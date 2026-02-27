Politico сообщила о планах Макрона усилить ядерный щит Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшие месяцы определить, как страна может использовать свой ядерный арсенал для более широкой защиты Европы, передает Politico.

В понедельник ожидается его важная речь о стратегической роли французских ядерных сил, которую он произнесет на Атлантическом побережье, где базируются французские атомные подлодки.

Европейские правительства, особенно в Берлине и Варшаве, все активнее рассматривают возможность того, что Франция с крупнейшим на Западе ядерным потенциалом может взять на себя более значимую роль в обеспечении безопасности континента. Повышенный интерес объясняется продолжающимся конфликтом на Украине и опасениями по поводу предсказуемости политики США.

Главный вопрос европейских лидеров – насколько далеко Макрон готов зайти, чтобы закрепить новую архитектуру ядерной безопасности в Европе, особенно на фоне роста популярности евроскептического Национального объединения во Франции. По словам собеседников издания, среди европейских военных и дипломатов есть большие ожидания, что Макрон предложит конкретные шаги, которые было бы сложно отменить следующему президенту Франции.

Возможные меры включают размещение французских ядерных боеголовок или истребителей Rafale с возможностью нести ядерное оружие на территории других европейских стран, а также расширение учений Poker с участием союзных армий. Ожидается, что Макрон подтвердит долгосрочную приверженность Франции политике ядерного сдерживания и продолжение инвестиций в этот сектор, отметила замминистра обороны Эстонии Туули Дунетон.

Эксперты отмечают: реальная глубина предложений Макрона будет зависеть от политических и экономических обстоятельств, и не исключено, что речь окажется более осторожной, чем ожидает часть европейских элит.

