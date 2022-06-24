Песков оценил возможность визита Путина к отшельнице Лыковой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на данный момент не знает, сможет ли глава государства Владимир Путин посетить таежную отшельницу Агафью Лыкову, позвавшую его в гости.

«Что касается президента, я сейчас не могу сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то передышка на несколько дней и если будет, то когда, поэтому точно сказать не могу», – сказал Песков, говоря о возможности Путина заехать к Лыковой в гости во время отпуска, передает ТАСС.

«Она [Агафья Лыкова] достаточно далеко живет, и к ней добираться непросто, насколько я знаю», – подчеркнул представитель Кремля.

Он пояснил, что местные жители также навещают Лыкову, спрашивают ее о здоровье, оказывают ей помощь, заботу проявляет и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Напомним, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий заявил, что Лыкова написала письмо президенту с просьбой навестить ее, и сообщила, что постоянно молится за него.

Песков не смог ответить на вопрос, получили ли в Кремле письмо от отшельницы.