второй звездой дня признали Элиаса Петтерссона из «Ванкувер Кэнакс», который оформил дубль во встрече с «Флоридой». Третьим стал вратарь «Баффало» Укко-Пекка Луукконен, отразивший 27 бросков в победном поединке против «Вегаса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «Тампа-Бэй» обыграла «Сиэтл» в выездном матче регулярного чемпионата со счетом 5:1.

    Ранее Никита Кучеров стал первой звездой дня после шести набранных очков во встрече с «Калгари». Также российский нападающий удостаивался звания второй звезды по итогам игры с «Ванкувером».

    17 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    «Единая Россия» пообещала сократить бюрократию при строительстве соцобъектов

    «Единая Россия» обеспечит снижение бюрократической нагрузки при строительстве соцобъектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники второго окружного отчетно-программного форума «Единой России» в Ростове-на-Дону обсудили инициативу по снижению бюрократической нагрузки при строительстве социальных объектов.

    Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что в 2025 году количество необходимых документов, сведений и согласований сократится до 550 по сравнению с 989 в 2021 году, сообщается на сайте ЕР. За счет этого длительность инвестиционного цикла уменьшилась с 1831 до 1253 дней.

    Пахомов подчеркнул, что эта работа ведется по поручению президента. По его словам, речь идет не о снижении требований, а об устранении лишних процедур, при этом безопасность и качество проектирования и строительства остаются обязательными.

    «Смысл здесь очень практический – чем меньше времени уходит на лишнюю бюрократию, тем быстрее регионы переходят к реальной стройке и тем больше объектов можно успеть построить за тот же период. Это напрямую влияет на ввод школ, детских садов, спортивных площадок и других социальных объектов», – заявил Пахомов.

    На форуме также рассказали о старте сбора предложений в новую Народную программу «Единой России», которую в феврале инициировал председатель партии Дмитрий Медведев. Аналогичные форумы пройдут во всех федеральных округах, где правительство отчитается о реализации программы и соберет предложения для нового программного документа.

    Будущая программа партии впервые будет включать два блока: предвыборную программу с конкретными решениями и стратегический документ с идеологическими и ценностными ориентирами.

    В подготовке Народной программы участвуют Герои России, участники СВО, представители науки, промышленности и профсоюзов. Рамку программы на десятилетия представят в июне, а в августе – Народную программу на пять лет.

    Ранее в «Единой России» призвали сделать порядок расчета тарифов ЖКХ прозрачным и понятным.

    17 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    МИД России выступил с заявлением о ситуации вокруг Кубы

    МИД России выразил обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг Кубы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность обострением обстановки вокруг Кубы и ростом внешнего давления на страну.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, подчеркивается, что Москва подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и народом Кубы, а также осуждает попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства и применение односторонних ограничительных мер. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Куба сталкивается с беспрецедентными вызовами, вызванными многолетним торговым, экономическим, финансовым и энергетическим эмбарго со стороны США.

    В заявлении говорится: «Решительно осуждаем попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер». В ведомстве выразили уверенность, что кубинский народ, обладающий стойкостью и преданностью идеалам свободы, сумеет отстоять право на собственный выбор пути развития. Российская сторона пообещала продолжать оказывать Кубе всестороннюю поддержку, включая материальную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке Москвой вариантов поддержки Гаваны на фоне экономических трудностей и эмбарго.

    В свою очередь, по данным The New York Times, США на переговорах с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диаса-Канеля для заключения новых соглашений.

    Между тем на Кубе произошло полное отключение энергосистемы, что стало причиной массовых протестов за последние десять дней.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 10:02 • Новости дня
    Активисты «Молодой Гвардии» встретили паралимпийскую сборную России

    Tекст: Вера Басилая

    Паралимпийскую сборную России, вернувшуюся из Италии с 19 медалями, торжественно встретили активисты «Молодой Гвардии Единой России».

    Активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили паралимпийскую сборную России, вернувшуюся с XIV Паралимпийских зимних игр, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    В этом году страну представляли всего шесть спортсменов, которые выступили в трех дисциплинах: горнолыжный спорт, лыжные гонки и сноуборд. Несмотря на столь малочисленную команду, россияне завоевали 12 медалей, среди которых восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.

