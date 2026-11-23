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Депутат Кавшар предложила запустить телерекламу против мошенников
Глава комитета Госдумы Кавшар предложила запустить рекламу против мошенников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар предложила запустить общероссийскую кампанию с регулярной социальной рекламой для защиты пожилых людей от интернет-мошенников.
С таким предложением депутат обратился в письме к министру культуры Ольге Любимовой, передает ТАСС.
Кавшар считает необходимым организовать информационную кампанию, включающую регулярный показ социальной рекламы на федеральных и региональных государственных теле- и радиоканалах. Эта реклама должна быть направлена на предупреждение телефонного и интернет-мошенничества в отношении граждан старшего поколения.
По ее словам, масштаб проблемы подтверждается статистикой: по данным МВД за 2024 год, жертвами мошеннических кол-центров стали 344 тыс. человек, из которых 23,9% – пенсионеры. Кроме того, в отношении пожилых граждан зарегистрировано более 130 тыс. киберпреступлений.
Парламентарий подчеркнула важность систематической информационно-просветительской работы для информирования граждан о схемах мошенничества и формирования навыков безопасного поведения в цифровой среде.
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