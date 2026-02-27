  • Новость часаЭксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    27 февраля 2026, 13:41 • Новости дня

    Аэропорт Ульяновска ввел ограничения на вылет и прилет самолетов

    В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на вылет и прилет

    Tекст: Мария Иванова

    В ульяновском аэропорту Баратаевка введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, призванные усилить меры безопасности при выполнении гражданских рейсов.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

    Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

    Речь идет об аэропорте Баратаевка, который временно приостановил операционную деятельность. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.

    Ранее в пятницу Росавиация закрыла небо над четырьмя городами Поволжья.

    До этого была ограничена работа аэропортов Саратова и Пензы.

    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    МИД Франции отреагировал на обвинения СВР России по ядерной бомбе для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    27 февраля 2026, 09:34 • Новости дня
    Расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км

    Tекст: Вера Басилая

    Расстояние между российскими позициями и Краматорском на отдельных участках составляет не более 15 км, сообщили в российских силовых структурах.

    Дистанция между передовыми отрядами армии России и городом Краматорском на ряде направлений составляет не более 15 км. Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Представитель ведомства отметил: «Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 км».

    Согласно полученным данным, украинская группировка, дислоцированная в населенном пункте, находится под плотным огнем. По объектам противника работают расчеты реактивной и ствольной артиллерии.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о сокращении расстояния до Краматорска после освобождения села Миньковка.

    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска.

    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    26 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Выгнанный с ОИ украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

    Выгнанный с ОИ Гераскевич призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

    Выгнанный с ОИ украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
    @ IMAGO/Chai von der Laage/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выгнанный с Олимпиады из-за шлема украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время выступления в Верховной раде назвал олимпийского чемпиона Сергея Бубку предателем и потребовал лишить его званий.

    Владислав Гераскевич на пленарном заседании Верховной рады обвинил олимпийского чемпиона Сергея Бубку в коллаборационизме, передает РИА «Новости».

    «Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишен награды путем введения против него санкций», – заявил Гераскевич.

    По словам спортсмена, Бубка сотрудничает с Россией, что, по его мнению, делает неприемлемым его пребывание среди героев Украины.

    Ранее Владимир Зеленский своим указом прекратил выплату государственных стипендий Сергею Бубке и другим титулованным украинским атлетам. В документе отмечается, что Бубка, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом, лишается государственной поддержки.

    Сергей Бубка известен как первый спортсмен, преодолевший планку в шесть метров в прыжках с шестом. Ему 62 года, он числится соучредителем ООО «Монблан», зарегистрированного в Донецке, а также двух других компаний, работающих на территории России. С 2005 по 2022 год Бубка возглавлял Олимпийский комитет Украины, а в 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета. По информации СМИ, Бубка проживает в Монако.

    Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпийских играх 2026 года.

    Атлет надел на соревнования шлем с фотографиями погибших военных и политическими лозунгами.

    МОК обратился к спортсменам Украины с просьбой не устраивать акции протеста против российских участников.

    26 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных

    Мирошник: ВСУ использовали пленных как манекенов для медицинских экспериментов

    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики использовали военнопленных в качестве живых манекенов для отработки сложных медицинских манипуляций, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

    Украинские медики, по данным дипломатов, использовали российских военнопленных для обучения студентов сложным и болезненным медицинским процедурам, передает ТАСС.

    В докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника приводятся показания российских военнослужащих, оказавшихся в украинском плену.

    Согласно свидетельствам, перед передачей пленных в официальное СИЗО их привезли в больницу города Сумы. Вместо оказания помощи раненым, местные врачи использовали их для обучения практикантов проведению опасных для здоровья процедур.

    Один из военнопленных рассказал, что у него было осколочное ранение в правую руку, возле локтя.

    «Доктор спрашивает у нашего конвоира: «Что с ним делать? Зашивать или перемотать?» Сопровождающий говорит: «Да, перемотай, и сойдет». Сразу не стали перематывать, привели практикантов-медиков», – рассказал пленный.

    Он сообщил, что врач указал практикантам брать кровь из артерий, после чего практикант впервые пробовал выполнить эту процедуру на нем, что вызвало сильную боль. В результате, как уточняется, медицинская помощь не была оказана, рана не была обработана и зашита, из-за чего позже началось загноение, а срок зарастания раны составил не менее семи месяцев.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские власти не разрешают международным гуманитарным организациям посещать тайные тюрьмы ВСУ.

    Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провел год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными.

    26 февраля 2026, 15:07 • Новости дня
    Глава МИД Польши признал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

    Сикорский признал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал причастность Украины к подрыву газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2».

    Заявление прозвучало во время обсуждения в сейме после его программной речи, передает РИА «Новости». Бывший глава МИД Польши Збигнев Рау вновь раскритиковал Германию за участие в проектах «Северный поток».

    Когда Рау задал вопрос: «Демонтировали ли уже немцы газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2»?», Сикорский прервал его и с места произнес: «Их демонтировали украинцы».

    Издание Der Spiegel писало, что Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.

    Россия заявляла, что не согласна с заявлениями о причастности к подрыву газопроводов исключительно Киева.

    26 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Украина начала импортировать американский СПГ через Литву
    Украина начала импортировать американский СПГ через Литву
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская компания «Нафтогаз» впервые организовала поставку американского сжиженного природного газа на Украину через терминал в литовском порту Клайпеда.

    Украинская компания «Нафтогаз» приступила к импорту американского сжиженного природного газа через терминал в литовском порту Клайпеда, передает РИА «Новости».

    В рамках партнерства с литовским холдингом Ignitis Group обеспечена поставка 90 млн кубометров СПГ из США. Как сообщил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, «Нафтогаз» самостоятельно доставит этот газ на Украину в феврале-марте.

    Корецкий отметил: «Впервые «Нафтогаз» импортирует американский СПГ на Украину через терминал в литовском порту Клайпеда». Он добавил, что компания недавно начала также импортировать сжиженный газ через терминал в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о получении от Норвегии 85 млн евро на закупку газа.

    Нафтогаз Украины проинформировал о поступлении первой в 2026 году партии американского газа в объеме почти 100 млн кубометров.

    Газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ на Украину на зимний период начиная с декабря 2025 года.

    26 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе России и ЕС

    Глава МИД Польши Сикорский заявил о решающей борьбе России и ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущее глобального баланса сил, где Россия или Европейский союз могут занять роль третьего центра влияния наряду с США и Китаем, во многом зависит от событий на Украине, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Конфликт на Украине станет решающим фактором в определении победителя в глобальном соперничестве между Россией и Европейским союзом, передает Do Rzeczy.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что исход боевых действий влияет не только на независимость Украины и безопасность европейского региона.

    Сикорский заявил: «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент впервые принял резолюцию по спецоперации на Украине без упоминания о возможной «военной победе Украины». Министры иностранных дел Евросоюза впервые не смогли договориться о введении нового пакета ограничений против России.

    26 февраля 2026, 22:48 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На подлете к Москве были уничтожены еще четыре вражеских беспилотника, после чего общее число сбитых целей достигло 19 дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На подлете к Москве были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил в Max Собянин. Обломки сбитых БПЛА упали в разных районах, где сейчас работают специалисты экстренных служб.

    Ранее сообщалось о 15 сбитых БПЛА. Таким образом, общее число уничтоженных вражеских дронов, летевших на Москву, достигло 19.

    В течение шести часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, из которых 12 были направлены на Москву.

    26 февраля 2026, 19:56 • Новости дня
    Мединский рассказал о подвиге защитника Курской АЭС и новых воинских мемориалах

    Мединский: РВИО открыло за 12 лет более 600 памятников и воинских мемориалов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За двенадцать лет Российское военно-историческое общество инициировало установку более 600 памятников и 4400 мемориальных досок, сообщил помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский

    В штаб-квартире Российского военно-исторического общества прошло заседание попечительского совета, на котором с основным докладом выступил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Он подвел итоги работы организации за 2025 год и рассказал о ключевых проектах на 2026 год, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Усилиями РВИО за последние двенадцать лет было открыто более 600 памятников, стел и мемориалов, а также установлено более 4400 мемориальных досок Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы на зданиях школ, где они учились.

    Российское военно-историческое общество также бережно хранит память о героях современности – участниках специальной военной операции. Так, в Курчатове Курской области был открыт памятник Герою Российской Федерации Сергею Чебневу. «Во время прорыва ВСУ в Курскую область его сводное подразделение двенадцать дней держало оборону Малой Локни. Собственно, он заслонил собой Курскую АЭС. У него дети, молодая жена. Старший сын тоже офицер. Настоящие герои среди нас», – подчеркнул Владимир Мединский.

