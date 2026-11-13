Депутат Харрис: Датчане устали финансировать Украину

Tекст: Катерина Туманова

По словам Харриса, Владимир Зеленский «увозит миллиарды» из Дании, пока уровень жизни местных жителей снижается, заявил он RT.

«Они видят, как Зеленский приезжает в Данию, а потом уезжает с миллиардами. И я думаю, что мы должны спросить датчан, прежде чем направлять еще больше денег в этот конфликт», – цитирует политика РИА «Новости».

Ранее Харрис и лидер Датской народной партии Мортен Мессершмидт выступили против выступления Зеленского в парламенте страны. Харрис выразил протест, отказавшись встать для приветствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мария Захарова пошутила над отказом премьер-министра Дании Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах по Украине.

Кандидат в президенты Франции указал на вред помощи Киеву для ЕС. Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины.