    По итогам соревнований сборная России заняла третье место в общем медальном зачете. Отмечается, что российская команда оказалась самой малочисленной среди лидеров: у Китая было 70 спортсменов, у США – 68, у Италии – 42. В состав российской сборной вошли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

    «Для нас большая честь лично встретить наших героев после такого напряженного и триумфального выступления в Италии. Наши спортсмены доказали: несмотря на любые обстоятельства, сила духа и любовь к Родине помогают покорять любые вершины. Нас не отменить!» – заявил председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

    Руководитель центрального штаба Александр Амелин выразил благодарность спортсменам за проявленное мужество, завоеванные золотые медали и за чувство гордости, которое они подарили всей стране.

    В общем медальном зачете российские спортсмены на Паралимпиаде заняли третье место. На церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии сборная России присутствовала в полном составе под национальным флагом.

    17 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    @ Katharina Schroder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии приняли решение вызвать российского посла Олега Озерова после повреждения гидроэлектростанции около Новоднестровска на Украине и обвинили Россию в произошедшем.

    МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова, передает ТАСС. Причиной вызова стала авария на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине, в которой молдавская сторона обвинила Россию.

    Российскому дипломату планируют вручить ноту протеста в связи с этим происшествием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днестре обнаружили нефтяные пятна, которые третий день угрожают водоснабжению молдавских территорий.

    Правительство Молдавии подтвердило угрозу загрязнения реки с территории Украины.

    В районе города Бельцы на время приостанавливали забор воды, но к вечеру его возобновили.

    17 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать

    СК сообщил об убийстве 12-летнего мальчика и ранении его матери в Ногинске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одной из арендованных квартир Ногинска обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением, его мать доставили в реанимацию, сообщили в СК по региону.

    В арендованной квартире в Ногинске нашли тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области. Его мать обнаружили в соседней комнате в бессознательном состоянии, сейчас она находится в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

    По данным следствия, мать вместе с сыном приехала в Ногинск из Москвы 16 марта и остановилась в арендованной квартире. На следующий день в квартиру зашла хозяйка жилья, которая и обнаружила случившееся, после чего вызвала скорую и полицию.

    Следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ведомстве добавили, что выясняются также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения с ножом на школьника в Подмосковье. В понедельник в Щелковском округе ученик седьмого класса одной из школ напал на своих сверстников по дороге в школу.

    Ранее в Подмосковье направили в суд дело об убийстве девочки, совершенном 28 лет назад в Кашире.

    17 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю
    Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран задействовал управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах, включая Западный Иерусалим, сообщают иранские СМИ.

    Иранские вооруженные силы впервые задействовали управляемую ракету «Хадж Касем» в ходе нынешнего противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Под ударом оказались базы Аль-Удейд в Катаре, Али ас-Салем в Кувейте и Шейх-Иса в Бахрейне.

    Атаки также велись по объектам в эмирате Фуджейра и Иракском Курдистане. Кроме того, в КСИР сообщили о поражении целей в ряде крупных городов Израиля, включая Тель-Авив, Западный Иерусалим и Бейт-Шемеш.

    Местные СМИ акцентируют внимание на том, что это первое подтвержденное применение данного снаряда в рамках текущего конфликта.

    При этом подобные боеприпасы уже фигурировали в сводках за 2025 год во время летнего обострения. Тогда агентство охарактеризовало их как «тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты».

    Ранее Корпус стражей исламской революции сообщал о первом применении стратегической ракеты «Саджиль».

    17 марта 2026, 09:24 • Новости дня
    Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернётся к прежнему режиму судоходства, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что важнейшая транспортная артерия утратила возможность работать по старым правилам из-за внешней агрессии, передает ТАСС.

    Тегеран связывает изменение ситуации с враждебными действиями Вашингтона и его союзников.

    «Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет», – цитирует политика канал SNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил проход судов нескольких стран через пролив с разрешения Тегерана

    Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.

    Иранское внешнеполитическое ведомство обязало все торговые суда согласовывать свой маршрут с военно-морскими силами республики.

    17 марта 2026, 09:49 • Новости дня
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    @ Fedir Shandor

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор опубликовал фото, на котором он держит в руках продырявленный флаг Венгрии.

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор разместил в сети фотографию с продырявленным венгерским флагом, передает РИА «Новости».

    На снимке дипломат держит в руках флаг с отверстием, а рядом с ним стоит командующий силами беспилотных систем украинской армии Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    До назначения на дипломатическую должность в 2023 году Шандор участвовал в боевых действиях на стороне украинских формирований и призывал закарпатских венгров вступать в вооруженные силы Украины. Бровди в 2023 году был внесен в черный список Венгрии после атак на нефтепровод «Дружба».

