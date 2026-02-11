Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Российский рынок акций начал утренние торги ростом
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии повышается почти на 0,1%, следует из данных Московской биржи.
Российский рынок акций начал утреннюю торговую сессию с небольшим ростом – индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) увеличился на 0,08% и достиг отметки 2719,16 пункта, передает РИА «Новости».
Утренние торги на Московской бирже стартуют в 6.50 и продолжаются до 9.50 по московскому времени. В это время инвесторы отслеживают предварительную динамику, которая задаёт настроение дня.
Основная сессия проходит с 9.50 до 18.50, именно в этот период определяется официальный индекс Мосбиржи (iMOEX). Дополнительный индекс iMOEX2 рассчитывается в течение всего дня – с 7.00 до 23.50 – и в основную сессию совпадает с основным индексом.