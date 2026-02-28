«Краснодар» обыграл «Ростов» и стал лидером РПЛ

«Краснодар» выиграл у «Ростова» 2:1 и возглавил таблицу РПЛ с 43 очками

Tекст: Тимур Шайдуллин

Футболисты «Краснодара» одержали победу над «Ростовом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги, сообщает РПЛ.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Голы за «Краснодар» забили Эдуард Сперцян на восьмой минуте с пенальти и Никита Кривцов на 73-й. У гостей отличился Алексей Миронов, реализовавший пенальти в компенсированное к первому тайму время.

Во втором тайме у «Ростова» возникли серьезные кадровые проблемы: на 51-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник Дмитрий Чистяков. Позже команда и вовсе осталась вдевятером после прямой красной карточки Ильи Вахании, которую он получил на седьмой компенсированной минуте за игру рукой.

В составе «Краснодара» дебютировал Хуан Боселли, вышедший на замену на 74-й минуте – он пополнил команду в начале февраля, перейдя из «Нижнего Новгорода». Сперцян оформил свой девятый гол в сезоне, став лучшим бомбардиром команды, Кривцов отличился пятым мячом, а Миронов забил свой второй гол за «Ростов».

После этой победы «Краснодар» набрал 43 очка и вышел на первое место в таблице РПЛ, опередив «Зенит», у которого 42 очка. Команда продлила свою беспроигрышную серию до десяти матчей. «Ростов» с 21 очком занимает 11-ю строчку.

В следующем туре «Ростов» примет калининградскую «Балтику» 7 марта, а «Краснодар» 8 марта сыграет в гостях с казанским «Рубином».

Ранее в чемпионате лидировал петербургский «Зенит», который завершил первый круг футбольного сезона, обыграв тольяттинский «Акрон» со счетом 2:0.



