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Масштабный сетевой сбой парализовал работу госслужб на севере Австралии
Сетевой сбой оставил без связи больницы и полицию на севере Австралии
Работа полиции, больниц, школ и других государственных учреждений на всей Северной территории Австралии нарушена из-за масштабного сетевого сбоя.
Технический сбой затронул телефонную связь и цифровые сервисы во всем регионе, передает РИА «Новости».
Проблемы возникли в системах здравоохранения, образования, судах и транспортных службах. В больницах наблюдаются задержки с доступом к данным пациентов, в школах не работают обычные телефонные линии.
«Номер экстренной помощи продолжает работать для случаев, угрожающих жизни, или преступлений, совершаемых в данный момент», – сообщила полиция Северной территории.
Жителям рекомендовано отложить несрочные обращения до восстановления связи, а за срочной помощью обращаться лично в отделения полиции. По предварительной информации, сбой связан с внутренней сетевой инфраструктурой, версия кибератаки исключается.
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