    Особое внимание РВИО уделяет также сохранению памяти о матерях, чьи сыновья защищали Отечество. В Биробиджане был открыт памятник «Матерям Победителей», символизирующий несгибаемое мужество, скорбь и любовь, обращенные ко всем героям Отечества, и увековечивающий образ матери, благословляющей своих сыновей на ратный подвиг. «Открывала памятник губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк. Ее сын – Герой России. На открытии присутствовали еще несколько матерей погибших бойцов. Образы солдат, которые склонили головы перед Матерью, были собирательными. А к скульптору подходили матери и говорили: мы вас хотим поблагодарить за то, что в качестве прототипа выбрали моего сына», – отметил Мединский.

    В 2025 году также продолжила работу выставка РВИО «Герои и подвиги», которая в Год защитника Отечества была представлена в разных регионах страны, включая Крым, ЛНР, Саха-Якутию, Северную Осетию – Аланию, Хакасию, Забайкальский и Красноярский края, Севастополь, Еврейскую автономную область, Калужскую, Ульяновскую и Волгоградскую области. «Эти выставки мы проводим по всей стране. Сейчас она проходит на Гоголевском бульваре в Москве. Выставка посвящена подвигам современных героев – участников специальной военной операции. Люди идут потоком, читают, смотрят. Зачастую вживую экспозиция производит другое впечатление, чем в интернете», – пояснил Владимир Мединский.

    К 80-летию Великой Победы РВИО открыло несколько знаковых монументов, увековечивающих подвиг советского народа, среди которых мемориальный комплекс «Сурский рубеж» в Мордовии, памятник «Братьям Шумовым» в Кызыле и мемориал на острове Шумшу, посвященный Курильской десантной операции, первый художественный мемориал этого события. Значительная работа ведется по восстановлению памятных мест на исторических территориях, что особенно важно в Год защитника Отечества и юбилей Победы. Так, в Луганской народной республике был открыт после реконструкции Мемориальный комплекс боевой славы на реке Миус, а в Донецке – военно-мемориальный комплекс «Донецкое море», где обрели вечный покой защитники Донбасса, включая Михаила Толстых (Гиви), Ольгу Качуру (Корса), Арсена Павлова (Моторола) и Владимира Жогу (Воха). «Это, конечно, знаковое мемориальное место в Донецке. Очень красивое, достойно тех людей, которые там покоятся», – подчеркнул Владимир Мединский.

    РВИО продолжает программу по увековечиванию памяти лиц, внесших значительный вклад в защиту Отечества. В 2025 году на территории Академии внешней разведки в Мытищах был открыт бюст Юрия Андропова, а также стартовала программа МИД России и РВИО по увековечиванию памяти руководителей отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох с установкой памятников Артамону Матвееву в Курске, Ивану Остерману в Москве и Андрею Будбергу в Санкт-Петербурге. В 2025 году стелы «Город трудовой доблести» были открыты в шести российских городах – Астрахани, Владимире, Рязани, Верхней Пышме, Лысьве и Ханты-Мансийске, что также является частью усилий РВИО по сохранению исторической памяти и патриотического воспитания.

    27 февраля 2026, 00:34 • Новости дня
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    @ TAMAS VASVARI/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Число военных вертолетов в восточной части Венгрии увеличили для охраны ключевых энергетических объектов и перехвата медленных целей.

    Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, сообщил министр обороны страны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает РИА «Новости».

    Вертолетный потенциал на востоке страны увеличили для перехвата воздушных целей, которые летают слишком низко и медленно для стандартных систем ПВО, отметил министр.

    Салаи-Бобровницки добавил, что по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов, вокруг которых с пятницы начнут разворачивать войска для их охраны. Для усиления защиты армия Венгрии также получила новые средства радиоэлектронной борьбы.

    Премьер-министр Виктор Орбан ранее отметил, что страна намерена усилить охрану своей энергоинфраструктуры, чтобы предотвратить возможные враждебные действия со стороны Украины. По его словам, военные, техника и полиция будут патрулировать ключевые объекты в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан распорядился задействовать армию для защиты ключевых энергетических объектов после получения разведданных о возможных атаках с Украины.

