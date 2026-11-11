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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    54 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    5 комментариев
    11 ноября 2026, 21:12 • Новости дня

    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии

    Variety: Индийский мультфильм «Рамаяна» стал лидером проката в Британии

    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии
    @ Nina Prommer/ZUMA/REUTERS

    Анимационная картина «Рамаяна: Рождение легенды» (Ramayana: Rise of a Legend) стала первым индийским фильмом, дебютировавшим на вершине кассового рейтинга Великобритании и Ирландии. За стартовый уикенд лента собрала 2,1 млн фунтов стерлингов, или около 2,8 млн долларов.

    Индийский мультфильм опередил другие новинки проката, пишет Variety. Второе место заняла картина «Дикая лошадь номер девять» (Wild Horse Nine) со сборами 1,9 млн долларов. Третьей стала лента «Годзилла минус ноль» (Godzilla Minus Zero), заработавшая 1,8 млн долларов.

    Ранее высшим достижением индийского кино на рынке Великобритании и Ирландии была вторая строчка. Ее занимали «RRR» режиссера Раджамули в 2022 году, «Патхан» и «Джаван» с Шахрух Ханом в 2023-м, а также «Дхурандхар: Месть» с Ранвиром Сингхом в текущем году.

    В основу «Рамаяны: Рождения легенды» лег древнеиндийский эпос. Его главный герой, принц Рама, вынужден покинуть родину, а его жена Сита следует за ним. Когда царь Равана похищает Ситу, Рама вступает в борьбу за ее освобождение. Приключенческий сюжет раскрывает темы любви, долга и верности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник актер Владимир Вдовиченков заявил о возможности замены киноактеров искусственным интеллектом в будущем. В воскресенье заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин рассказал о заимствовании Голливудом опыта советских кинематографистов при создании фильмов о космосе. В пятницу канадский исполнитель Абель Тесфайе, известный как The Weeknd, установил новый рекорд по кассовым сборам среди мужчин в рамках одного гастрольного тура.

    11 ноября 2026, 16:24 • Новости дня
    Конфликтовавшие дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки на похоронах
    Конфликтовавшие дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки на похоронах
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга, находившиеся в многолетнем конфликте, взялись за руки на похоронах матери.

    Сестры проводили мать в последний путь, взявшись за руки и со слезами на глазах, передает РИА «Новости». Отпевание актрисы прошло в среду в храме Воскресения Словущего в Москве.

    Отношения Марии и Ольги оставались напряженными на протяжении многих лет. В 2024 году Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала о безуспешных попытках помирить дочерей. В 2025 году Мария публично говорила о судах с сестрой из-за наследия отца Василия Шукшина, а Ольга обвиняла старшую сестру в невнимании к матери.

    Незадолго до смерти актриса признавалась, что мечтала о примирении дочерей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной.

    Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября.

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    8 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

    The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Британии Карл III выразил готовность посетить Китай с официальным визитом по запросу правительства, отказавшись от многолетней критики Пекина.

    «Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

    Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

    Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

    Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

    После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    9 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Актер из фильма «1+1» Омар Си попал под суд за нападение на вокзале в Париже

    AFP: В Париже назначили суд над актером Омаром Си за нападение на вокзале

    Актер из фильма «1+1» Омар Си попал под суд за нападение на вокзале в Париже
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский актер Омар Си предстанет перед судом в Париже по обвинению в агрессии в отношении сотрудников государственной железнодорожной компании на Лионском вокзале.

    Слушания по делу назначены на 30 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Presse. Инцидент произошел в мае 2025 года. Звездного актера подозревают в нападении на сотрудников железнодорожной компании.

    Омар Си известен по главной роли в картине «1+1» (2011), за которую получил престижную премию «Сезар». Он также снялся в ленте «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и фильмах серии «Мир Юрского периода», где исполнил роль дрессировщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году французскому актеру Жерару Депардье предъявили новые обвинения в изнасиловании.

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    9 ноября 2026, 21:37 • Новости дня
    Герцогиня Сассекская отказалась выступать в Европарламенте после ареста отца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган отказалась выступать в Европарламенте после задержания ее отца в США по обвинению в хранении детской порнографии, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, герцог и герцогиня Сассекские должны были выступить в Европарламенте с совместной речью, посвященной безопасности детей в соцсетях, 10 ноября.

    Как говорится в материале, Меган «прямо сейчас не чувствует себя достаточно сильной в эмоциональном плане, чтобы выступать на публике». Предполагается, что она будет присутствовать на мероприятии, однако речь произнесет исключительно принц Гарри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу отец Меган Маркл Томас Маркл-старший предстал перед федеральным судом.

    В пятницу сотрудники ФБР задержали отца герцогини Сассекской в американском штате Флорида по подозрению в хранении детской порнографии.

