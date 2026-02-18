  • Новость часаФицо пригрозил Зеленскому остановить поставки электроэнергии из Словакии
    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    18 февраля 2026, 14:51 • Новости дня

    Норвежец Клебо стал первым десятикратным чемпионом зимних ОИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым спортсменом, выигравшим десять золотых медалей на зимних Олимпиадах, после победы в командном спринте вместе с Эйнаром Хедегартом.

    Норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым в истории спортсменом, которому удалось завоевать десять золотых медалей на зимних Олимпийских играх, сообщает ТАСС.

    В среду Клебо и его партнер Эйнар Хедегарт одержали победу в командном спринте, что позволило Клебо установить абсолютный рекорд по числу олимпийских золотых наград среди участников зимних Игр.

    До этого рекорд принадлежал трем норвежцам: биатлонисту Уле-Эйнару Бьёрндалену, а также лыжникам Бьорну Дели и Марит Бьёрген. Каждый из них выигрывал по восемь золотых олимпийских медалей.

    Если брать в расчет и летние Олимпиады, то только один спортсмен смог получить десять или более золотых медалей. Это американский пловец Майкл Фелпс, который 23 раза становился олимпийским чемпионом.

    По девять золотых медалей выигрывали советская гимнастка Лариса Латынина, финский бегун Пааво Нурми, американский легкоатлет Карл Льюис, а также американские пловцы Кэти Ледеки, Марк Спитц и Калеб Дрессел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 февраля Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом, выиграв гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии, тем самым он повторил рекорд по числу высших титулов на зимних Играх.

    Ранее Клебо одержал победу во всех гонках чемпионата мира в Тронхейме и впервые в истории выиграл все старты одного турнира. Также спортсмен повторил рекорд российской лыжницы Елены Вяльбе по числу побед на чемпионатах мира по лыжным гонкам.

    17 февраля 2026, 20:45 • Новости дня
    17 февраля 2026, 20:45 • Новости дня
Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские участники зимних Олимпийских игр в Италии не получили подарочные телефоны от спонсора, тогда как остальные спортсмены получили устройства при заселении.

    Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не стали вручать российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны. Как рассказали ТАСС сами участники из России, другие спортсмены получили подарочные смартфоны при заселении в Олимпийскую деревню, однако россиянам такие устройства не предоставили.

    Южнокорейская компания, являющаяся спонсором Международного олимпийского комитета, ранее представила специальную версию смартфона для всех спортсменов, приехавших на Игры. Пресс-служба компании заявила, что почти 3800 спортсменов должны были получить дизайнерские мобильные устройства.

    По сведениям агентства, подобная ситуация уже возникала полтора года назад на летней Олимпиаде 2024 года, когда российские спортсмены также остались без подарочных телефонов этого производителя. До этого на всех Олимпиадах россияне получали такие же подарки, как и остальные участники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший тренер сборной России швед Вольфганг Пихлер призвал не пускать российских спортсменов на Олимпиаду.

    До этого Международный олимпийский комитет не пустил российских спортсменов на церемонию открытия Олимпиады. В то же время президент Европейских олимпийских комитетов высказал ожидание скорого допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и отметил значимость России в мировом спорте.

    17 февраля 2026, 03:40 • Новости дня
    Метелкина и Берулава завоевали первое в истории Грузии серебро зимних ОИ
    Метелкина и Берулава завоевали первое в истории Грузии серебро зимних ОИ
    @ Mickael Chavet/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спортивная пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступавшие за сборную Грузии в танцах на льду завоевали первую для страны серебряную награду в зимней Олимпиаде.

    Сумма баллов пары фигуристов за короткую и произвольную программы составила 221,75 балла. Золото завоевали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24 балла), они установили мировой рекорд в произвольной программе (158,13). Бронза у представителей Германии Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина (219,09), передает ТАСС.

    Метёлкина и Берулава – чемпионы Европы 2026 года, серебряные (2024) и бронзовые (2025) призеры турнира. Метёлкина родом из Владимира, Берулава – уроженец Москвы.

