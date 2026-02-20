  • Новость часаСпасатели нашли тела семи китайских туристов на Байкале
    США блефуют о подводной слабости перед Китаем
    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше
    Мерц: Новая великодержавная политика вызывает конфликты
    В Доме российской кухни объяснили разницу между блинами народов России
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    WSJ: Зеленский приказал разработать план войны еще на три года
    Лондон запретил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану
    Япония объявила о необходимости кардинально укрепить оборону
    Охрана Алиева избила протестующих в Вашингтоне
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    20 февраля 2026, 15:34 • Новости дня

    Петросян пригласили на показательные выступления Олимпиады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская фигуристка Аделия Петросян примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, где также выступят спортсменки из других стран.

    Российская фигуристка Аделия Петросян приглашена для участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Помимо российской фигуристки, участие в них примут американки Алиса Лью и Эмбер Гленн, японки Каори Сакамото и Ами Накаи, представительница Эстонии Нина Петрыкина и фигуристка из Южной Кореи Ли Хэ Ин.

    Показательные выступления назначены на 21 февраля. Там фигуристы смогут показать свои лучшие номера вне соревновательной программы.

    Ранее Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Италии, где она заняла шестое место. До этого в короткой программе Петросян завершила выступление на пятой позиции, набрав 72,89 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победительницей женского одиночного фигурного катания на Олимпиаде в Италии стала американка Алиса Лью.


    18 февраля 2026, 21:59 • Новости дня
    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ

    @ Samsung

    Tекст: Вера Басилая

    Международному олимпийскому комитету (МОК) запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов определенных стран, сообщили в пресс-службе МОК.

    В МОК объяснили, что раздача подарочных телефонов спортсменам из определенных стран, включая Россию, запрещена, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран», – говорится в заявлении МОК.

    В организации подчеркнули, что старались предоставить всем участникам Олимпийских игр возможность получать необходимую информацию, несмотря на ограничения по выдаче устройств.

    Ранее организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не выдали российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны от спонсоров, которые получили другие участники при заселении в Олимпийскую деревню.

    20 февраля 2026, 02:46 • Новости дня
    Российская фигуристка Петросян заявила о стыде за выступление на Олимпиаде
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Италии, она заняла шестое место.

    Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании, совершив падение во время произвольной программы, передает ТАСС.

    «Что произошло? Сережка зацепилась за платье. Я об этом подумала и все. Казалось бы, должна была отвлечься от некоторых неспокойных мыслей», – объяснила она.

    По словам Петросян, ей «немного стыдно, что так получилось», перед собой, федерацией, тренерами и зрителями, и она понимает, что сама виновата в этой ситуации.

    Фигуристка также отметила, что возвращение на российские соревнования после Олимпиады будет для нее эмоционально сложным. Она подчеркнула, что организация турниров в России ей очень нравится, но психологически ей тяжело возвращаться после неудачного проката. Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Никита Филиппов стал серебряным призером спринта по ски-альпинизму на дебютных соревнованиях дисциплины на Олимпиаде в Италии.

    20 февраля 2026, 11:23 • Видео
    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    17 февраля 2026, 20:45 • Новости дня
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские участники зимних Олимпийских игр в Италии не получили подарочные телефоны от спонсора, тогда как остальные спортсмены получили устройства при заселении.

    Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не стали вручать российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны. Как рассказали ТАСС сами участники из России, другие спортсмены получили подарочные смартфоны при заселении в Олимпийскую деревню, однако россиянам такие устройства не предоставили.

    Южнокорейская компания, являющаяся спонсором Международного олимпийского комитета, ранее представила специальную версию смартфона для всех спортсменов, приехавших на Игры. Пресс-служба компании заявила, что почти 3800 спортсменов должны были получить дизайнерские мобильные устройства.

    По сведениям агентства, подобная ситуация уже возникала полтора года назад на летней Олимпиаде 2024 года, когда российские спортсмены также остались без подарочных телефонов этого производителя. До этого на всех Олимпиадах россияне получали такие же подарки, как и остальные участники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший тренер сборной России швед Вольфганг Пихлер призвал не пускать российских спортсменов на Олимпиаду.

    До этого Международный олимпийский комитет не пустил российских спортсменов на церемонию открытия Олимпиады. В то же время президент Европейских олимпийских комитетов высказал ожидание скорого допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и отметил значимость России в мировом спорте.

