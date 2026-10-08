  • Новость часаМинобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
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    Мали при помощи России вернул себе стратегически важный город
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    Ученые выявили несочетаемость сладкого с антибиотиками
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников
    Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    48 комментариев
    8 октября 2026, 08:19 • Новости дня

    Масштабный сетевой сбой парализовал работу госслужб на севере Австралии

    Сетевой сбой оставил без связи больницы и полицию на севере Австралии

    Tекст: Мария Иванова

    Работа полиции, больниц, школ и других государственных учреждений на всей Северной территории Австралии нарушена из-за масштабного сетевого сбоя.

    Технический сбой затронул телефонную связь и цифровые сервисы во всем регионе, передает РИА «Новости».

    Проблемы возникли в системах здравоохранения, образования, судах и транспортных службах. В больницах наблюдаются задержки с доступом к данным пациентов, в школах не работают обычные телефонные линии.

    «Номер экстренной помощи продолжает работать для случаев, угрожающих жизни, или преступлений, совершаемых в данный момент», – сообщила полиция Северной территории.

    Жителям рекомендовано отложить несрочные обращения до восстановления связи, а за срочной помощью обращаться лично в отделения полиции. По предварительной информации, сбой связан с внутренней сетевой инфраструктурой, версия кибератаки исключается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Киеве начались сбои в работе интернета.

    Ранее саботаж стал причиной массовых сбоев на железных дорогах Нидерландов.

    Летом сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО.

    7 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    В Петербурге появился мурал со словами Путина о семейном счастье

    На фасаде дома Путина в Санкт-Петербурге появилась цитата президента о счастье

    В Петербурге появился мурал со словами Путина о семейном счастье
    @ Соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    На фасаде дома в Басковом переулке в Петербурге, где прошли детские годы президента Владимира Путина, ко дню рождения главы государства появился мурал художника Филиппа Дульмаченко с цитатой о любви и семье.

    Работа площадью около 200 квадратных метров создана в рамках проекта «Счастье – это…». В ее основу легла фраза, произнесенная Владимиром Путиным на ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года: «Что касается секрета семейного счастья – это любовь».

    «Идея рисунка заключалась в следующем: дом, семья, любовь – вещи, из которых для многих и складывается само ощущение счастья. Слова Владимира Владимировича о секрете семейного счастья, по-моему, здесь подходят больше всего», – рассказал Дульмаченко.

    Художник добавил, что многие давно обращали внимание на стену во дворе, где прошло детство президента. По мнению автора, новая работа послужит примером диалога между городом и сообществом уличных художников. Историческая среда Петербурга предъявляет особые требования к граффити, и подобные проекты помогут современному искусству органично существовать в городе.

    В среду главе государства исполнилось 74 года. «День рождения – это всегда очень, очень такой личный праздник. И, конечно, главное, что для президента, это то, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди», – отмечал ранее Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президента России Владимира Путина с днем рождения поздравил его белорусский коллега Александр Лукашенко. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о поздравлении от председателя КНР Си Цзиньпина.

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    7 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    80% россиян считают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Абсолютное большинство россиян (80%) признают президента Владимира Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Согласно результатам исследования ВЦИОМ, приуроченного к дню рождения главы государства, 80% опрошенных считают Путина влиятельным политиком глобального масштаба.

    Кроме того, 71% россиян отметили, что за годы президентства Путина Россия стала сильнее и увереннее в себе. По мнению 69% граждан, благодаря политике президента с Россией стали больше считаться на мировой арене.

    Также две трети опрошенных (68%) выразили уверенность, что страна во главе с Путиным сможет преодолеть все трудности.

    Опрос был проведен методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле перечислили зарубежных лидеров, позвонивших с поздравлениями российскому президенту в день его рождения.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Кремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров

    Кремль: С днем рождения Путина по телефону поздравили лидеры десяти государств

    Кремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин в свой 74-й день рождения провел телефонные разговоры с лидерами десяти государств, которые тепло поздравили его с праздником, сообщил Кремль.

    Глава государства получает многочисленные послания и телеграммы по случаю своего дня рождения от иностранных лидеров, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов, сообщает Кремль в «Макс».

    В течение дня российский лидер также провел ряд телефонных разговоров. Свои поздравления ему лично передали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Кроме того, главу государства по телефону поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем послании отметил выдающееся управление страной.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков озвучил рабочие планы российского лидера в этот день.

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    7 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты

    Песков заявил о мерах безопасности после пуска французской ракеты M51.3

    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты
    @ Emmanuel Macron

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне публикации видео тестового пуска французской баллистической ракеты M51.3 заявил, что Москва принимает все необходимые меры для обеспечения своей стратегической безопасности.