    Пару тренирует Павел Слюсаренко и Егор Закроев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста. Сумоист Асасерю заявил, что без России фигурное катание утратило вкус. Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    16 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    16 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде, указав на его нацистский характер.

    Зеленский выразил недовольство присутствием большого количества русских спортсменов на Олимпиаде в Италии, оскорбив как выступающих под нейтральным флагом, так и россиян в зарубежных командах, передает РЕН ТВ.

    «Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, – это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале подчеркнула, что Зеленский призвал страны буквально отторгнуть спортсменов с русским или российским происхождением, вне зависимости от того, выступают ли они за сборную, под флагом России или в составе иностранных команд. По ее словам, речь идет не о государственной принадлежности или политических взглядах, а именно об этническом и культурно-историческом происхождении спортсменов.

    Представитель МИД России назвала такие заявления ярким проявлением неонацизма. Захарова напомнила, что Россия уже неоднократно отмечала подобную риторику со стороны киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде. Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    16 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Немецкие и чешские биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде

    Tекст: Денис Тельманов

    Участницы Олимпиады в Милане, среди которых немки и чешка, почувствовали недомогание после употребления бургеров и пропустили часть соревнований.

    Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также чешская спортсменка Йессика Йислова испытали проблемы с желудком после того, как съели бургеры во время Олимпийских игр 2026 года, сообщает ТАСС.

    Спортивный директор Ассоциации лыжных видов Германии Феликс Биттерлинг объяснил: «Мы предполагаем, что они съели что-то не то. Это была проблема только на один вечер. С Яниной это произошло на одну ночь позже, поэтому она не была достаточно подготовлена к спринту. Но наш медицинский отдел, врач нашей команды, совершенно уверен, что в этом нет ничего серьезного».

    Отмечается, что 11 февраля Фойгт заняла четвертое место в индивидуальной гонке, а Хеттих-Вальц пришла восьмой. После этого обе спортсменки пожаловались на недомогание.

    Аналогичные симптомы появились у чешки Йессики Йисловой, которая проживала в одном отеле с немецкой командой.

    Хеттих-Вальц и Йислова снялись со спринтерской гонки, прошедшей 14 февраля, а Фойгт смогла выступить и заняла двенадцатое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала представителя норвежской команды за нахождение на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря к стартам.

    Российская спортсменка завершила выступление на Олимпиаде после падения в четвертьфинале забега на одну тысячу метров.

    16 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Хоккеист Эспозито назвал позором отстранение России от Олимпиады

    Tекст: Ольга Иванова

    Канадский хоккеист Фил Эспозито выразил мнение, что отсутствие России на олимпийском хоккейном турнире негативно сказывается на его статусе.

    Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито заявил в интервью ТАСС, что считает позором недопуск сборной России к хоккейному турниру Олимпийских игр, которые проходят в Италии. «Говоря о национальных командах, скажу лучше так: это позор, что Российская Федерация не получила право играть на олимпийском хоккейном турнире в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», – подчеркнул Эспозито.

    По его мнению, отсутствие российской сборной отрицательно сказывается на уровне соревнований и полноты хоккейного турнира. Эспозито добавил, что без участия России Олимпиада теряет свою целостность и престиж.

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, легендарный борец сумо Асасёрю призвал вернуть Россию в фигурное катание. Он заявил, что без российских спортсменов фигурное катание «потеряло вкус». Асасёрю сравнил ситуацию с фигурным катанием без России с сумо без ёкодзуна.

    17 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    ISU восхитился выступлением Петросян в короткой программе на Олимпиаде

    Tекст: Вера Басилая

    Международный союз конькобежцев (ISU) выразил восхищение выступлением российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года.

    На официальной странице ISU в соцсети X был опубликован видеофрагмент проката Петросян, вдохновленного творчеством Майкла Джексона, с подписью: «Аделия Петросян устраивает яркое шоу в Милане», передает РИА «Новости».

    Петросян, которой 18 лет, уже трижды становилась чемпионкой России и трижды побеждала в Финале Гран-при России. До осени 2025 года она не имела возможности выступать на взрослых международных турнирах из-за отстранения российских спортсменов.

