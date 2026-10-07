Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
В Липецке суд отправил на лечение пытавшуюся отравить детей женщину
Октябрьский райсуд Липецка освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение местную жительницу, которая пыталась отравить малолетних детей.
В феврале 2026 года жительница Липецка решила совершить самоубийство на фоне хронического психического расстройства.
Не желая оставлять детей бывшему мужу, она дала им раствор из смеси противосудорожных, седативных, снотворных и соматических препаратов, однако преступление не было доведено до конца, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
Кроме того, суд установил, что в октябре 2025 года подсудимая применила физическое насилие к сотруднику полиции, пытаясь избежать административной ответственности.
«Суд пришел к выводу, что в момент совершения инкриминируемых деяний женщина находилась в состоянии невменяемости», – сообщили в пресс-службе.
На этом основании россиянку освободили от ответственности и назначили ей лечение в специализированном психиатрическом стационаре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом убившую малолетнего сына москвичку отправили на принудительное лечение. В феврале суд в Уфе поместил в психбольницу мужчину за попытку убить дочь. В прошлом году обвиняемую в убийстве троих детей жительницу Канска также направили в специализированный стационар.