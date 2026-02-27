Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Главу Бодайбо Ботвина задержали после крупной коммунальной катастрофы
Руководитель Бодайбинского городского поселения в Иркутской области Алексей Ботвин задержан силовиками, сообщил источник в правоохранительных органах.
Ботвин задержан, сказал собеседник ТАСС.
Официальных данных о причинах проведения следственных действий пока не поступало.
Утром 30 января в муниципалитете объявили режим повышенной готовности из-за сбоя в системах жизнеобеспечения. Коммунальная авария оставила без отопления и воды более 1,5 тыс. граждан. В начале февраля власти ввели режим ЧС регионального уровня.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, 20 февраля администрация муниципалитета сообщила о полном восстановлении теплоснабжения в многоквартирных домах. Власти Иркутской области объявили режим ЧС регионального масштаба. Изначально авария на водоводе оставила без отопления более тысячи жителей города.