    В сентябре 2025 года, после отборочного турнира, спортсменка получила право представлять Россию на Олимпийских играх в Италии.

    Аделия Петросян вышла на лед для показа короткой программы под вторым стартовым номером, чисто исполнила прокат. Судьи оценили ее выступление в 72,89 балла.

    Накануне российская фигуристка Петросян на первой тренировке Олимпиады выполнила четверной тулуп в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.

    Петросян гарантировала себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.

    17 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Петросян безошибочно исполнила короткую программу на Олимпиаде

    Аделия Петросян получила 72,89 балла за короткую программу на ОИ в Италии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская спортсменка Аделия Петросян поразила судей и зрителей безошибочным исполнением всех элементов в короткой программе на льду Милана.

    Российская фигуристка Аделия Петросян без ошибок исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии. Она чисто выполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа. За выступление Петросян получила 72,89 балла, выйдя на лед под вторым номером.

    После проката болельщики на арене в Милане скандировали «молодец», поддерживая российскую спортсменку, передает ТАСС. Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник отметил: «Нормально прокатала. Может, чуть осторожно, но нормально, все элементы сделала. Судя по тому, что сказали комментаторы, которые видят оценки, все на четвертый уровень. Свою задачу с этим контентом она выполнила вполне. Другой вопрос: сколько будут ставить другим. У нее компоненты в среднем восемь с очень маленьким хвостиком. Теперь смотрим, что будет дальше».

    Всего в короткой программе во вторник в Милане выступят 29 фигуристок. Произвольную программу участницы представят 19 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Петросян на первой тренировке Олимпиады выполнила четверной тулуп в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении. В качестве тренера Петросян на Олимпиаде в Италии выступает заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. Петросян гарантировала себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.


    17 февраля 2026, 00:57 • Новости дня
    Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова
    Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танцевальная пара фигуристов из Японии Рику Миура и Рюити Кихара установили мировой рекорд по набранным баллам в произвольной программе в парном катании на зимних Олимпийских играх в Италии и превзошли прежних рекордсменов из России.

    Японские фигуристы Миура и Кихара, которые заняли пятое место после короткой программы, после произвольного проката в понедельник, 16 февраля, набрали 158,13 балла, а суммарно дуэт заработал 231,24 очка, передает РИА «Новости».

    Своим достижением Миура и Кихара побили мировой рекорд, ранее принадлежавший российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, который они установили на чемпионате Европы в 2022 года, набрав 157,46 балла.

    Японский дуэт два раза завоевывал серебро Олимпиад в командных соревнованиях, они – двукратные чемпионе мира и двукратные серебряные призеры мировых первенств.

    Российских танцоров на льду на Олимпиаду в Италии нет, их не допустили. В Олимпиаде 2026 года участвуют одиночники: Петр Гуменник и Аделия Петросян.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста. Сумоист Асасерю заявил, что без России фигурное катание утратило вкус. Хоккеист Эспозито назвал позором отстранение России от Олимпиады.



    16 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Мать и сын впервые выступили на одной зимней Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Горнолыжница из Мексики Сара Шлепер и ее сын Лассе Гахиола вошли в историю Игр в Италии как уникальный семейный дуэт.

    Шлепер в возрасте 46 лет заняла 26-е место в супергиганте 12 февраля, передает РИА «Новости».

    Позже спортсменку дисквалифицировали в гигантском слаломе, так как высота ее лыжных креплений превысила допустимую норму.

    Ее сын, 18-летний Гахиола, 14 февраля принял участие в гигантском слаломе и занял 53-е место. В соревнованиях по слалому юноша также стартовал, но не смог добраться до финиша.

    Шлепер стала самой возрастной горнолыжницей в олимпийской истории. Всего за карьеру мексиканка приняла участие в семи Олимпиадах, что является абсолютным рекордом для этого вида спорта.

    Ранее участницы Олимпиады в Милане, включая нескольких немок и чешку, почувствовали недомогание после употребления бургеров. Им пришлось пропустить часть соревнований.

