В Липецке суд отправил на лечение пытавшуюся отравить детей женщину

Tекст: Алексей Дегтярёв

В феврале 2026 года жительница Липецка решила совершить самоубийство на фоне хронического психического расстройства.

Не желая оставлять детей бывшему мужу, она дала им раствор из смеси противосудорожных, седативных, снотворных и соматических препаратов, однако преступление не было доведено до конца, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Кроме того, суд установил, что в октябре 2025 года подсудимая применила физическое насилие к сотруднику полиции, пытаясь избежать административной ответственности.

«Суд пришел к выводу, что в момент совершения инкриминируемых деяний женщина находилась в состоянии невменяемости», – сообщили в пресс-службе.

На этом основании россиянку освободили от ответственности и назначили ей лечение в специализированном психиатрическом стационаре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом убившую малолетнего сына москвичку отправили на принудительное лечение. В феврале суд в Уфе поместил в психбольницу мужчину за попытку убить дочь. В прошлом году обвиняемую в убийстве троих детей жительницу Канска также направили в специализированный стационар.