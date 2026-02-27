Аэропорт Ульяновска ввел ограничения на вылет и прилет самолетов

Мединский рассказал о подвиге защитника Курской АЭС и новых воинских мемориалах

Мединский: РВИО открыло за 12 лет более 600 памятников и воинских мемориалов

Tекст: Елизавета Шишкова

В штаб-квартире Российского военно-исторического общества прошло заседание попечительского совета, на котором с основным докладом выступил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Он подвел итоги работы организации за 2025 год и рассказал о ключевых проектах на 2026 год, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Усилиями РВИО за последние двенадцать лет было открыто более 600 памятников, стел и мемориалов, а также установлено более 4400 мемориальных досок Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы на зданиях школ, где они учились.

Российское военно-историческое общество также бережно хранит память о героях современности – участниках специальной военной операции. Так, в Курчатове Курской области был открыт памятник Герою Российской Федерации Сергею Чебневу. «Во время прорыва ВСУ в Курскую область его сводное подразделение двенадцать дней держало оборону Малой Локни. Собственно, он заслонил собой Курскую АЭС. У него дети, молодая жена. Старший сын тоже офицер. Настоящие герои среди нас», – подчеркнул Владимир Мединский.

Особое внимание РВИО уделяет также сохранению памяти о матерях, чьи сыновья защищали Отечество. В Биробиджане был открыт памятник «Матерям Победителей», символизирующий несгибаемое мужество, скорбь и любовь, обращенные ко всем героям Отечества, и увековечивающий образ матери, благословляющей своих сыновей на ратный подвиг. «Открывала памятник губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк. Ее сын – Герой России. На открытии присутствовали еще несколько матерей погибших бойцов. Образы солдат, которые склонили головы перед Матерью, были собирательными. А к скульптору подходили матери и говорили: мы вас хотим поблагодарить за то, что в качестве прототипа выбрали моего сына», – отметил Мединский.

В 2025 году также продолжила работу выставка РВИО «Герои и подвиги», которая в Год защитника Отечества была представлена в разных регионах страны, включая Крым, ЛНР, Саха-Якутию, Северную Осетию – Аланию, Хакасию, Забайкальский и Красноярский края, Севастополь, Еврейскую автономную область, Калужскую, Ульяновскую и Волгоградскую области. «Эти выставки мы проводим по всей стране. Сейчас она проходит на Гоголевском бульваре в Москве. Выставка посвящена подвигам современных героев – участников специальной военной операции. Люди идут потоком, читают, смотрят. Зачастую вживую экспозиция производит другое впечатление, чем в интернете», – пояснил Владимир Мединский.

К 80-летию Великой Победы РВИО открыло несколько знаковых монументов, увековечивающих подвиг советского народа, среди которых мемориальный комплекс «Сурский рубеж» в Мордовии, памятник «Братьям Шумовым» в Кызыле и мемориал на острове Шумшу, посвященный Курильской десантной операции, первый художественный мемориал этого события. Значительная работа ведется по восстановлению памятных мест на исторических территориях, что особенно важно в Год защитника Отечества и юбилей Победы. Так, в Луганской народной республике был открыт после реконструкции Мемориальный комплекс боевой славы на реке Миус, а в Донецке – военно-мемориальный комплекс «Донецкое море», где обрели вечный покой защитники Донбасса, включая Михаила Толстых (Гиви), Ольгу Качуру (Корса), Арсена Павлова (Моторола) и Владимира Жогу (Воха). «Это, конечно, знаковое мемориальное место в Донецке. Очень красивое, достойно тех людей, которые там покоятся», – подчеркнул Владимир Мединский.

РВИО продолжает программу по увековечиванию памяти лиц, внесших значительный вклад в защиту Отечества. В 2025 году на территории Академии внешней разведки в Мытищах был открыт бюст Юрия Андропова, а также стартовала программа МИД России и РВИО по увековечиванию памяти руководителей отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох с установкой памятников Артамону Матвееву в Курске, Ивану Остерману в Москве и Андрею Будбергу в Санкт-Петербурге. В 2025 году стелы «Город трудовой доблести» были открыты в шести российских городах – Астрахани, Владимире, Рязани, Верхней Пышме, Лысьве и Ханты-Мансийске, что также является частью усилий РВИО по сохранению исторической памяти и патриотического воспитания.