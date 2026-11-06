Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Умер обладатель премии «Оскар» чилийский режиссер Себастьян Лелио
Чилийский кинорежиссер, лауреат премии «Оскар» Себастьян Лелио ушел из жизни в возрасте 52 лет, сообщила его супруга актриса Амалия Кассай.
Кинематографист скончался в своем доме в Лас-Кондесе, пишет La Tercera.
Режиссер получил мировую известность благодаря картинам «Глория» и «Фантастическая женщина», за которую получил «Оскар» в 2018 году (номинация «Лучший фильм на иностранном языке»).
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях умер итальянский режиссер Тинто Брасс.
Американский актер Том Скеррит, сыгравший в фильмах «Чужой» и «Лучший стрелок», скончался в возрасте 93 лет.
В Техасе в возрасте 34 лет умер американский актер Ар Джей Митт, известный по роли сына Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие».