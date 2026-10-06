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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    19 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    6 октября 2026, 01:43 • Новости дня

    Британский писатель Джеффри Арчер умер в возрасте 86 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Британский писатель и бывший политический деятель Джеффри Арчер, автор романов «Ни пенсом больше, ни пенсом меньше» и «Каин и Авель», скончался в возрасте 86 лет, сообщает LBC со ссылкой на издательский дом HarperCollins.

    Смерть наступила в понедельник вечером, за день до запланированного выхода новой книги писателя «Адам и Ева», сообщает LBC.

    Тираж романов Арчера в мире превысил 300 млн экземпляров. В 2013 году у него диагностировали онкологическое заболевание, после чего автор перенес операцию по удалению простаты.

    С 1969 по 1974 год Арчер был членом парламента, а в 1980-х годах занимал должность заместителя председателя Консервативной партии Британии. Его политическая карьера завершилась из-за скандала, связанного с инвестиционной схемой, в 1986 году.

    В 1980-х годах он попытался возродить свою карьеру, получив должность заместителя председателя Консервативной партии. Однако его карьера в политике закончилась после того, как в 1986 году его поймали на оплате услуг проститутки.

    В 2000 году писателя приговорили к четырем годам тюрьмы за лжесвидетельство во время суда о клевете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенегальский писатель и бывший министр Шейх Хамиду Кане умер в возрасте 98 лет.

    Венгерский прозаик и эссеист Петер Надаш ушел из жизни в августе.

    3 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Итальянский переводчик назвал непереводимые русские слова

    Итальянский переводчик Кокорулло: Слова тоска и авось самые сложные

    Итальянский переводчик назвал непереводимые русские слова
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянский писатель и переводчик Франческо Кокорулло назвал русские слова «тоска», «авось» и «сутки» самыми сложными для перевода на итальянский язык.

    Понятие «тоска» можно лишь приблизительно передать сочетанием таких слов, как «меланхолия» и «ностальгия», пишет РИА «Новости».

    «Это что-то между меланхолией, скукой, ностальгией. Это ощущение внутренней пустоты, когда тебе чего-то не хватает. Достаточно пессимистическое чувство, которое мы часто встречаем в русской литературе. Мы никогда не передаем его точно так, как в русском, потому что просто нет эквивалента», – заявил Кокорулло.

    Писатель также привел пример слов «совесть» и «сознание», которым в итальянском языке соответствует одно слово coscienza. Одним из своих любимых русских слов Кокорулло назвал «авось», охарактеризовав его как «надежду на будущее, на что-то, не имея ничего в руках».

    Кроме того, итальянец выделил слово «сутки», отметив, что в его родном языке нет отдельного термина для обозначения 24 часов, вместо него используется слово giorno, означающее «день». Наличие таких слов делает русский язык более сложным для изучения итальянцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае парламент Молдавии одобрил самозапрет русского языка.

    В апреле певец Аль Бано пообещал исполнить песню на русском языке на концерте.

    В прошлом году в Пекине пообещали рассмотреть перевод транспортной навигации на русский язык.

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    4 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Зеленая партия Британии приравняла сионизм к расизму

    Партия зеленых Англии и Уэльса официально признала сионизм формой расизма

    Зеленая партия Британии приравняла сионизм к расизму
    @ Jonathan Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Партия зеленых Англии и Уэльса на ежегодной конференции приняла политическую резолюцию, определяющую сионизм как расистскую идеологию, и призвала создать единое палестинское государство.

    Участники конференции большинством голосов одобрили документ под названием «Сионизм – это расизм» (1022 голоса против 813). Новая политика партии также требует заменить Израиль единым палестинским государством «с равными правами для всех», пишет Israel National News.

    Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на это решение. В ведомстве подчеркнули, что партия перестала функционировать как политическая сила и превратилась в «организацию, поддерживающую террор».

    Израильские дипломаты также отметили, что британские политики официально приняли зеленую идеологическую платформу движения ХАМАС, которая призывает к уничтожению Государства Израиль путем вооруженной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию первой исламской республикой с ядерным оружием. В прошлом году Лондон поставил ультиматум Израилю с требованием признания Палестины. В начале прошлого года йеменские хуситы пообещали скорый ответ на совместную атаку Британии, США и Израиля.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    3 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Британские машинисты отказались водить поезда из-за нашествия клопов

    В Британии отменили рейсы поездов из-за клопов в кабинах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Машинисты в Великобритании отказались выходить на работу на маршрутах между Лондоном и Кентом из-за нашествия клопов в кабинах, что привело к отмене рейсов.

    Железнодорожный оператор Британии Southeastern был вынужден отменить несколько рейсов из-за того, что машинисты обнаружили клопов на своих рабочих местах и в личных вещах, сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на газету Daily Telegraph.

    Отмечается, что сотрудники отказались находиться в кабинах с насекомыми. Впервые клопы были замечены 22 сентября в поездах West Marina вблизи Гастингса. Тогда из-за проблемы были отменены два рейса.

    Позже один из поездов, продолжавших перевозку пассажиров, получил прозвище «клоповый поезд». При этом в зонах для пассажиров насекомых не нашли. Сейчас в депо работают специалисты по борьбе с вредителями, однако процесс уничтожения клопов оказался дорогим и трудоемким, пишет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские энтомологи назвали новые виды древесных клопов в честь певицы Тейлор Свифт.

    Ранее Роспотребнадзор приостановил работу массажных кресел для отдыха в зале ожидания в Домодедово после укусов клопов и жалобы туриста.

    Позже стало известно, что резкое увеличение популяции азиатских коричнево-мраморных клопов в Московской области может быть связано с генетическими мутациями насекомых после успешной адаптации к местному климату.

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    4 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Появились подробности гибели британского военного на Украине

    Independent: Британский военный погиб при взрыве на испытаниях украинского оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Капрал Джордж Хули из Великобритании погиб на Украине в июне прошлого года после взрыва на испытаниях нового украинского оружия, сообщает Independent.

    Неизвестные ранее детали смерти Джорджа Хули опубликовал Independent. О смерти капрала британское министерство обороны сообщило 9 декабря 2025 года, уточнив, что он погиб вдали от линии фронта, сообщают СМИ.

    28-летний капрал был смертельно ранен 12 июня 2025 года. Он получил множественные травмы после того, как на испытаниях нового украинского оружия, где присутствовал военный, произошел взрыв.

    Командир британца рассказал, что услышал громкий звук и увидел вспышку. Хули получил множественные осколочные ранения и умер в киевском госпитале. Расследование смерти было закрытым по просьбе семьи. Смерть капрала стала первым официальным признанием присутствия на Украине британских десантников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные ликвидировали в зоне спецоперации на Украине кадрового британского военного. В январе Лондон сообщил о росте числа британских военных на украинской территории. В 2025 году Великобритания признала присутствие своих военных на Украине.

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    3 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Карл III отказался извиняться за работорговлю в ходе визита на Карибы

    Telegraph: Правительство отговорило Карла III извиняться за работорговлю

    Tекст: Мария Иванова

    Во время турне по странам Карибского бассейна король Великобритании Карл III решил не приносить извинения за историческую роль Лондона в работорговле.

    Монарх посетит Багамы, Гайану и Антигуа и Барбуду в конце октября, где примет участие в саммите стран Содружества наций. В ходе поездки он не будет избегать обсуждения истории работорговли, однако от прямых извинений воздержится, пишет The Telegraph.

    Отказаться от официальных извинений королю посоветовало британское правительство. Как отметили в Букингемском дворце, вместо этого монарх выразит приверженность признанию самых мрачных дней прошлого, упомянет эту тему в своих речах и посетит мемориалы жертвам, отмечает РИА «Новости».

    В сентябре министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд исключил возможность выплаты Лондоном репараций за участие в работорговле. При этом страны Карибского бассейна планируют поднять вопрос о компенсациях на предстоящем саммите и могут подать против Великобритании иск в Международный суд ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Карл III решил призвать разработчиков искусственного интеллекта сохранить контроль людей над будущим.

    Тогда же монарх подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

    В августе сотрудник британского радио из любопытства запустил новость о смерти короля.

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    3 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    В Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд

    Полиция Британии отпустила шестого задержанного после инцидента у базы Фэрфорд

    Tекст: Мария Иванова

    Контртеррористическая полиция Британии отпустила под залог 25-летнего мужчину с двойным ирано-британским гражданством, который был задержан по подозрению в подготовке теракта возле базы Королевских ВВС Фэрфорд.

    Мужчину задержали в районе Вестминстер в Лондоне в четверг, передает РИА «Новости».

    Об инциденте у авиабазы Фэрфорд стало известно 27 сентября. Правоохранительные органы задержали пятерых британских граждан по подозрению в причастности к террористической деятельности и преступлениям со взрывчаткой, в понедельник их также освободили под залог.

    База Фэрфорд является единственной в Европе, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. В марте британские власти разрешили США использовать объект для операций против Ирана. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг причастность своей страны к событиям на авиабазе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иран выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе.

    Тегеран отверг причастность к инциденту на военном объекте.

    В понедельник в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном.

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    4 октября 2026, 04:58 • Новости дня
    Британия заподозрила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд

    Telegraph: Британия заподозрила Иран в теракте на авиабазе

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Британии заподозрили Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд и рассматривают возможность введения новых санкций, пишет The Telegraph.

    Британское правительство считает, что Иран сыграл свою роль в инциденте на базе ВВС Фэрфорд, которую также используют американские войска для нанесения ударов по Ирану, передает источник The Telegraph.

    Министр обороны Уэс Стритинг выступил с этим заявлением в конце недели, в течение которой полиция арестовала, а затем отпустила под залог 25-летнего гражданина Британии и Ирана в связи с предполагаемым террористическим заговором.

    Заговор, по версии следствия, был направлен против авиабазы RAF Fairford. Кроме того, обвинения в подготовке террористического акта против еврейской общины в Манчестере предъявили двум иранским мигрантам, прибывшим на небольших лодках.

    «После того, как мы изучим данные, мы очень тщательно рассмотрим, какой может быть соответствующий и соразмерный ответ», – заявил министр.

