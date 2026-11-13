  • Новость часаКушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Миссия в Константиновке расскажет правду о судьбе города
    Эксперт: Путин добивается мира на Украине без «серых зон»
    Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Ушаков анонсировал обсуждение Украины Путиным и Трампом в Китае
    В Кремле призвали НАТО закрепить позицию о нерасширении на восток
    Премьер Эстонии назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    Уиткофф анонсировал новую встречу по Украине
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

    2 комментария
    13 ноября 2026, 06:11 • Новости дня

    Депутат Харрис: Датчане устали финансировать Украину из-за падения уровня жизни

    Депутат Харрис: Датчане устали финансировать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Датчане устали финансировать Украину из-за падения уровня собственной жизни, заявил независимый депутат датского парламента Якоб Харрис.

    По словам Харриса, Владимир Зеленский «увозит миллиарды» из Дании, пока уровень жизни местных жителей снижается, заявил он RT.

    «Они видят, как Зеленский приезжает в Данию, а потом уезжает с миллиардами. И я думаю, что мы должны спросить датчан, прежде чем направлять еще больше денег в этот конфликт», – цитирует политика РИА «Новости».

    Ранее Харрис и лидер Датской народной партии Мортен Мессершмидт выступили против выступления Зеленского в парламенте страны. Харрис выразил протест, отказавшись встать для приветствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мария Захарова пошутила над отказом премьер-министра Дании Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах по  Украине.

    Кандидат в президенты Франции указал на вред помощи Киеву для ЕС. Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины.


    12 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

    Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».

    «Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».

    - Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?
    - Жена.
    - А откуда взяла жена?
    - Я ей дал.
    - А ты откуда взял?
    - Из тумбочки.

    Круг замкнулся».

    Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.

    Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.

    Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.

    Комментарии (7)
    12 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В конфликте на Украине для России важнее люди и их право жить по своим традициям, чем вопросы территорий, заявил президент Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Путин подчеркнул, что тема территорий в украинском конфликте понимается по-разному, для России важнее люди, живущие там, передает ТАСС. «Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.


    Комментарии (28)
    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной

    Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером призвал Европу выбрать мир или войну

    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости для европейских стран окончательно определиться в выборе между миром и войной.

    На встрече с американскими представителями обсуждалась позиция европейских государств в контексте глобальной безопасности, передает РИА «Новости». Российский лидер выразил желание увидеть результаты взаимодействия Соединенных Штатов со своими партнерами в Европе.

    «Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом, чего они хотят – мира или войны», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил о начале обсуждения архитектуры безопасности с европейскими представителями.

    В среду американские переговорщики выразили намерение обсудить возможность привлечения стран Европы к многостороннему формату урегулирования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила участие европейских государств в переговорах.

    Комментарии (13)
    12 ноября 2026, 18:37 • Новости дня
    Спикер Рады на русском языке пожаловался на холод в парламенте

    Стефанчук на русском языке пожаловался на отсутствие отопления в Раде

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на русском языке пожаловался на холод из-за отсутствия отопления в здании парламента.

    Стефанчук во время заседания парламента пожаловался, что замерз из-за отсутствия отопления в здании, передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись, которую опубликовало украинское издание «Страна.ua».

    «Ужас», – сказал Стефанчук на русском языке. После этого спикер перешел на украинский язык и добавил, что в помещении ужасно холодно.

    Ранее депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил о перебоях со светом в украинском парламенте, а также констатировал отсутствие воды и тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Гетманцев заявил об отсутствии воды и отопления в здании Верховной рады.

    Мэр Киева Виталий Кличко выступал в парламенте с отчетом об отключениях электроэнергии, во время которого пропали свет, интернет и вода.

    Комментарии (6)
    12 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Гуманитарная операция в Константиновке необходима для безопасной эвакуации оставшихся жителей города. Однако примет ли Киев предложение Владимира Путина – большой вопрос, поскольку признание потери населенного пункта нанесет идеологический удар Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    «Константиновка на текущий момент находится под полным контролем России. В городе остается небольшое число мирных жителей – около 400-500. Большая часть людей покинула населенный пункт в период насильственной эвакуации, которую организовывал Киев при отступлении», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    Впрочем, кому-то все же удалось остаться в своих домах. «Тем не менее ситуация в Константиновке постепенно накалялась, поэтому еще определенное число местных из наиболее опасных районов вывозили уже российские бойцы. Соответственно, сейчас в городе остается лишь небольшой процент населения», – продолжает собеседник.

    Сейчас, по его словам, населенный пункт является небезопасным местом для гражданских лиц. «ВСУ ведут регулярные обстрелы этой территории. Кроме того, противник, оставляя эти позиции, буквально «усеял» городскую черту минами. В таких условиях вывести оставшихся людей, как и в Алешках, без приостановки огня на данном участке фронта – невозможно», – уточняет эксперт.

    Поэтому гуманитарная миссия, предложенная лично Владимиром Путиным, – насущная необходимость для спасения жителей Константиновки. Однако согласится ли на этот шаг Киев – большой вопрос. «Офис Владимира Зеленского так и не признал потерю этого населенного пункта. Поддержка российской инициативы «обнажит» для международной общественности вранье украинского руководства», – акцентирует он.

