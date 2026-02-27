ФСБ задержала в Луганске наводчика украинских спецслужб

Луганчанин передавал Киеву данные о дислокации российских военных в ЛНР

Tекст: Мария Иванова

По данным регионального управления ФСБ, в Луганске задержан местный житель, которого подозревают в передаче представителям украинских спецслужб сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории ЛНР, передает РИА «Новости».

В ведомстве сообщили: «Установлено, что житель Луганска в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника передал представителям спецслужб Украины данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории ЛНР».

Там уточнили, что подозреваемый уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, сейчас ведется следствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Луганска к 20 годам колонии за передачу данных о критической инфраструктуре.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину в Сватовском районе за отправку сведений о российских подразделениях.

В Кременском районе следователи возбудили уголовное дело против украинца за шпионаж через мессенджер.