    Летом прошлого года Будапешт запретил Бровди въезд в страну и страны Шенгенской зоны на три года. После атак на нефтепровод Венгрия и Словакия временно лишились поставок российской нефти.

    МИД Венгрии вызвал посла Федора Шандора из-за сообщений о насильственной мобилизации этнических венгров.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    18 марта 2026, 00:15 • Новости дня
    Офис секретаря Совбеза Ирана подтвердил гибель Лариджани

    Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Лариджани

    Офис секретаря Совбеза Ирана подтвердил гибель Лариджани
    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, об этом сообщило его официальное представительство.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, передает РИА «Новости». Офис Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    В публикации была использована фраза: «Я, раб Божий, воссоединился с Богом».

    Сын Лариджани Мортаза и начальник его службы охраны погибли вместе с ним, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС в местности неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 22:07 • Новости дня
    Умер заслуженный артист Дмитрий Твердохлебов
    Умер заслуженный артист Дмитрий Твердохлебов
    @ mosoperetta.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни, об этом сообщили в Московском театре оперетты.

    Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московский театр оперетты. В театре отметили: «16 марта на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Петрович Твердохлебов… Коллектив Московского театра оперетты скорбит и выражает самые искренние соболезнования семье, родным и близким Дмитрия Петровича Твердохлебова. Память о нем навсегда останется с нами».

    Твердохлебов был приглашен в труппу театра еще студентом выпускного курса ГИТИСа. Его дебют на сцене прошел с большим успехом: уже в первый год работы он сыграл роли Лобио в спектакле «Не бей девчонок» и Дон Жуана в оперетте «Песня для тебя». Эти премьеры стали началом череды заметных ролей, среди которых были работы в постановках «Конкурс красоты», «Девичий переполох», «Василий Теркин», «Сильва» и «Старая комедия».

    В театре подчеркнули, что режиссеры с удовольствием работали с артистом, отмечая его искренность и самоотдачу как в детских, так и во взрослых спектаклях, в классике и современном репертуаре. Особо выделялось уникальное сочетание мощной сценической фактуры и мягкой пластики актера, а также его тонкая ирония, благодаря чему персонажи Твердохлебова становились любимцами публики.

    Среди заметных работ Твердохлебова – роли директора тюрьмы Франка в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса, лорда Тауэра в «Джейн» Александра Кремера, хозяина в «Фиалке Монмартра» Имре Кальмана, полковника Пикеринга в «Моей прекрасной леди» Фредерика Лоу и директора цирка в «Принцессе цирка» Кальмана.

    17 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    Жители Сум бойкотировали минуту молчания в память бойцов ВСУ

    В Сумах отмечено резкое снижение поддержки ВСУ среди жителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Сум на Украине массово игнорируют ежедневную минуту молчания по украинским военным, при этом акция с портретами собрала минимальное число участников, сообщают российские силовые структуры.

    Жители города Сумы массово отказываются участвовать в ежедневной минуте молчания по погибшим военнослужащим ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. «В Сумах отмечают, что жители отказываются принимать участие в ежедневной минуте молчания», – заявил источник агентства.

    По его словам, на последнюю акцию, где участники вышли с портретами украинских солдат, пришли всего 50 человек. При этом часть присутствующих, как уточнил собеседник, была направлена на мероприятие в приказном порядке из государственных учреждений.

    Организаторы отмечают, что подобные мероприятия теряют поддержку среди местных жителей. Причины отказа от участия не приводятся, однако заметно сокращение числа участников по сравнению с прежними подобными акциями.

    Ранее жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ. До этого жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Сум рассматривает вопрос об изъятии квартир и коммерческих помещений в пользу ВСУ у граждан, покинувших Украину.


    17 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    @ IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что французский лидер Эммануэль Макрон скоро покинет пост главы государства.

    «Он (Макрон) очень скоро покинет свой пост», – заявил глава Белого дома, передает РИА «Новости».

    Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану, указав на их несоответствие международному праву и невозможность одобрения Парижем. Он также объявил об отказе Франции участвовать в операции США в Ормузском проливе.

    В январе Трамп заявил о ненужности Макрона.

