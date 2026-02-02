Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет Мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
Ростех наладил выпуск морозоустойчивых зарядных станций для электромобилей
Ростех запустил серийный выпуск морозоустойчивых зарядных станций для машин
В Сибири начался серийный выпуск полностью локализованных морозоустойчивых зарядных станций для электромобилей с поддержкой быстрой зарядки даже при экстремальном холоде, сообщили в госкорпорации Ростех.
Серийное производство морозоустойчивых зарядных станций для электромобилей налажено в Сибири, сообщает Ростех.
Разработкой и выпуском оборудования занимается красноярское предприятие «Радиосвязь», входящее в холдинг «Росэлектроника».
Как отмечают в компании, новые зарядные станции специально адаптированы для экстремальных климатических условий Сибири. Они оснащены системами подогрева и усиленной теплоизоляцией, обеспечивают эффективную работу при низких температурах и надежно защищены от снега, мороза, пыли и влаги.
Станции поддерживают быструю зарядку и оснащены тремя типами разъемов: Type 2, CHAdeMO и GB/T. Это позволяет использовать их с любыми современными моделями электротранспорта. По своим характеристикам оборудование не уступает зарубежным аналогам, подчеркивают разработчики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Ростех оснастил аэропорт Сочи новейшей системой связи диспетчеров.
Ранее Ростех выбрал производителя зеркал для крупнейшего в Евразии телескопа.