    Марк Рютте отметил важность Венгрии для НАТО после того, как Будапешт заблокировал крупный кредит для Киева.

    Дмитрий Песков назвал действия киевских властей по трубопроводу «Дружба» саботажем. Будапешт и Братислава продолжают последовательно защищать свои экономические интересы в условиях текущей ситуации.

    27 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    @ Attila Volgyi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев надеется с помощью провокаций на украино-венгерской границе расшатать ситуацию в Будапеште, ослабив позиции премьера Виктора Орбана перед парламентскими выборами. Но на Банковой не учитывают, что защита суверенитета страны соответствует большинству венгерского электората, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Венгрия развернула войска и средства ПВО на границе с Украиной.

    «У Венгрии действительно есть военная необходимость в стягивании армии и ПВО к границам. В Будапеште прекрасно понимают, что Украина вполне может пойти дальше перекрытия нефтепровода «Дружба» и решиться на боевые провокации против критически важных энергообъектов республики», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Киев руководствуется стремлением понравиться Брюсселю, который был бы не против накалить обстановку в Венгрии накануне парламентских выборов. Зеленский рассчитывает подорвать позиции премьера Виктора Орбана, убедив его сторонников начать поддерживать Киев в якобы «борьбе за безопасность всей Европы», – продолжил собеседник.

    «По замыслу Зеленского, инциденты на украино-венгерской границе убедят электорат Орбана в том, что с Киевом нельзя ссориться, а вложения в украинскую безопасность являются необходимостью для любого члена ЕС. Причем Банковая рассчитывает провести провокации руками якобы вышедших из-под контроля подразделений ВСУ, военизированных формирований националистов или даже групп сбежавших «ухилянтов», – заметил он.

    «Нужно напомнить, что у многих западно-украинских ультраправых течений мадьяры находятся в перечне врагов вместе с традиционной триадой: «москали, жиды и ляхи». Таким образом, то, что делает Венгрия – это упреждающие мероприятия по пресечению потенциальных провокаций Киева», – указал эксперт.

    «Самое интересное, что Зеленский просчитался и тут, поскольку усиление венгерских войск на границе с Украиной соответствует запросу абсолютного большинства местных жителей. Они справедливо трактуют ситуацию, как защиту суверенитета страны. А она актуальна при любой власти», – заметил аналитик.

    Политолог уточнил, что конкурент правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» – Петер Мадьяр с «Партией уважения и свободы» – в публичной риторике также сторонится от поддержки Киева. «Тактика грамотная с политтехнологической точки зрения», – подчеркнул Скачко.

    Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сообщил об удвоении количества вертолетов у границы с Украиной для защиты 20 критически важных энергообъектов. «Эти вертолеты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО, находящимися на дежурстве», – цитирует его РИА «Новости».

    Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры. Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отдал приказ об усилении защиты критически важной энергетической инфраструктуры на границе с Украиной. «Солдаты и необходимое оборудование для отражения потенциальных атак будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов», – сказал он после заседания Венгерского совета обороны.

    «Полиция также будет патрулировать с усиленными силами территорию вокруг нескольких электростанций, распределительных центров и пунктов управления», – сказал он. Также Орбан опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) открытое письмо с обвинениями в адрес Зеленского.

    26 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Эксперт: Посла Украины Британия направила следить за событиями в Грузии

    В Тбилиси объяснили возвращение посла Украины интересом британских спецслужб

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили объяснил решение Украины вернуть посла в Грузию после четырехлетнего перерыва желанием Лондона следить за событиями в регионе с использование украинской дипломатической миссии в Грузии.

    В интервью телекомпании «ПосТВ» эксперт отметил, что «Лондон очень злится из-за активизации администрации США на Южном Кавказе и в Центральной Азии, что фактически лишает преимущества на этом направлении у британских спецслужб». По его словам, «поэтому Британия активизируется на грузинском фронте», что, в том числе выразилось в введении санкций Лондона против грузинских телекомпаний «Имеди» и «ПосТВ».

    «Спустя четыре года после отзыва из Грузии посла Украины решение вернуть его в реальности принято не Киевом, а британцами, которые хотят здесь и отсюда контролировать и мониторить процессы», – сказал Давид Картвелишвили.