    17 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией

    Стубб заявил о необходимости единого диалога Евросоюза с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб обозначил важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией, отметив приближение времени для открытия политических каналов.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что наступает момент, когда Евросоюзу потребуется восстановить прямой политический диалог с Россией. По словам Стубба, необходимо открыть каналы для такого диалога, чтобы обсуждать актуальные вопросы между объединением и Россией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что диалог должен вестись не на уровне отдельных стран-членов, а от имени всего Евросоюза. Стубб уверен, что это позволит сформировать единую позицию ЕС по ключевым вопросам, связанным с отношениями с Россией.

    Президент Финляндии высказал мнение, что согласованные действия всего объединения дадут больше возможностей для эффективных переговоров с российской стороной.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС начать переговоры с Россией и назвал сделку с Россией единственным решением по Украине. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.


    17 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    @ Belga/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам, премьер страны Барт Де Вевер предложил ЕС заключить сделку для нормализации отношений с Москвой, пишут СМИ.

    Политик считает необходимым вернуть доступ к дешевым энергоносителям, поскольку затраты растут из-за очередного конфликта на Ближнем Востоке. Предложение вызвало серьезные разногласия внутри правящей коалиции, пишет Politico.

    «Конфликт должен быть завершен в интересах Европы. Мы должны перевооружиться и ремилитаризировать границу, но одновременно нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии», – заявил бельгийский премьер-министр.

    Он добавил, что считает такую позицию проявлением здравого смысла.

    Де Вевер заявляет, что за закрытыми дверями лидеры стран ЕС признают его правоту, однако никто не решается сказать это вслух. Высказывание политика спровоцировало скандал, партнеры по правительству поспешили дистанцироваться от его слов. Критики назвали идею переговоров признаком слабости, подрывающим европейское единство.

    В оппозиции заявили, что закупка газа у Москвы даст России средства на продолжение спецоперации на Украине. Представители кабинета министров позже пояснили, что речь шла о гипотетическом сценарии после заключения мирного соглашения. Несмотря на высокие рейтинги, Де Вевер пригрозил уйти в отставку, если разногласия парализуют работу правительства.

    Ранее де Вевер называл сделку с Москвой единственным возможным решением украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал предложение о наделении Евросоюза полномочиями для ведения таких переговоров.

    17 марта 2026, 22:27 • Новости дня
    Глава Минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии II

    Глава минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии II

    Tекст: Ольга Иванова

    Католикос-патриарх Грузии Илия II скончался после развития почечной, легочной и сердечной недостаточностей, начавшихся с желудочного кровотечения, заявил журналистам глава грузинского Минздрава Михаил Сарджвеладзе.

    Причиной смерти католикоса-патриарха Грузии Илии II стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточностей, передает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил глава грузинского министерства здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.

    По его словам, ухудшение состояния патриарха произошло вечером, около 21.00. Сарджвеладзе подчеркнул: «Вечером в девять часов началось ухудшение жизненно важных функций. Началось все с кровотечения в желудке, но после этого, когда были совершены манипуляции, за этим последовали почечная, легочная и сердечная недостаточности».

    Медики делали все возможное, однако остановить развитие осложнений не удалось. Сарджвеладзе уточнил, что несмотря на экстренные меры, органы перестали функционировать, что привело к кончине патриарха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, католикос-патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни на 94-м году в одной из клиник Тбилиси.

    Главное
    В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»
    В СПЧ раскритиковал идею Госсовета Татарстана ограничить работу журналистов
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией
    Жители Сум бойкотировали минуту молчания в память бойцов ВСУ
    В Новосибирской области заплатят компенсации за павший от пастереллеза скот
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать
    Умер заслуженный артист Дмитрий Твердохлебов

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    Иранский кризис подталкивает Европу к сделке с Москвой

    «Мы должны нормализовать отношения с Россией, чтобы вернуть доступ к дешевой энергии – этого требует здравый смысл». Это заявил не венгерский премьер Виктор Орбан, которого часто называют «пророссийским», а глава правительства Бельгии Барт де Вевер. И у него с каждым днем все больше сторонников – все больше европейских лидеров выступают за восстановление полноценного диалога с Москвой. Толчком к этому стал кризис вокруг Ирана. Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Зеленский сделал США унизительное предложение

    Президент США Дональд Трамп зовет своих западных союзников на помощь в противостоянии с Ираном – но при этом демонстративно отказывается от содействия, предложенного Киевом. Этот отказ только на первый взгляд выглядит парадоксом. На самом деле Зеленский предлагает бесчестную и даже унизительную для США сделку. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

