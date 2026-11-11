Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии

Variety: Индийский мультфильм «Рамаяна» стал лидером проката в Британии

Индийский мультфильм опередил другие новинки проката, пишет Variety. Второе место заняла картина «Дикая лошадь номер девять» (Wild Horse Nine) со сборами 1,9 млн долларов. Третьей стала лента «Годзилла минус ноль» (Godzilla Minus Zero), заработавшая 1,8 млн долларов.

Ранее высшим достижением индийского кино на рынке Великобритании и Ирландии была вторая строчка. Ее занимали «RRR» режиссера Раджамули в 2022 году, «Патхан» и «Джаван» с Шахрух Ханом в 2023-м, а также «Дхурандхар: Месть» с Ранвиром Сингхом в текущем году.

В основу «Рамаяны: Рождения легенды» лег древнеиндийский эпос. Его главный герой, принц Рама, вынужден покинуть родину, а его жена Сита следует за ним. Когда царь Равана похищает Ситу, Рама вступает в борьбу за ее освобождение. Приключенческий сюжет раскрывает темы любви, долга и верности.

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