    «Но и отказ от миссии ничего хорошего для ВСУ не несет, поскольку таким образом Москва еще раз продемонстрирует неготовность Киева к шагам, действительно приближающим завершение конфликта. Однако, на мой взгляд, итоговое решение Зеленского зависит от того, сумеют ли американцы в этот раз найти подходящие рычаги давления», – заключил Рожин.

    Ранее Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке. «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской… поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также уточнил, что Россия полностью контролирует Константиновку, в связи с чем Москва готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории. Напомним, об освобождении данного населенного пункта Минобороны сообщало еще в начале июля.

    Комментарии (5)
    12 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Песков сравнил европейских политиков с пауками в банке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил политиков в Европе с грызущимися в банке пауками из-за их отношения к сторонникам диалога с Москвой.

    По его словам, европейские политики подвергают едва ли не остракизму коллег, которые самостоятельно выходят на контакты с Россией, передают «Вести».

    «Европейцы до сих пор иногда, наверное, как пауки в банке грызутся, если кто-то по своей инициативе вышел на какие-то контакты с российской стороной. Эти люди – их чуть ли не остракизму подвергают», – отметил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил об открытости президента России Владимира Путина к контактам с европейскими лидерами.

    В мае он заявил о жесткой конфронтации между Москвой и Евросоюзом из-за показной русофобии.

    В апреле председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев также сравнил Европу и США с пауками в банке.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Уиткофф анонсировал присоединение Европы к переговорам по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители европейских стран присоединятся к следующему раунду переговоров по украинскому урегулированию, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    «Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием. Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными», – цитирует Уиткоффа CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейцев к трехсторонним переговорам.

    Президент Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках политиков ЕС по украинскому урегулированию.

    Во вторник Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие стран Европы в будущих консультациях.

    Комментарии (12)
    12 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян

    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян с 16 ноября

    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян
    @ eye ubiquitous/hutchison/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении с 16 ноября новых ограничений на въезд в страну для граждан России, включая профессиональных спортсменов.

    С 16 ноября Финляндия вводит новые ограничения на въезд на территорию страны для граждан России, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

    В дипломатическом ведомстве пояснили, что очередное ужесточение пограничного режима затрагивает выдачу разрешительных документов для трудовой деятельности. Обновленные правила коснутся поездок с целью краткосрочной работы по визе.

    Отдельное внимание в сообщении министерства уделяется представителям спортивной отрасли. В ведомстве подчеркнули, что новые ограничения на въезд будут в полной мере распространяться на российских граждан, профессионально занимающихся спортом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министерство иностранных дел Финляндии приняло решение ужесточить визовую политику для недопуска российских спортсменов.

    На прошлой неделе премьер-министр Петтери Орпо заявил о подготовке дополнительных мер по ограничению въезда граждан России.

    В прошлый четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неонацизмом намерения властей Финляндии ограничить въезд российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная акция в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Украинская сторона поднимает вопрос о так называемых серых зонах. И предлагаемая нами гуманитарная акция позволит всем убедиться, под чьим контролем реально, а не на картах украинских, не на украинских картах, не на картах ВСУ, находится Константиновка», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Ушаков сообщил о согласии американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с предложением распространить опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    В тот же день военный эксперт Борис Рожин назвал признание потери населенного пункта идеологическим ударом по Украине.

    В четверг президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Комментарии (6)
    12 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным.

    Соответствующее заявление главы государства прозвучало в ходе встречи с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле, передает РИА «Новости».

    «Что касается длительности мира (на Украине) и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для Вооруженных сил.

    В тот же день он предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Во вторник американские спецпосланники выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    Комментарии (8)
    12 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

    «Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

    В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

    Комментарии (10)
    13 ноября 2026, 04:10 • Новости дня
    Кушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине

    США, Россия и Украина договорились расширить формат переговоров

    Кушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Трехдневные переговоры с участием российской и украинской делегаций, а также прямые дискуссии с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским завершились существенным прогрессом, сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

    Консультации проходили в Абу-Даби, после чего американская делегация посетила Москву и Дублин для встреч с лидерами России и Украины. В завершение дня состоялись консультации с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, Франции, Ирландии, Польши и представителями ЕС, сообщил Кушнер в соцсети X (бывший Twitter).

    «Была проделана огромная работа, чтобы после многих месяцев перерыва возобновить прямые переговоры. Нам удалось добиться значительного прогресса в понимании опасений обеих сторон, поиске возможных решений и определении дальнейших шагов. Обе стороны согласились расширить формат следующего раунда переговоров, включив в него наших европейских партнеров», – написал Кушнер.

    Он пояснил, что это позволит одновременно обсуждать как территориальные вопросы между Украиной и Россией, так и более широкие аспекты послевоенной системы европейской безопасности.

    По словам спецпосланника США, для того, чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем.

    Кроме того, ведется подготовка к крупнейшему за время конфликта обмену пленными. При этом окончательные договоренности по европейской безопасности возможны только при учете интересов безопасности Украины.