    19 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Российский ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль на ОИ-2026
    Российский ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль на ОИ-2026
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский спортсмен Никита Филиппов стал серебряным призером спринта по ски-альпинизму на дебютных соревнованиях дисциплины на Олимпиаде в Италии.

    Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал первую для российских спортсменов медаль на Олимпиаде-2026 в Италии. Филиппов стал серебряным призером в спринте, уступив лишь испанцу Ориолю Кардоне Коллю. Бронза в этой дисциплине досталась французу Тибо Ансельме, сообщает официальный сайт Олимпиады.

    Соревнования прошли в итальянском Бормио. Стоит отметить, что ски-альпинизм впервые вошел в программу зимних Олимпийских игр.

    Ранее российская фигуристка Петросян заняла пятое место после короткой программы на Олимпийских играх, а вечером в четверг выступит в произвольной. А в четверг во время четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады на матче Канада – Чехия болельщик развернул российский флаг.


    19 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Порноактриса пообещала лыжнику Коростелеву секс-марафон за олимпийскую медаль
    Порноактриса пообещала лыжнику Коростелеву секс-марафон за олимпийскую медаль
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Порноактриса Мэри Рок пообещала российскому лыжнику Савелию Коростелеву секс-марафон в случае его победы на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

    Порноактриса Мэри Рок пообещала российскому лыжнику Савелию Коростелеву 16-часовой секс-марафон в случае его победы на Олимпиаде, передает Lenta.ru.

    Рок призналась, что следит за выступлениями Коростелева и переживает за него. Она отметила, что спортсмену совсем немного не хватило до бронзовой медали, но выразила уверенность, что в следующем марафоне он сможет занять призовое место.

    «Обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль», – сказала Рок.

    Ранее тренер Егор Сорин заявил, что Коростелев и Непряева неудовлетворительно окончили спринтерские гонки на Олимпиаде, однако это не критичный показатель.


    17 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    ISU восхитился выступлением Петросян в короткой программе на Олимпиаде

    Tекст: Вера Басилая

    Международный союз конькобежцев (ISU) выразил восхищение выступлением российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года.

    На официальной странице ISU в соцсети X был опубликован видеофрагмент проката Петросян, вдохновленного творчеством Майкла Джексона, с подписью: «Аделия Петросян устраивает яркое шоу в Милане», передает РИА «Новости».

    Петросян, которой 18 лет, уже трижды становилась чемпионкой России и трижды побеждала в Финале Гран-при России. До осени 2025 года она не имела возможности выступать на взрослых международных турнирах из-за отстранения российских спортсменов.

    В сентябре 2025 года, после отборочного турнира, спортсменка получила право представлять Россию на Олимпийских играх в Италии.

    Аделия Петросян вышла на лед для показа короткой программы под вторым стартовым номером, чисто исполнила прокат. Судьи оценили ее выступление в 72,89 балла.

    Накануне российская фигуристка Петросян на первой тренировке Олимпиады выполнила четверной тулуп в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.

    Петросян гарантировала себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.

    19 февраля 2026, 18:23 • Новости дня
    Посольство РФ осудило позицию Италии по паралимпийцам России и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявление итальянских министров о недопуске российских и белорусских паралимпийцев вызвало резкую реакцию посольства России.

    Заявление главы МИД Италии и министра спорта страны, в котором они выступили против участия российских и белорусских паралимпийцев в зимних Паралимпийских играх, было названо в посольстве России в Италии оскорбительным и требующим всеобщего осуждения.

    Дипломаты выразили особое возмущение тем, что нападки были направлены на спортсменов с ограниченными возможностями, которые, по их словам, «на протяжении всех последних олимпиад смогли доказать миру свою искреннюю преданность идеалам олимпизма».

    В комментарии посольства особо отмечается, что «грубые и недипломатичные шаги двух итальянских политиков, прикрывающихся авторитетом своего правительства, являются оскорбительными и требуют всеобщего осуждения». Там подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы со стороны страны, которой предстоит принимать XXV зимние Олимпийские игры и XIV зимние Паралимпийские игры.

    Дипломаты указали на проявление двойных стандартов и нарушение принципов Олимпийской хартии, а также обвинили итальянские власти в уступчивости требованиям украинского руководства и его сторонников на Апеннинах.

    Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и министр спорта Андреа Абоди заявили о несогласии с решением Международного паралимпийского комитета допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с использованием национальной символики. Ожидается, что Паралимпийские зимние игры откроются 6 марта в Вероне.

    В посольстве выразили благодарность тем представителям итальянского спортивного сообщества и общественным деятелям, которые продолжают выражать поддержку российским спортсменам и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам выступить на Паралимпиаде 2026 года.

    Позже министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим атлетов из России и Белоруссии на этих Играх.

    Напомним, что двусторонние приглашения на Паралимпиаду 2026 года получили шесть россиян, что применяется только в исключительных случаях.


    17 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Петросян безошибочно исполнила короткую программу на Олимпиаде

    Аделия Петросян получила 72,89 балла за короткую программу на ОИ в Италии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская спортсменка Аделия Петросян поразила судей и зрителей безошибочным исполнением всех элементов в короткой программе на льду Милана.

    Российская фигуристка Аделия Петросян без ошибок исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии. Она чисто выполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа. За выступление Петросян получила 72,89 балла, выйдя на лед под вторым номером.

    После проката болельщики на арене в Милане скандировали «молодец», поддерживая российскую спортсменку, передает ТАСС. Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник отметил: «Нормально прокатала. Может, чуть осторожно, но нормально, все элементы сделала. Судя по тому, что сказали комментаторы, которые видят оценки, все на четвертый уровень. Свою задачу с этим контентом она выполнила вполне. Другой вопрос: сколько будут ставить другим. У нее компоненты в среднем восемь с очень маленьким хвостиком. Теперь смотрим, что будет дальше».

    Всего в короткой программе во вторник в Милане выступят 29 фигуристок. Произвольную программу участницы представят 19 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Петросян на первой тренировке Олимпиады выполнила четверной тулуп в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении. В качестве тренера Петросян на Олимпиаде в Италии выступает заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. Петросян гарантировала себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.


    20 февраля 2026, 03:32 • Новости дня
    Американка Алиса Лю выиграла золото Олимпиады в фигурном катании

    Tекст: Антон Антонов

    Победительницей женского одиночного фигурного катания на Олимпиаде в Италии стала американка Алиса Лю, сообщают информационные агентства.

    По итогам короткой и произвольной программ Лю набрала 226,79 балла (76,59 за короткую и 150,20 за произвольную программы). Серебро досталось японке Каори Сакамото, получившей 224,90 балла (77,23 плюс 147,67). Бронзовую медаль завоевала представительница Японии Ами Накаи с результатом 219,16 балла (78,71 плюс 140,45), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Италии, она заняла шестое место.

    19 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков заявил о политизации спорта из-за заявлений Киева о паралимпийцах из России

    Tекст: Вера Басилая

    Спорт должен быть свободным от политики, но заявления украинских чиновников об отказе участвовать в мероприятиях на Паралимпиаде в Италии из-за участия российских спортсменов под флагом России говорят об обратном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что заявления украинских чиновников о возможном бойкоте Паралимпиады в Италии из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами подтверждают политизацию спорта, передает ТАСС.

    «Мы считаем, что в целом спорт никогда не должен становиться жертвой политики. Спорт должен быть свободен от политики», – отметил Песков.

    По его словам, такие заявления доказывают противоположное и превращают спорт в инструмент политических разногласий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.  Ранее глава киевского режима назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что россияне получили шесть приглашений на Паралимпийские игры.

    Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским спортсменам выступить на Паралимпиаде 2026 года.

    МПК также согласовал экипировку российской делегации на Играх.

    19 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    Spiegel сообщил о несогласии Штайнмайера с Олимпиадой-2036 в Германии

    Spiegel: Штайнмайер выступает против проведения ОИ-2036 в Германии из-за даты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил несогласие с идеей заявки на проведение Олимпийских игр в 2036 году, подчеркнув историческую сложность даты.

    Штайнмайер выступает против того, чтобы страна подавала заявку на проведение Олимпиады в 2036 году, передает РИА «Новости».

    По данным издания Spiegel, в канцелярии президента считают дату проблемной из-за совпадения с летними Олимпийскими играми 1936 года, которые прошли в Берлине и были активно использованы нацистами для пропаганды.

    Источник в канцелярии подчеркнул: «Федеральный президент считает 2036 год исторически проблематичным для подачи заявки от немцев». Вместо этого, по словам собеседника издания, президент надеется, что Германия сможет принять Олимпиаду в 2040 или 2044 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об интересе России к проведению Олимпиады в 2036 году.

