Глава комитета Госдумы Кавшар предложила запустить рекламу против мошенников

Tекст: Дмитрий Зубарев

С таким предложением депутат обратился в письме к министру культуры Ольге Любимовой, передает ТАСС.

Кавшар считает необходимым организовать информационную кампанию, включающую регулярный показ социальной рекламы на федеральных и региональных государственных теле- и радиоканалах. Эта реклама должна быть направлена на предупреждение телефонного и интернет-мошенничества в отношении граждан старшего поколения.

По ее словам, масштаб проблемы подтверждается статистикой: по данным МВД за 2024 год, жертвами мошеннических кол-центров стали 344 тыс. человек, из которых 23,9% – пенсионеры. Кроме того, в отношении пожилых граждан зарегистрировано более 130 тыс. киберпреступлений.

Парламентарий подчеркнула важность систематической информационно-просветительской работы для информирования граждан о схемах мошенничества и формирования навыков безопасного поведения в цифровой среде.

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