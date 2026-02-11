Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Директор заповедника «Хакасский» рассказал о зимовке Агафьи Лыковой
Сибирская отшельница Агафья Лыкова, живущая на территории заповедника «Хакасский», зимует вместе с помощницей по хозяйству, с ней все в порядке, сообщил директор заповедника Виктор Непомнящий.
Сибирская отшельница Агафья Лыкова благополучно переживает зиму в заповеднике «Хакасский», сообщает РИА Новости. По словам Непомнящего, Лыкова не испытывает сложностей – ей помогает помощница по хозяйству, которая временно проживает с ней.
«Пока все нормально, зимует. Вопросов не возникало... Я с ней на связи, с ней временно помощница», – рассказал Непомнящий. Он также отметил, что поддерживает регулярный контакт с Агафьей и следит за ее состоянием.
На вопрос о здоровье Лыковой директор сообщил, что оно соответствует ее возрасту. Агафья Лыкова остается единственной выжившей из семьи староверов, которые ушли в изоляцию в 1937 году. Ее образ жизни остается практически неизменным с момента обнаружения в тайге геологами в 1978 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможность визита Владимира Путина к отшельнице Агафье Лыковой не исключается.
Причиной пожара у Агафьи Лыковой называли случайное возгорание сухой травы.
Для Агафьи Лыковой построили новую баню и сложили печь.