    «Мы, и президент об этом неоднократно говорил, мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Эммануэль Макрон назвал это испытание посланием миру.

    В марте французский лидер наметил новые цели для российского ядерного оружия.

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    7 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек

    Макрон раскритиковал свободу слова США на фоне студенческих бунтов во Франции

    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек
    @ Francesco Militello Mirto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Мадриде, назвал американскую модель свободы слова противоположностью подлинной свободе, чем спровоцировал резкую критику на фоне охвативших Францию студенческих протестов и столкновений с полицией.

    Французский лидер на дискуссии о демократии и цифровой эпохе в Университете Комплутенсе в Мадриде заявил, что американское понимание свободы выражения, которое продвигают некоторые политики, на деле является ее противоположностью, и настаивал, что свобода не может быть абсолютной, а должна ограничиваться правами других людей, общественным порядком и связью потока информации с истиной, сообщает Fox News Digital.

    «Не существует свободы, если нет предела моей свободе, который начинается со свободы других и уважения к общим правилам. Я знаю это, когда иду по улице: моя свобода не может означать, что я бью вас, оскорбляю вас или громлю общественное пространство, которым мы все делимся», – добавил Макрон, сравнив ограничения в сфере выражения мнений с запретами на насилие и порчу имущества.

    Высказывания Макрона вызвали бурную реакцию в интернете: критики указывали на контраст между его нападками на американскую Первую поправку и ситуацией во Франции, где страну сотрясают студенческие бунты, а комментаторы обвиняли президента в стремлении удержаться у власти ценой разрушения страны; сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер назвал Макрона огромным глупцом, а представители американских консервативных медиа и политконсультанты писали, что Франции было бы достойнее «вернуть Бурбонов» и что в США по-прежнему свободны, тогда как французский лидер может лишь злиться на это.

    Fox News напоминает, что еще в феврале, выступая в Нью-Дели, Макрон утверждал, что свобода слова превращается в полную чушь, если люди не понимают, как алгоритмы формируют их ленты, и призывал к большей прозрачности и введению «своего рода общественного порядка» для ограничения расистских и ненавистнических высказываний, тогда как нынешние протесты во Франции начались в середине сентября в пригородах Парижа из-за нехватки учителей и ресурсов и быстро распространились по стране.

    Демонстранты поджигали объекты, громили здания и вступали в столкновения с полицией, при этом, по данным Associated Press, во вторник занятия были полностью или частично приостановлены в 891 школе, а 24 учебных заведения с начала протестов были сожжены или разгромлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание по поводу массовых протестов школьников во Франции. В тот же день французские власти полностью или частично приостановили занятия в лицеях из-за акций старшеклассников. Тогда школьный протест во Франции привел к мощному политическому эффекту в стране.

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    7 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников

    В МЧС назвали любопытство ошибкой граждан при атаке БПЛА

    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин заявил, что проявление излишнего любопытства является самой грубой ошибкой поведения человека при угрозе удара дронов.

    В МЧС назвали проявление любопытства основной ошибкой граждан при атаке БПЛА, пишет ТАСС. Стремление снять происходящее на телефон или выглянуть в окно во время налета представляет для граждан наибольшую опасность, подчеркнул Гаршин.

    «Самая яркая ошибка – это излишняя любознательность или любопытство. Человек совершает самую главную ошибку при угрозе появления беспилотника, когда он или выходит на улицу, или подходит к окнам и пытается рассмотреть что-то или сфотографировать», – сказал он на пресс-конференции.

    Гаршин пояснил, что такими действиями люди подвергают себя высокому риску осколочно-фугасного поражения, и подчеркнул, что делать этого категорически нельзя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области.

    Во вторник украинский дрон ударил по пассажирскому транспорту в ЛНР.

    В результате налета беспилотников в Подмосковье получили повреждения жилые дома.

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    7 октября 2026, 19:43 • Новости дня
    Перебои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
    Перебои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов, пишут местные СМИ.

     Перебои с электричеством начались в Киеве и области после взрывов, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». Кроме того, в результате перебоев с электричеством в украинской столице возникли проблемы с водоснабжением. Причиной отключений могло стать повреждение линии электропередачи.

    В Киеве продолжает действовать воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эксперт Андрей Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева. В тот же день мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.

    В воскресенье в украинской столице прогремели новые взрывы на фоне воздушной тревоги.

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    7 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский суд приговорил швею Полину Камлеву к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании вооруженного конфликта из-за перевода 43 евро гражданину России.

    Латвийский депутат Андрей Пагор рассказал о завершении судебного процесса над гражданкой Латвии Полиной Камлевой, которую обвинили в финансировании военного конфликта.

    «Приговор Полине Камлевой – шесть лет и три года пробации», – цитирует парламентария РИА «Новости».

    Журналистка Алла Березовская уточнила, что женщина, работающая швеей в депрессивном регионе Латгалия, попросила знакомую из Белоруссии отправить 43 евро россиянину, с которым познакомилась по переписке в 2024 году. Главной уликой стало то, что на фотографии профиля собеседника в мессенджере якобы была надета военная форма.

    Переписку осужденной обнаружили на границе во время ее возвращения домой из России. В декабре 2025 года Камлеву арестовали. На суде женщина пояснила, что общалась с частным лицом и сама не отправляла средства, а во время задержания сотрудники латвийских спецслужб оказывали на нее психологическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Латвии волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

    Летом беженка из прибалтийской республики назвала главные преимущества жизни в России.

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    7 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

    Сальдо: При ударе дрона ВСУ по машине погибли отец 13 детей и его дочь

    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в Геническом округе погибли многодетный отец и его 15-летняя дочь.

    В среду утром возле населенного пункта Рыково украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, уничтожив его полностью. В результате удара погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна, сообщил глава региона в Max.

    «Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 км от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности», – заявил Сальдо.

    Александр Колотун вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей, в данный момент семья ждет 14-го ребенка. Супруги владели пекарней и снабжали местных жителей хлебом. В июне президент Владимир Путин лично вручил Татьяне орден «Мать-героиня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудник администрации в Херсонской области погиб при ударе дрона ВСУ.

    При обстреле Алешек погибла мирная жительница.

    В прошлом месяце от удара беспилотника по кафе в регионе скончались две девушки.

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    7 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве
    ВС России нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ходе ночной атаки применили высокоточное оружие и беспилотники для поражения заводов военно-промышленного комплекса, портовой инфраструктуры и судов, задействованных в интересах украинской армии.

    В результате массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены предприятия ВПК в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также объекты в Одесской области, указало Минобороны в Max.

    В Киеве и Киевской области удары пришлись по предприятию «Умные боеприпасы», цеху сборки дронов «Фанплит» и Киевскому картонно-бумажному комбинату, где производились и хранились крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники.

    В Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях поражены мощности по выпуску комплектующих для ракет и дронов, включая Южный машиностроительный завод в Днепре.

    Кроме того, в Полтавской области нанесен урон производству шасси для пусковых установок на заводе «Автокраз» и табачной фабрике, выпускавшей боеприпасы. В Харьковской области поражен механический завод в Лозовой, а в Одесской области – завод «Дунай судоремонт» и сухогруз с товарами военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ударили по предприятиям ВПК Украины и по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    Во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим в порту Южный. В понедельник российские войска нанесли удар по электроподстанции в Харьковской области и порту Вилково.

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    7 октября 2026, 10:49 • Новости дня
    Гибридный кроссовер Lada Azimut получил тяговую батарею отечественной сборки

    Тяговую батарею для гибридной версии Lada Azimut разработали в России

    Гибридный кроссовер Lada Azimut получил тяговую батарею отечественной сборки
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полноприводная гибридная модификация нового флагманского кроссовера Lada Azimut будет оснащаться аккумулятором российской разработки и производства.

    Гибридную версию кроссовера Lada Azimut оснастят тяговой аккумуляторной батареей, произведенной на территории России, пишет ТАСС.

    Поставщиком аккумуляторов выступит компания «Системы автономной энергии» (САЭ), которая входит в группу «Итэлма».

    Гибридная силовая установка автомобиля построена по последовательно-параллельной схеме. Двигатель внутреннего сгорания передает крутящий момент на передние колеса, а электромоторы приводят в движение переднюю и заднюю оси, обеспечивая полный привод.

    Тяговая батарея создана по литий-железо-фосфатной технологии из призматических ячеек. В пресс-службе «АвтоВАЗа» подчеркнули, что такой химический состав практически исключает риск возгорания даже при серьезных дорожно-транспортных происшествиях.

    Также аккумулятор рассчитан на высокую мощность и оснащен системой термостатирования, которая позволяет батарее стабильно работать как при низких температурах, так и в жару.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Алиханов лично испытал новую гибридную версию Lada Azimut.

    «АвтоВАЗ» начал испытания кроссовера с турбомотором и гибридным двигателем.

     Предприятие приступило к выпуску этой модели.

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    7 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту

    Киргизия ликвидировала обеспеченный золотом государственный стейблкоин USDKG

    Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту
    @ Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Киргизии приняли решение о ликвидации первого в мире обеспеченного реальным золотом государственного стейблкоина USDKG.

    Деятельность проекта USDKG прекращается, в том числе в блокчейн-сетях, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованное распоряжение кабинета министров республики.