    Аналитик обратил внимание и на активизацию Великобритании на центральноазиатском направлении. По его мнению, «в Центральной Азии США, Россия и Китай уже нанесли ущерб интересам Великобритании». Представитель «Силы народа» призвал власти Грузии «проводить твердую политику, так как Лондон уважает только такие действия».

    Он отметил, что в отношение Грузии, в отличие от Великобритании, американская сторона сейчас осуществляет «неформальные, рабочие, точечные, практичные шаги», которые призваны выправить все то, что было испорчено прежней администрацией Белого дома.

    Вскоре после начала СВО украинский лидер Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии, разозлившись из-за отказа Тбилиси открывать «второй фронт» против Москвы. Недавно Зеленский подписал указ о назначении на вакантную с 2022 года должность посла в Грузии Михаила Бродовича, ранее возглавлявшего дипломатическую миссию Украины в Словении.

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили усомнилась в возможности восстановления отношений с Украиной в обозримом будущем из-за политики киевских властей по отношению к Тбилиси.

    «Сложно сказать, как будут развиваться грузино-украинские отношения. Многое надо исправить, и мы ожидаем, чтобы украинская сторона признала и осознала, что мы сделали все возможное для нее в политическом или гуманитарном планах», – заявила она в интервью телекомпании «Рустави-2».

    26 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 167 украинских БПЛА за шесть часов

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение шести часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, из которых 12 были направлены на Москву.

    Силы противовоздушной обороны России за шесть часов сбили 167 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Как уточнили в Минобороны России, атаки зафиксировали с 14.00 до 20.00 по московскому времени 26 февраля.

    В сообщении министерства говорится: «Двадцать шестого февраля в период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву».

    Основной удар пришелся на территорию Центральной России, включая Московский регион. Министерство также подчеркнуло, что благодаря действиям ПВО удалось предотвратить возможные разрушения и угрозу мирному населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников при атаке на Брянскую область.

    26 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву

    Депутат Хамитов: Планы передать ЯО Киеву ставят мир на грань катастрофы

    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    @ imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы Франции и Британии передать на Украину ядерное оружие ставят под угрозу глобальную безопасность, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов из партии «Новые люди».

    Парламентарий подчеркнул, что подобные инициативы, по его мнению, «находятся уже за гранью добра и зла, да и попросту человеческого понимания», передает ТАСС. Хамитов заявил, что поставка ядерного оружия преступникам – это не только пособничество, но и прямая инвестиция в нелегитимный агрессивный режим в Киеве. По его оценке, такое решение может привести мир к ядерной катастрофе.

    Хамитов также считает, что украинские боевики спят и видят, как это оружие применить с наиболее разрушительными последствиями. По мнению депутата, если европейские политики решатся предоставить Киеву ядерное оружие, это станет опасным прецедентом и должно привлечь внимание международного сообщества. Хамитов убежден, что такую угрозу можно остановить лишь совместными усилиями, чтобы «поставить на место заигравшихся поджигателей глобальной войны».

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обострение риторики по ядерному оружию связано с тем, что западные страны испытывают разочарование из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

    27 февраля 2026, 04:18 • Новости дня
    Зеленский наградил главу МИД ФРГ Вадефуля орденом низкого статуса

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Германии получил от Владимира Зеленского орден, который обычно вручается заместителям глав министерств, а не министрам.

    Как сообщает издание Welt, Йоханн Вадефуль, занимающий пост министра иностранных дел Германии, получил из рук Владимира Зеленского орден «За заслуги» второй степени.

    По информации издания, эта награда предназначена не для министров, а для заместителей глав правительств, парламентов, центральных ведомств и послов.

    В статуте ордена отмечается, что «министры суверенных государств» обычно удостаиваются первой степени ордена. В пример приводится министр обороны Германии Борис Писториус, который в 2024 году получил орден первой степени от Зеленского.

    Причины, по которым Вадефуль был награжден только второй степенью, не уточняются.

    Издание отмечает, что Вадефуль был отмечен за «последовательную поддержку Украины и за акцент на необходимости надежных гарантий безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» І степени спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Зеленский утвердил закон о лишении государственных наград за поддержку России.

    Президент Украины подписал указ о лишении государственных наград 24 россиян и украинцев, включая патриарха Кирилла, Валентину Матвиенко и Бориса Грызлова.

    В этот список вошли Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, Игорь Крутой, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков. Также наград лишились Ани Лорак и Таисия Повалий.