    Директор ФБР Кэш Патель подтвердил арест Томаса Маркла-старшего на территории США.

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    10 ноября 2026, 18:24 • Новости дня
    Жители Британии начали скупать воду и консервы после призыва властей

    В Британии продажи консервов выросли на 37% после призыва готовиться к кризису

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Продажи товаров первой необходимости в Британии резко выросли после того, как правительство рекомендовало гражданам сделать запасы на случай конфликта или масштабного кризиса.

    Жители Британии начали массово закупать бутилированную воду, дезинфицирующие средства и консервы на фоне призыва властей запасаться продуктами первой необходимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследовательскую компанию Worldpanel by Numerator.

    «Начиная с 22 октября продажи товаров первой необходимости резко выросли после запуска правительственной информационно-просветительской кампании Be Ready», – говорится в исследовании.

    За десять дней с момента начала акции продажи санитайзеров увеличились на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на бутилированную воду поднялся на 67%, а на консервы – на 37%.

    Число людей, ежедневно покупающих мясные консервы, возросло на 43% и достигло 400 тыс. человек. В целом продажи товаров первой необходимости на территории Соединенного Королевства увеличились на 10%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник британское руководство сделало серию громких заявлений о вероятной войне с Россией.

    В прошлом месяце жители Британии массово раскупили радиоприемники и фонарики после начала правительственной информационной кампании по подготовке к возможной войне.

    В августе власти Соединенного Королевства форсировали разработку плана гражданской обороны на случай начала вооруженного конфликта.

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    10 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    Британская полиция задержала американского военного за шпионаж в пользу России

    Tекст: Вера Басилая

    В Лондоне задержан 41-летний военнослужащий армии США по подозрению в сборе секретной информации и сотрудничестве с российской разведкой, сообщил Скотленд-Ярд.

    Британская полиция сообщила о задержании американского военного за якобы сотрудничество с разведкой России, передает РИА «Новости».

    «Был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 1 и 3 закона о национальной безопасности 2023 года (сбор секретной информации и сотрудничество с иностранной разведкой – прим. ВЗГЛЯД). Обвинения касаются России», – говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

    Отмечается, что 41-летний мужчина был задержан в рамках совместного расследования с министерством обороны США и ФБР. В заявлении подчеркивается, что обвинения являются «серьезными». На данный момент задержанный находится в полицейском участке в Лондоне.

    Глава ФБР Кэш Патель отметил, что дело «вызывает крайнюю обеспокоенность у Соединенных Штатов и их союзников».

    Глава Командования контрразведки Армии США Шон Стинчон заявил, что задержанный «высокопоставленный» военный имел доступ к конфиденциальной информации.

    Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании сотрудниками Агентства внутренней безопасности двух украинских граждан по обвинению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.

    В прошлом месяце правоохранители задержали служащего военно-морского флота Великобритании Тедди Янга за планы передать иностранному государству секретные сведения.

    В апреле бывшую сотрудницу командования специальных операций ВС США задержали по подозрению в передаче секретных данных представителю СМИ.

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    9 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    Пилота вертолета оштрафовали за несогласованные съемки фильма над Якутском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Якутии пилота вертолета Robinson-44 оштрафовали на 35 тыс. рублей за несанкционированный полет над Якутском для съемок художественного фильма, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

    «В сентябре 2026 года местный житель совершил полет на вертолете Robinson-44 над городом Якутском для съемок художественного фильма без согласования с органом воздушного движения», – сообщило ведомство в Max.

    Отмечается, что срок действия сертификата летной годности вертолета истек. Нарушение выявили в ходе мониторинга средств массовой информации.

    Пилота привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 35 тыс. рублей.

    В прошлом месяце суд в Адыгее оштрафовал пилота вертолета Bell 407 за жесткую посадку.

    В августе пассажирский самолет прервал полет и вернулся в аэропорт Якутска.

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    11 ноября 2026, 01:53 • Новости дня
    Минюст США обвинил граждан Ирана и Ирака в подготовке атаки на базу в Британии

    Минюст США предъявил обвинения по делу о подготовке атаки на базу Фэйрфорд

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США предъявило обвинения трем людям, связанным с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана, в подготовке почти 20 терактов, включая заговор на британской военной базе ВВС Фэйрфорд, сообщило ведомство.

    Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение из восьми пунктов за правонарушения, связанные с терроризмом. Обвинения выдвинуты обладателю гражданств Ирака и Ирана Мохаммаду аль-Саади, а также иранцу Мохсену Мохаджери и иракцу Мохаммаду Али аль-Хассани, передает РИА «Новости».

    По данным американского минюста, все трое связаны с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана. Их обвиняют почти в 20 нападениях и попытках нападений в Европе и США, а также в террористическом заговоре на британской базе ВВС Фэйрфорд, где располагаются американские военные.