    В целях оптимизации участия государства в хозяйственных обществах правительство также распорядилось ликвидировать открытые акционерные общества «ЭВА» и «Коин Номад Эксчейндж».

    Выпуск стейблкоина на 50 млн долларов состоялся в ноябре прошлого года. Криптовалюта была приравнена к доллару США в соотношении один к одному и обеспечена физическим золотом для укрепления позиций страны в глобальной финансовой системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками. В прошлом году США первыми в мире создали криптовалютный Форт-Нокс.

    В 2024 году глава Binance предсказал золотой век криптовалют.

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    7 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    Польша подготовила закон о «предвоенном времени»

    Merkur: Польша разработала закон о «предвоенном времени» для усиления обороны

    Польша подготовила закон о «предвоенном времени»
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал курс на усиление обороны страны на фоне подготовки законопроекта о «предвоенном времени» и предупреждений представителей НАТО о риске атаки России на союзников уже в 2026 году.

    Польские законодатели по инициативе министерства обороны разрабатывают закон, который должен подготовить страну к режиму «предвоенного времени» и усилить связи армии с внутренними службами безопасности. «Это готовит государство к предвоенному времени», – заявил близкий к президенту Польши анонимный источник, пишет Merkur со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita.

    Проект предусматривает дальнейшее наращивание вооруженных сил: к 2039 году численность профессиональной армии планируется довести до 300 тыс. военных, ещё 200 тыс. должны составить резервисты, что более чем втрое превысит показатель 2015 года. Польша уже несколько лет активно закупает, в том числе в США, новые виды вооружений и облегчила процедуры военного набора, а в этом году планирует направить на оборону свыше 4,81% ВВП, что делает её крупнейшим инвестором в НАТО по доле военных расходов.

    На фоне этих шагов представители НАТО усилили риторику о возможной «гибридной войне» со стороны России, под которой подразумеваются кибератаки, кампании дезинформации и атаки на уязвимую инфраструктуру. Европейские столицы связывают с такой деятельностью серию инцидентов, в том числе пожар на польском объекте связи со спутниковой сетью Starlink, который Варшава назвала саботажем с возможным «российским следом», а также удар российского беспилотника по локомотиву пассажирского поезда Киев – Варшава и нарушение польского воздушного пространства российским военным вертолётом.

    Польша и другие восточноевропейские члены НАТО выражают обеспокоенность тем, что пролёты российских беспилотников и ракет могут использоваться для проверки готовности альянса и подрыва поддержки Украины. Дональд Туск заявил о «реальном риске» новых вторжений дронов и ракет в воздушное пространство НАТО, а вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о наращивании полётов вертолётов и боевой авиации Польши. На этом фоне президент России Владимир Путин пообещал задействовать все средства, включая ядерный арсенал, для защиты Калининградской области, тогда как датская военная разведка оценила риск «ограниченного военного удара» России по странам на восточном фланге НАТО как низкий, но растущий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО утратили контроль над своими подопечными и позволяют им диктовать политику альянса. В воскресенье издание передало слова Дмитрия Медведева об угрозе космической войны из-за действий киевских властей и реакции Запада. В четверг заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у границ Калининградской области угрозой применения силы против России.

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    7 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    Сальдо: ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожили автомобили с направленным в Алешки гуманитарным грузом.

    Сальдо сообщил об уничтожении украинскими войсками автомобилей с гуманитарной помощью из России, направленных в Алешки, передает РИА «Новости». «После слов о том, что все: что касается гуманитарки и жителей (для Алешек) не будет подвергаться атакам. Ничего этого не соблюдается. То есть, гуманитарный груз был уничтожен. Слава Богу водители спаслись. Им дали возможность очевидно отойти от автомобилей. Все это продолжается каждый день, к сожалению», – сказал он.

    Глава региона подчеркнул, что за последний год украинскими операторами беспилотников под Алешками было уничтожено более 10 автомобилей скорой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области.

    Во вторник мирная жительница погибла при обстреле Алешек.

    В воскресенье ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками.

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    7 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море

    Жданова: Призывы Украины к перемирию в Черном море звучат цинично

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Призывы властей Украины к перемирию в акватории Черного моря звучат цинично, учитывая их планы по дестабилизации региона, заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «С учетом дальнейших планов киевского режима по дестабилизации Черноморского региона, его призывы к некоему перемирию в акватории звучат просто цинично», – заявила Жданова, передает РИА «Новости».

    Дипломат выступила на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Отмечается, что мероприятие прошло в закрытом для прессы формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД России обвинил Запад в замалчивании ущерба экологии Черного моря от атак Украины.

    В понедельник власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов в Черном море.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в регионе.

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