Два известных актера названы кандидатами на место ректора Школы-студии МХАТ
Безруков и Певцов рассматривались на пост ректора МХАТ
В список возможных претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ вместо режиссера Константина Богомолова входят актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, сообщили два источника, близких к Ученому совету учебного заведения.
Один из собеседников агентства уточнил: «Мне известно, что изначально выбор стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым», передает ТАСС.
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что при возможной отставке Богомолова одним из кандидатов может стать художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев, который тесно связан с традициями Школы-студии МХАТ.
По его словам, Писарев преподает в учебном заведении, пользуется популярностью у студентов и успешно совмещает педагогическую и руководящую деятельность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Константин Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.
По данным источника, Богомолов ушел с поста ректора из-за невозможности совмещать эту должность с руководством театрами.
Ранее режиссер был назначен исполняющим обязанности ректора, так как соответствовал квалификационным требованиям.