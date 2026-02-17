В Сибири осудили участников схемы с кредитами салонов связи

Tекст: Алексей Дегтярёв

С конца 2019 по ноябрь 2020 года подозреваемые по предварительному сговору сотрудников «Сети Связной» и подставных лиц совершили 82 эпизода мошенничества, указали в суде, передает ТАСС.

Они использовали копии паспортов россиян и фото подставных лиц, так они оформляли кредитные договоры с банками на покупку товаров в салонах и на получение кредитных карт.

Ущерб составил более 9 млн рублей.

Сотрудника «Сеть Связной» Бабичева Д. А. приговорили к четырем годам и трем месяцам принудительных работ, остальным назначили условное лишение свободы.

Еще семи участникам группы назначили реальное лишение свободы на срок от трех лет трех месяцев до семи лет девяти месяцев.

Подставных лиц, это 17 человек, приговорили к условным срокам.

Удовлетворены иски банков, с осужденных взыскали сумму ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее ЦБ пояснял, что в случае обнаружения мошенничества с кредитом следует запросить данные о кредитной истории и заявить в банк о несогласии.