    Сообщение минюста сопровождается несколькими фотографиями, на которых, по заявлению американских властей, видны обвиняемые во время подготовки и осуществления серии терактов. По шести пунктам обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы, еще по двум пунктам – пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы Милденхолл в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

    В прошлом месяце британская полиция повторно задержала двух подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэйрфорд по подозрению в работе на иностранную разведку.

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    9 ноября 2026, 10:35 • Новости дня
    Роберт Паттинсон прошел пробы на роль Джеймса Бонда

    Роберт Паттинсон стал претендентом на роль Джеймса Бонда

    Роберт Паттинсон прошел пробы на роль Джеймса Бонда
    @ Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский актер Роберт Паттинсон стал одним из претендентов на роль Джеймса Бонда, пишет The Guardian.

    Роберт Паттинсон и Николас Холт вошли в число кандидатов на роль суперагента 007, пишет The Guardian.

    Ранее сообщалось о других возможных кандидатах: Джеке Лаудене, Джоше О’Конноре и Каллуме Тернере.

    Отмечается, что Паттинсон – единственный из всех претендентов, кто уже работал с вероятным режиссером нового фильма о Бонде Дени Вильневом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Джордж Клуни назвал Каллума Тернера идеальным кандидатом на роль Джеймса Бонда.

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    10 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Британия выделила 121 млн долларов на слежку за судами в Северной Атлантике

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард заявил о решении инвестировать 121 млн долларов в создание системы подводного наблюдения для противодействия российскому флоту в Северной Атлантике.

    Власти страны намерены сдерживать угрозу, которую якобы представляет Россия для подводной инфраструктуры региона, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Британии. «Мы подписываем рамочное соглашение с базирующейся в Саутгемптоне компанией Ocean Infinity Solutions, которое открывает возможности для первоначальных инвестиций в размере 121 млн долларов», – заявил Поллард.

    По его словам, это позволит уже в следующем году ввести в эксплуатацию систему Atlantic Net. Она станет первым элементом программы Atlantic Bastion по созданию многоуровневой сети обнаружения российских подводных лодок и судов.

    В нее войдут беспилотные аппараты, акустические датчики, искусственный интеллект, военные корабли, субмарины и авиация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник норвежская компания представила беспилотный корабль для поиска российских подводных лодок в Арктике.

    В прошлом месяце британские субмарины признали неспособными конкурировать с Россией в арктическом регионе.

    В сентябре Минфин Британии выделил средства на строительство трех плавучих доков для атомных подлодок в Шотландии.

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    10 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    Самолет-разведчик ВВС Британии пролетел у границ Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил патрулирование вблизи Калининградской области.

    Самолет Королевских ВВС вылетел с авиабазы Уоддингтон в 14:58 мск и взял курс на восток. Достигнув Калининградской области, борт прошел вдоль ее северо-западных границ, выполнил петлю и развернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

    В 17:55 мск самолет-разведчик следовал в западном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В воскресенье американский самолет совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

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    10 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Британского комика Уолльямса обвинили в сексуальных домогательствах

    Звезду «Маленькой Британии» Уолльямса обвинили в сексуальных домогательствах

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский комик и писатель Дэвид Уолльямс обвиняется в домогательствах на рабочем месте и склонении несовершеннолетних к сексуальным отношениям, сам он эти обвинения отрицает.

    Газета The Guardian и телеканал ITV опубликовали расследование в отношении британского комика Дэвида Уолльямса, обвинив его в сексуальных домогательствах. Ранее адвокаты актера пытались запретить публикацию из-за угрозы самоубийства их подзащитного.

    Высокий суд Англии и Уэльса в ноябре отклонил этот запрос, сославшись на необходимость соблюдения свободы слова. В заявлении Уолльямс выразил сожаление о своем поведении, однако подчеркнул, что законов не нарушал.

    Издательство HarperCollins заявило об отказе выпускать новые книги писателя. В период с 2012 по 2022 год Уолльямс являлся членом жюри шоу «Британия ищет таланты», а его книги изданы тиражом более 60 млн экземпляров, пишет The Independent.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе бывшего командира британского патрульного корабля осудили в Британии за домогательства к младшему офицеру.

    В прошлом месяце в Англии и Уэльсе полиция ежедневно регистрировала в среднем около пяти преступлений сексуального характера в отношении детей вблизи школ.

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    10 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Дэниел Рэдклифф отказался смотреть сериал о Гарри Поттере
    Дэниел Рэдклифф отказался смотреть сериал о Гарри Поттере
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британский актер Дэниел Рэдклифф заявил, что не планирует смотреть грядущий сериал по мотивам книг о Гарри Поттере и не будет давать советы исполнителю главной роли.

    Рэдклифф выразил наилучшие пожелания 12-летнему Доминику Маклафлину, который сыграет главную роль в новой экранизации от телеканала HBO, однако признался, что вряд ли станет смотреть этот проект, пишет Variety со ссылкой на Associated Press.

