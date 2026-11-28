ВС России поразили склады и цеха производства БПЛА ВСУ под Черниговом

Tекст: Катерина Туманова

«В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» отработали по складам ударных БпЛА дальнего действия ВСУ и производственным помещениям в районе населенных пунктов Нежин и Корюковка», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои, авиация Воздушно-космических сил России работает по выявленным целям. В районе Груновки штурмовые группы группировки «Север» усилили давление на украинскую оборону, а в Шосткинском районе продвинулись к населенному пункту Коренек. Кроме того, в Сумах зафиксированы факты воровства амуниции и угона автомобилей среди боевиков ВСУ, узнали «Северяне».

На Харьковском направлении российские войска продвигаются вглубь региона, наращивая интенсивность ударов по позициям противника. В Харькове из-за перебоев с электричеством остановилась часть цехов по ремонту военной техники, в связи с чем украинское командование собирает средства на генераторы, а ремонтников отправляет в пехоту.

Ожесточенные бои идут южнее Новой Казачьей на Липцовском направлении, где штурмовики продвинулись южнее Гоптовки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях зафиксировано продвижение российских сил на десяти участках в районе Бугаевки и Шевченково Первого.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Марочко сообщил, что большинство жителей покинули Славянск и Краматорск из-за кризиса.

В пятницу Минобороны сообщило об установлении полного контроля над населенным пунктом Сосновый Бор в Харьковской области.

Группировка войск «Север» 25 ноября уничтожила склад дронов-перехватчиков ВСУ под Сумами.