    «В ближайшее время мы планируем объявить о форматах переговоров, графике встреч и других деталях», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кушнер заявил о проведении следующего этапа консультаций на следующей неделе. Он также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник Уиткофф и Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в переговорах.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что иностранные войска на территории Украины станут законной целью для Вооруженных сил.

    По словам Путина, иностранные войска на Украине являются законной целью для ВС России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что возможность присутствия иностранных воинских контингентов на украинской территории создает угрозу национальной безопасности России.

    Глава государства также напомнил, что Москва всегда последовательно заявляла о том, что появление иностранных войск на Украине абсолютно неприемлемо. «Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием.

    Глава государства предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    К беседе с американскими эмиссарами присоединились помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink

    Советник Зеленского Бескрестнов заявил о сбоях ПВО из-за ограничения Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает трудности в борьбе с российскими беспилотниками на фоне перебоев в работе спутниковой связи Starlink.

    Украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает проблемы в противодействии российским беспилотникам из-за сбоев в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает ТАСС.

    «Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные «Шахеды», – написал Бескрестнов в своем телеграм-канале.

    В четверг Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы Starshield. По его словам, скорость работы спутниковой связи упала до 161 км в час.

    Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после ограничения работы системы Starshield.

    До этого Бескрестнов уже также сообщал о серьезном подрыве украинской обороноспособности из-за падения скорости работы терминалов.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2026, 20:48 • Новости дня
    Объект компании «Нафтогаз» поврежден на севере Украины

    Объект «Нафтогаза» в Черниговской области получил повреждения

    Объект компании «Нафтогаз» поврежден на севере Украины
    @ Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Черниговской области на севере Украины поврежден объект компании «Нафтогаз», предприятие подверглось серьезным разрушениям.

    Объект получил повреждения в Черниговской области на севере Украины, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал предприятия. «Предприятие подверглось серьезным разрушениям, повреждено технологическое оборудование», – говорится в сообщении компании.

    Других подробностей не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава региональной администрации Вячеслав Чаус заявил о повреждении промышленного предприятия в городе Прилуки Черниговской области.

    В сентябре в Полтавской области уничтожили объект нефтегазового комплекса компании «Нафтогаз».

    В августе взрыв повредил объект газораспределительной инфраструктуры в Черниговской области.

    Комментарии (2)
    Главное
    Песков сравнил европейских политиков с пауками в банке
    Полянский предостерег Польшу от «игры с огнем» на Балтике
    Объект компании «Нафтогаз» поврежден на севере Украины
    Мандарины в российских торговых сетях подешевели на 10%
    Бывшего гендиректора Nvidia уличили в еще одном служебном романе
    Спикер Рады на русском языке пожаловался на холод в парламенте
    Ученые назвали лидирующий по числу магнитных бурь месяц в 2026 году

    Россия завоевывает мир новыми продуктами

    Россия добилась нового успеха в экспорте льняного масла, которое становится одним из самых перспективных направлений аграрных поставок за рубеж. Наша страна уже является мировым лидером по подсолнечному маслу, которое приносит основной доход отрасли и бюджету. Однако потенциал роста экспортных доходов кроется также в новых направлениях. Подробности

    Перейти в раздел

    Москва начала переустройство европейской безопасности

    В Абу-Даби Москва, Вашингтон и Киев обсудили не только урегулирование конфликта на Украине, но и устройство европейской безопасности. Такое расширение повестки стало, по мнению экспертов, дипломатической победой России – ведь именно неготовность Запада учитывать интересы Москвы стала в свое время первопричиной украинского конфликта. Как военные успехи российской армии изменили ход переговоров и почему представителей ЕС не допустили к обсуждению будущей архитектуры европейской безопасности? Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    «Ржавый кинжал» наткнулся на российскую ПВО

    Попытка ВСУ применить новый вид крылатых ракет тут же столкнулась с эффективными действиями российской ПВО. О каком виде вооружений идет речь, какова главная идеология его применения – и почему перед нами фактически попытка американского ВПК скопировать логику российских оружейников? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Где хранить деньги в 2026 году: депозиты, облигации, драгоценные металлы и другие способы

      Сбережения можно разместить на банковском вкладе, вложить в ценные бумаги, драгоценные металлы или валюту – у каждого способа свой уровень доходности, риска и доступности денег. Как работает каждый вариант, сколько он может принести, какие налоги придется заплатить и как распределить средства в зависимости от суммы?

    • Отгул за работу в выходной или праздник в 2026 году: когда его можно взять, сгорает ли он и можно ли получить деньги

      За работу в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику по общему правилу положена повышенная оплата. Но по желанию работника вместо нее можно выбрать другой день отдыха. В таком случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха можно использовать в течение одного года или присоединить к отпуску в пределах этого срока. После истечения года взять такой день отдыха уже нельзя, однако при увольнении работодатель обязан доплатить за все неиспользованные дни. Разбираемся, как оформить отгул в 2026 году, можно ли взять его без согласования и когда вместо отдыха положены деньги.

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации