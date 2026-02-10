Котяков заявил о необходимости дистанционной работы для беременных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Котяков заявил о необходимости создания условий для дистанционного или гибкого формата работы для беременных женщин, передает РИА «Новости».

В интервью изданию «Эксперт» он подчеркнул, что будущая мама должна иметь возможность работать удаленно или с сокращенным рабочим днем, а после рождения ребенка ей следует предоставить варианты поддержки, такие как специальные детские комнаты на территории работодателя или дополнительное сокращение рабочего времени.

Котяков также отметил важность понимания в трудовых коллективах: сотрудник, который создал семью и воспитывает детей, имеет право на поддержку со стороны работодателя. Министр подчеркнул, что такие меры позволят повысить уровень социальной защищенности семейных работников и создать более благоприятные условия для совмещения работы и семейных обязанностей.

В том же интервью Котяков назвал старшее поколение ценным активом для российских предприятий. По его словам, опытные сотрудники помогают молодым специалистам адаптироваться в коллективе и становятся для них наставниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Котяков заявил о необходимости изменить тренд на преобладание курьерских вакансий на рынке труда.

Министр подчеркнул, что в России не планируется изменение пенсионного возраста.

Также Котяков напомнил, что социальные пенсии будут проиндексированы с первого апреля.