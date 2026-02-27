Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
ФСБ задержала в Луганске наводчика украинских спецслужб
Луганчанин передавал Киеву данные о дислокации российских военных в ЛНР
В Луганске задержан местный житель, которого подозревают в передаче украинским спецслужбам координат дислокации подразделений российских войск на территории ЛНР.
По данным регионального управления ФСБ, в Луганске задержан местный житель, которого подозревают в передаче представителям украинских спецслужб сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории ЛНР, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили: «Установлено, что житель Луганска в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника передал представителям спецслужб Украины данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории ЛНР».
Там уточнили, что подозреваемый уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, сейчас ведется следствие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Луганска к 20 годам колонии за передачу данных о критической инфраструктуре.
Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину в Сватовском районе за отправку сведений о российских подразделениях.
В Кременском районе следователи возбудили уголовное дело против украинца за шпионаж через мессенджер.