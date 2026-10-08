Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Умерла разработавшая ПО для посадки на Луну информатик Гамильтон
MIT: Умерла создательница программного обеспечения для миссии «Аполлон»
Американский ученый Маргарет Гамильтон, руководившая разработкой программного обеспечения для лунной программы «Аполлон», скончалась в возрасте 90 лет.
Смерть Гамильтон наступила 30 сентября, сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT), передает ТАСС.
Ученый работала в MIT с 1959 года до середины 1970-х годов и стала автором более 130 публикаций. Она внесла значительный вклад в формирование программной инженерии как отдельной научной дисциплины. В 2016 году занимавший пост президента США Барак Обама наградил ее Президентской медалью свободы за достижения, изменившие историю.
Главным профессиональным успехом Гамильтон стала работа над миссией «Аполлон-11» в июле 1969 года. За несколько минут до посадки на Луну бортовой компьютер сообщил о перегрузке, однако благодаря написанному ее командой коду с приоритетным управлением система смогла отключить второстепенные задачи. Это позволило продолжить полет и успешно осуществить первую в истории высадку человека на поверхность спутника Земли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первая за полвека пилотируемая миссия США стартовала к Луне.
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В марте эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».