    В Госдуме назвали города России, которые готовы принять летние Олимпийские игры 2036 года.

    18 февраля 2026, 02:20 • Новости дня
    Фигуристка Петросян заняла пятое место в рейтинге после короткой программы ОИ

    Петросян заняла пятое место в рейтинге после короткой программы ОИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская фигуристка Аделия Петросян завершила короткую программу Олимпийских игр на пятой позиции, получив 72,89 балла за чистое исполнение элементов.

    Восемнадцатилетняя одиночница Аделия Петросян, представляющая одиночниц России в фигурном катании на Олимпиаде, трижды выигрывала чемпионат страны и финал Гран-при РФ.

    Во вторник, 17 февраля, на прокате короткой программы Петросян показала двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа без ошибок, передает ТАСС.

    Лидирует у фигуристок-одиночниц Ами Накаи из Японии с 78,71 балла, на втором месте ее соотечественница Каори Сакамото с 77,23 балла, третью строчку занимает Алиса Лью из США с 76,59 балла, четвертое – у японки Монэ Тиба с 74 балла.

    Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) выразил восхищение выступлением российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Петросян гарантировала себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла. На первой тренировке Олимпиады Петросян выполнила  четверной тулуп в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.

    18 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    В Милане запретили плакаты на русском в поддержку Петросян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед прокатом российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде сотрудники ледовой арены попросили убрать плакаты и баннеры с надписями на русском языке.

    Болельщиков российской фигуристки Аделии Петросян на ледовой арене в Милане попросили не использовать плакаты и баннеры с надписями на русском языке. По словам очевидцев, одна из болельщиц рассказала: «Нас попросили убрать плакаты на русском перед выступлением; одна женщина простояла возле нас на выступлении», передает РИА «Новости».

    По их словам, по рядам на трибуне ходил волонтер, который внимательно искал поклонников с российским флагом и следил за порядком. Одна из болельщиц отметила, что работник арены ходил между рядами и сообщал по рации о найденных флагах, что отвлекало от просмотра проката.

    Наблюдение за болельщиками усилили именно во время выступления российской фигуристки, что вызвало недовольство у собравшихся поддержать спортсменку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская фигуристка Аделия Петросян завершила короткую программу Олимпийских игр на пятой позиции с результатом 72,89 балла. Международный союз конькобежцев (ISU) выразил восхищение ее выступлением. Аделия Петросян поразила судей и зрителей безошибочным исполнением всех элементов в короткой программе на льду Милана.

    17 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Тренер Сорин анонсировал участие лыжников Коростелева и Непряевой на этапе Кубка мира

    Тренер Сорин анонсировал участие лыжников Коростелева и Непряевой в шведском этапе Кубка мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева сразу после зимних Игр выступят на международных соревнованиях в Швеции, заявил тренер Егор Сорин.

    Непряева и Коростелев после Олимпийских игр останутся в Европе, они выступят на этапе Кубка мира в Швеции, сообщил Сорин в беседе с Матч ТВ.

    Восьмой этап Кубка мира в Фалуне пройдет с 28 февраля по 1 марта.

    Ранее тренер Егор Сорин заявил, что Коростелев и Непряева неудовлетворительно окончили спринтерские гонки на Олимпиаде, однако это не критичный показатель.

    19 февраля 2026, 03:45 • Новости дня
    Болельщик вывесил флаг России на хоккейном матче Канада – Чехия на Олимпиаде

    Tекст: Антон Антонов

    На четвертьфинальном матче Олимпиады в Милане между хоккейными сборными Канады и Чехии болельщик развернул российский флаг, сообщают информационные агентства.

    Флаг был размещен рядом с канадским полотнищем, а на российском флаге была надпись «Зеленоград». Через несколько минут к зрителю в форме московского «Спартака» подошел стюард и попросил убрать российский флаг. Матч завершился победой сборной Канады со счетом 4:3, передает РИА «Новости» со ссылкой на Okko.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Канады получила прямую путевку в четвертьфинал после победы в своей группе. Сборная Чехии завоевала право на выход в четвертьфинал, одержав победу над Данией.

    Канадский хоккеист Фил Эспозито назвал позором недопуск сборной России к хоккейному турниру Олимпийских игр в Италии.

