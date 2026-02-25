25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.2 комментария
Ученые нашли идеальный живой индикатор загрязнения почвы металлами
Дождевые черви стали лучшим биоиндикатором загрязнения почв вместо микробов
Исследование на Каргалинском меднорудном месторождении показало: дождевые черви в десять раз чувствительнее к избытку меди в почве и точнее отражают уровень загрязнения.
Международная группа исследователей установила, что беспозвоночные животные точнее отражают уровень токсичности грунта, чем бактерии, передает РИА «Новости».
Местом проведения научных изысканий стали Каргалинские медные рудники в Оренбургской области, где была зафиксирована аномальная концентрация металла. Внимание специалистов привлекло черноземное поле рядом с месторождением, на котором неравномерно росли подсолнухи.
Эксперты сравнили реакцию живых организмов на загрязнение. Выяснилось, что для подавления жизненных функций червей на 25% достаточно концентрации меди в 480 миллиграммов на килограмм почвы. Чтобы добиться аналогичного эффекта у микробов, потребовалось содержание металла в десять раз выше – 4570 миллиграммов.
«Дождевые черви продемонстрировали гораздо более высокую чувствительность к меди, чем микроорганизмы», – сообщили авторы работы.
В Министерстве науки и высшего образования отметили, что похожая картина наблюдалась и при концентрации, вызывающей 50-процентный эффект. В экосистемах, страдающих от избытка меди, первой удар принимает на себя именно мезофауна. Микробное сообщество, напротив, проявляет удивительную устойчивость и выживает даже в крайне неблагоприятной среде.
Ученые пришли к выводу, что биодоступная фракция меди является ненадежным индикатором для микроорганизмов. Работа доказала важность изучения именно полевых моделей загрязнения, а не лабораторных аналогов. В исследовании участвовали специалисты из вузов Чили, РУДН и институтов РАН.
