Сборная Финляндии разгромила Словакию в матче за бронзу Олимпиады

Tекст: Катерина Туманова

Финская сборная по хоккею обыграла команду Словакии в матче за третье место Олимпийских игр. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу Финляндии, передает РИА «Новости».

Дубль в составе финнов оформил Эрик Хаула, забросив шайбы на 29-й и 59-й минутах. Также голами отличились Себастьян Ахо, Роопе Хинц, Каапо Какко и Йоэль Армия. Единственную шайбу у словаков забросил Томаш Татар на 40-й минуте.

При этом в составе Финляндии не сыграл нападающий Микко Рантанен из-за травмы нижней части тела – эту информацию сообщили СМИ. В составе словацкой сборной на турнире выступили три представителя Континентальной хоккейной лиги: защитник Мартин Гернат из ярославского «Локомотива», форвард Адам Ружичка из московского «Спартака» и нападающий Адам Лишка из череповецкой «Северстали».

Для Финляндии эта бронза стала пятой в истории Олимпиад. Единственный раз команда выигрывала золото на Играх 2022 года в Пекине, когда в финале боролась за победу со сборной России. Лучшее достижение Словакии – бронза Олимпиады в Китае, где команда победила сборную Швеции.

Финальный матч хоккейного турнира, в котором встретятся сборные Канады и США, пройдет в воскресенье 22 февраля.