    «Честно говоря, не знаю, буду ли я его смотреть. Я уже видел много «Гарри Поттера» и снимался в нем», – заявил Рэдклифф.

    По словам актера, он вообще не смотрит телевизор и не видел многие классические сериалы, в том числе «Во все тяжкие» и «Безумцев».

    Рэдклифф также отказался давать юному Маклафлину какие-либо советы по поводу роли. Он уверен, что мальчик отлично справится сам и не нуждается в подсказках, а также пояснил, что не хочет преследовать ребенка своими наставлениями в будущих интервью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская телекомпания HBO утвердила актеров на ключевые роли во втором сезоне сериала «Гарри Поттер».

    В начале сентября в Сети появился трейлер первого сезона.

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    10 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Лондон выделил 121 млн долларов на дроны для поиска российских подводных лодок

    Reuters: Британия направит 121 млн долларов на защиту кабелей от флота России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Британии решили инвестировать 121 млн долларов в создание сети автономных беспилотников и датчиков для противодействия российскому подводному флоту в Северной Атлантике.

    Новая сеть автономных систем с искусственным интеллектом обеспечит единое наблюдение за активностью подводных лодок и защиту критической инфраструктуры. О выделении средств на эти цели пишет Reuters.

    Западные чиновники ранее заявляли о возросшей активности России вблизи подводных коммуникаций. По дну океана проложены кабели, которые обеспечивают передачу большей части мирового интернет-трафика и проведение финансовых транзакций, поэтому в последние годы страны НАТО усилили за ними контроль.

    В апреле британские военные корабли выходили на патрулирование для сдерживания подводных лодок, которые якобы находились в территориальных водах Соединенного Королевства более месяца. Тогда Лондон пригрозил Москве серьезными последствиями в случае повреждения трубопроводов, однако российская сторона категорически отвергла все обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская газета The Telegraph выразила опасения из-за сбора российскими рыболовными траулерами данных о подводных коммуникациях.

    Весной Россия отвергла обвинения министра обороны Британии Джона Хили о возможной угрозе для подводных кабелей в Атлантическом океане.

    Ранее британский командующий ВМФ Гвин Дженкинс заявил о подготовке Москвой диверсий против стратегически важных трубопроводов.

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    10 ноября 2026, 06:08 • Новости дня
    Британский военный получил тюремный срок за взлом телефона на учениях НАТО

    The I Paper: Британский капрал получил 10 месяцев тюрьмы из-за взлома телефона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный суд приговорил капрала Дэниела Бартона-Кеннеди к десяти месяцам лишения свободы за нарушение правил безопасности, которое привело к взлому его телефона во время учений НАТО в Эстонии.

    Британские военнослужащие при выезде из страны обязаны извлекать сим-карты, отключать геопозицию и использовать только частную сеть Минобороны в целях безопасности. Дэниел Бартон-Кеннеди проигнорировал эти требования, в результате чего его устройство подверглось хакерской атаке во время учений НАТО в эстонском городе Тапа, передает ТАСС со ссылкой на The I Paper.

    Неизвестные прислали военному сообщения с обнаженными фотографиями и ссылками на его страницы в социальных сетях. Капрал заплатил злоумышленникам 467,6 долларов в попытке предотвратить утечку информации, однако позже сам доложил об инциденте командиру взвода.

    Военный суд гарнизона Кеттерик приговорил нарушителя к десяти месяцам лишения свободы и понизил в звании до младшего капрала. Личность хакера остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция заявила о проведении международных морских военных учений Североатлантического альянса на востоке Средиземного моря.

    В пятницу на полигонах в Литве стартовали масштабные тренировки блока с привлечением тысяч военнослужащих.

    Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило об участии военнослужащих из 11 стран в учениях под эгидой многонациональных сил для Украины.

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    Первым «Суперджетам» установят российское «сердце»

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    Украина во время переговоров ударила по дизельной сделке России и США

    Накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби Украина нанесла массированный удар беспилотниками по Ленинградской области. Из-за попадания дрона произошло возгорание в порту Усть-Луга, пострадали три человека. Ранее под Петербургом был атакован крупный НПЗ. Именно через балтийские терминалы российский дизель направляется в США. Какие цели преследует Украина и как это связано со встречей в Абу-Даби? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные города США начинают строительство коммунизма

    В США до сих пор не могут подвести все итоги прошедших выборов, но к крупнейшим городам страны это не относится. Там уверенно выбрали своей властью крайне левых политиков, подчас – марксистов. Это называют «триумфом коммунизма», а на роль Ленина сватают мэра Нью-Йорка Мамдани. Потянет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Сеть пыточных стала лицом Украины

      События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      О чем будут напоминать памятники Берии

      Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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