    16 февраля 2026, 05:19 • Новости дня
    Сборная Норвегии по лыжным гонкам лишилась сервисмена на Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала представителя норвежской команды за нахождение на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря к стартам.

    Сотрудник отстранен от работы на трассе вплоть до окончания командного спринта на Олимпиаде 2026 года, передает РИА «Новости».

    Поводом для дисквалификации стало грубое нарушение временного регламента подготовки лыж.

    Инцидент случился в день эстафеты, когда сервисмен остался на лыжне уже после запрета на нахождение там. Норвежцы признали оплошность. Менеджер команды Пер Элиас Кальфосс объяснил ситуацию путаницей со временем закрытия трасс для классического и конькового ходов.

    «Он сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться за инцидент», – рассказал Кальфосс.

    Ранее FIS отклонила жалобу финской ассоциации на итоги мужского спринта. Тогда норвежцам позволили использовать запрещенные ранее валики для клистера, а американцам – пронести жидкость в зону обслуживания. Федерация принесла извинения за свои действия, однако результаты гонки остались в силе.

    До этого Финская лыжная ассоциация требовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.

    16 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в Милане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Фигуристка Аделия Петросян на первой тренировке Олимпиады в Милане успешно справилась с четверным тулупом в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.

    По данным РИА «Новости», чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в Милане, где чисто исполнила четверной тулуп в прогоне произвольной программы.

    В начале проката 18-летняя спортсменка сорвала первый четверной тулуп, завершив только два оборота, после чего смогла без ошибок выполнить второй тулуп в четыре оборота.

    В программе Петросян также исполнила двойной сальхов, который в будущем, вероятно, будет заменен на четверной, сольный тройной риттбергер, а также секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель. Каскады включали тройной флип – тройной тулуп и тройной флип – двойной риттбергер. Соревнования в женском одиночном катании пройдут на Олимпиаде 17 и 19 февраля. До начала короткой программы у Петросян запланирована еще одна тренировка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпионка России Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Милан с Валерием Артюховым.

    Олимпийский турнир по фигурному катанию завершился неожиданной победой Михаила Шайдорова, который исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе. Российский спортсмен Петр Гуменник показал выдающийся прокат с пятью квадами и замкнул шестерку лучших.

    17 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Роднина: Парный турнир на ОИ без россиян – грустное зрелище

    17 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
Роднина: Парный турнир на ОИ без россиян – грустное зрелище

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сочла соревнования пар на Олимпиаде в Италии унылыми без участия российских фигуристов.

    Соревнования по парному фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии вызвали у трехкратной олимпийской чемпионки, депутата Госдумы Ирины Родниной чувство грусти из-за отсутствия российских спортсменов. В интервью ТАСС Роднина отметила, что несмотря на попытки исключить россиян, «там русский дух, там Русью пахнет», ведь тренеры и многие участники так или иначе связаны с Россией.

    Она подчеркнула, что раньше костяк соревнований традиционно составляли пары из России, а также из Канады, Италии и Франции.

    Роднина отдельно выделила выступление грузинской пары Метелкиной и Берулавы. По ее словам, пара хорошо каталась, но в последнюю минуту произвольной программы Берулава выглядел так, будто много времени провел на корабле: «в последнюю минуту парня так штормило, будто он год плавал и не сходил с корабля». Она добавила, что пара молода и показала сложные элементы, однако стабильности в конце проката не хватило.

    Оценивая другие дуэты, Роднина отметила венгерскую пару за чистоту исполнения, но добавила, что скорость их вращения была настолько низкой, что «можно было посчитать, сколько у них зубов». По поводу американских фигуристов она предпочла промолчать и вновь подчеркнула, что отсутствие российских пар стало для нее главной темой турнира.

    Анастасии Метелкиной 20 лет, Луке Берулаве – 23. Пара тренируется под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Егора Закроева и уже завоевала золото чемпионата Европы в 2026 году, а также серебро и бронзу в 2024 и 2025 годах. Метелкина родом из Владимира, а Берулава – из Москвы. С 2020 года спортсмены защищают цвета сборной Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали первую для Грузии серебряную медаль на зимней Олимпиаде.

