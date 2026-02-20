Петросян пригласили на показательные выступления Олимпиады в Италии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российская фигуристка Аделия Петросян приглашена для участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Помимо российской фигуристки, участие в них примут американки Алиса Лью и Эмбер Гленн, японки Каори Сакамото и Ами Накаи, представительница Эстонии Нина Петрыкина и фигуристка из Южной Кореи Ли Хэ Ин.

Показательные выступления назначены на 21 февраля. Там фигуристы смогут показать свои лучшие номера вне соревновательной программы.

Ранее Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Италии, где она заняла шестое место. До этого в короткой программе Петросян завершила выступление на пятой позиции, набрав 72,89 балла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, победительницей женского одиночного фигурного катания на Олимпиаде в Италии стала американка Алиса Лью.



