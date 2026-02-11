Белый дом тайно вывел нацгвардию из ряда городов США

Как пишет The Washington Post, вывод был завершен в конце января без официальных заявлений со стороны Белого дома или Пентагона. Ранее более пяти тыс. военнослужащих были направлены в Лос-Анджелес, около 500 – в Чикаго и порядка 200 – в Портленд (штат Орегон). Развертывание проходило на фоне жесткой критики со стороны властей штатов и городов, управляемых демократами, которые называли действия администрации злоупотреблением президентскими полномочиями.

Ключевым фактором стала позиция Верховного суда США. В конце декабря суд временно заблокировал отправку гвардейцев в Чикаго, указав, что президент вправе переводить подразделения Национальной гвардии под федеральное командование лишь в «исключительных» обстоятельствах. Это решение поставило под вопрос более широкие планы по использованию федеральных сил для реагирования на внутренние протесты.

По информации Северного командования ВС США, все направленные в Лос-Анджелес, Чикаго и Портленд военнослужащие вернулись домой к концу января. Развертывание осуществлялось в рамках режима Title 10, который позволяет президенту устанавливать федеральный контроль над Нацгвардией, однако существенно ограничивает ее полномочия внутри страны – в частности, запрещает проводить аресты и обыски. В результате гвардейцы в основном охраняли федеральные здания и выполняли вспомогательные задачи.

По оценке Бюджетного управления Конгресса, операции обошлись федеральному бюджету более чем в 496 млн долларов.

При этом более 2,5 тыс. гвардейцев продолжают службу в Вашингтоне, однако уже в нефедеральном статусе. Их миссия, включающая борьбу с преступностью и помощь в коммунальных работах, продлится до конца года. В Мемфисе и Новом Орлеане подразделения также остаются на местах в рамках режима Title 32 – под контролем губернаторов штатов, но при федеральном финансировании.

Как отмечает издание, на фоне юридических ограничений и общественной критики администрация изменила тактику, активнее задействуя сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), Таможенно-пограничной службы (CBP) и других структур Министерства внутренней безопасности, не подпадающих под те же ограничения, что и военные.

Ранее Пентагон рассматривал возможность создания национальных сил быстрого реагирования из числа Нацгвардии для оперативного развертывания в районах гражданских беспорядков, однако дальнейшая судьба этой инициативы остается неопределенной.