    А японская пара Рику Миура и Рюити Кихара установила мировой рекорд по баллам в произвольной программе, превзойдя бывших рекордсменов из России.

    Ранее Ирина Роднина отметила оригинальный подход организаторов и особое внимание к спортсменам на церемонии открытия Олимпиады–2026 в Италии.


    16 февраля 2026, 05:12 • Новости дня
    Названы все пары плей-офф олимпийского хоккейного турнира в Италии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По итогам группового этапа определился полный состав участников плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира, туда вошли Канада, Словакия, США и Финляндия.

    Прямые путевки в четвертьфинал завоевали победители групп – канадцы, словаки и американцы, передает РИА «Новости».

    К ним присоединилась сборная Финляндии, показавшая лучший результат среди команд, занявших вторые места. Остальные восемь сборных сыграют в квалификационном раунде.

    В 1/4 финала Канада сыграет с победителем пары Чехия – Дания, а американцы встретятся с лучшим в дуэте Швеция – Латвия. Словакия ожидает соперника из матча Германия – Франция. Финнам предстоит игра против сильнейшего в противостоянии Швейцарии и Италии.

    Игры квалификационного раунда назначены на вторник, 17 февраля. Четвертьфинальные встречи пройдут на следующий день.

    До этого шведская сборная по хоккею обыграла команду Словакии на Олимпийских играх.

    16 февраля 2026, 21:53 • Новости дня
    Тутберидзе заявлена тренером Петросян на Олимпиаде

    16 февраля 2026, 21:53 • Новости дня
Тутберидзе заявлена тренером Петросян на Олимпиаде

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявлена в качестве тренера фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Италии.

    Этери Тутберидзе официально заявлена тренером фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде, передает РИА «Новости».

    На сайте Олимпиады в Италии также указаны имена Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза в числе наставников спортсменки.

    В женском одиночном катании Петросян выступит с короткой программой 17 февраля, а с произвольной – 19 февраля. В стартовом протоколе короткой программы фигуристка выйдет на лед второй по счету.

    Аделии Петросян сейчас 18 лет, и она уже трижды становилась чемпионкой России.

    Ранее сообщалось, что якобы Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил кандидатуру Даниила Глейхенгауза и Этери Тутберидзе на Олимпийские игры из-за скандала с допингом у Валиевой.

    Президент WADA Витольд Банька выразил обеспокоенность присутствием тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года в Милане.

    Российская фигуристка Аделия Петросян обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.

    16 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Шорт-трекистка Крылова не прошла в полуфинал Олимпиады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская спортсменка завершила выступление на Олимпиаде после падения в четвертьфинале забега на одну тысячу метров.

    Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла пройти в полуфинал забега на одну тысячу метров на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС.

    Соревнования проходят в Милане. Крылова упала во время своего выступления и завершила борьбу на этой стадии, не сумев выйти в следующий круг. Спортсменке 23 года, она является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 и одна тысяча метров, а также многократной победительницей этапов Кубка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Гуменник оказался заблокирован в сломанном автобусе на Олимпиаде.

    Австрийского прыгуна дисквалифицировали из-за слишком длинной обуви.

    Россиянин Ефимов не смог завершить первую попытку в олимпийском слаломе.

    Чем обернется энергетический шантаж Украины

    Энергетическим шантажом назвали действия Украины, которая все-таки прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Пострадавшие Венгрия и Словакия не хотят идти на поводу у Киева – и уже нашли альтернативный путь доставки российской нефти. Чего хочет добиться Украина своим шантажом, что это за новый маршрут и как он перекроит поставки нефти? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак

    От блокады Калининградской области до ударов по Санкт-Петербургу – так эксперты оценивают потенциальные угрозы для России на фоне милитаризации Прибалтики и Северной Европы. По их оценкам, три постсоветские республики давно превращены в плацдарм для возможного нападения. Насколько значим совокупный военный потенциал этих стран и как Россия может себя обезопасить? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