    Он добавил, что расследование продолжается, проверяется ряд версий, но ситуация крайне серьезная.

    Хотя министр отказался вдаваться в подробности возможных ответных мер, правительство может рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Тегерана. В том числе ограничения могут коснуться любых лиц, непосредственно связанных с инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном, 
    который выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии. Тегеран отверг причастность к инциденту на военном объекте. 

    Министерство обороны Британии ранее подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.

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    3 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    В Британии выявили крупнейшую вспышку лихорадки рогатого скота

    Guardian: В Британии произошла сильнейшая в истории вспышка блютанга у скота

    Tекст: Мария Иванова

    Британские фермеры столкнулись с крупнейшей за всю историю наблюдений вспышкой блютанга, или катаральной лихорадки рогатого скота.

    В Британии зафиксирована самая масштабная за время наблюдений вспышка катаральной лихорадки рогатого скота, также известной как блютанг. С начала июля выявили 2201 случай заражения, из которых 1103 пришлись на сентябрь, пишет The Guardian.

    Текущие показатели заболеваемости сезона 2026–2027 годов перекрыли суммарные данные за три предыдущих сезона. Традиционно африканский вирус впервые оказался на британской территории в 2023 году, а в текущем году инфекция добралась до Шотландии, отмечает РИА «Новости».

    Исследователи связывают продвижение болезни на север с потеплением климата, создающим благоприятные условия для размножения кровососущих насекомых-переносчиков.

    Блютанг вызывает у овец и коров лихорадку, появление язв, отек головы и посинение языка, нередко приводя к гибели скота. При этом для людей и сельскохозяйственной продукции вирус безопасен.

    В августе Национальный союз фермеров Британии предупреждал о кризисе в отрасли и угрозе продовольственной безопасности на фоне рекордной за 50 лет засухи и начавшегося распространения лихорадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году британские фермеры испугались роста импорта яиц с Украины.

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    4 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Британский миллиардер Рубен переехал в Монако из Британии из-за налогов

    The Times: Разбогатевший в России миллиардер Рубен уехал из Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Британский миллиардер и совладелец инвестиционной компании Reuben Brothers Дэвид Рубен переехал из Лондона в Монако на фоне ожидаемого изменения налогового законодательства новым правительством, сообщает The Times.

    По данным The Times, один из богатейших людей Великобритании Дэвид Рубен переехал этим летом в княжество Монако. Отъезд бизнесмена последовал за приходом к власти лейбористов, которые планируют ужесточить налоговое законодательство, пишет РБК.

    В конце октября британское правительство может повысить налог на прирост капитала для финансирования оборонных расходов. Кроме того, 88-летний миллиардер лишился специального статуса, который позволял ему платить налоги в Великобритании только с полученных внутри страны доходов. Вместе с Рубеном государство покинули и другие состоятельные граждане, включая стального магната Лакшми Миттала и гонщика Льюиса Хэмилтона.

    Братья Дэвид и Саймон Рубены сколотили первоначальный капитал в 1990-х годах на торговле металлами в России после распада СССР. Позднее они инвестировали средства в коммерческую недвижимость, инфраструктуру и дата-центры. Совокупное состояние семьи оценивается в 28 млрд фунтов стерлингов, что делает их вторыми по богатству в Великобритании. Младший брат Саймон перебрался в Монако около 40 лет назад из-за проблем со здоровьем и отсутствия в княжестве подоходного налога.

    Совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф раскритиковал руководство Британии за неготовность справляться с миграционным кризисом и экономическими трудностями.

    В 2024 году королевство покинули почти 11 тыс. обладателей многомиллионных состояний.

    Более половины британских миллионеров заявили о готовности уехать из страны из-за возможного введения налога на богатство.

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    4 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Неизвестные застрелили мужчину на похоронной церемонии в Лондоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В лондонском районе Ист-Эктон сорокалетний мужчина получил смертельные огнестрельные ранения прямо во время похорон, на которых присутствовали до пятидесяти человек, включая детей.

    Инцидент случился в пятницу, передает РИА «Новости». Местные жители услышали звуки выстрелов и оперативно вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия медики попытались спасти раненого 40-летнего мужчину, однако он скончался от полученных травм.

    «Мы соболезнуем родным и близким человека, чья жизнь оборвалась в результате бессмысленного акта насилия. Там, где произошел инцидент, проходила похоронная церемония с большим количеством участников, однако то, что должно было стать поводом для единения в память о погибшем, обернулось горем», – заявил старший инспектор Брайан Хоуи.

    Представители Скотленд-Ярда уточнили, что на траурном мероприятии находились до 50 человек, среди которых были дети. Правоохранительные органы пока не провели задержаний и продолжают поиск возможных свидетелей преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженное нападение в лондонском районе Бромли привело к госпитализации четырех человек.

    Автомобиль въехал в группу пешеходов на западе британской столицы.

    Полиция Солт-Лейк-Сити сообщила о двух погибших в результате стрельбы возле похоронной процессии.

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    5 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Рубио назвал плановой ротацией вывод бомбардировщиков США из Британии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывод американских бомбардировщиков с базы Фэрфорд в Британии связан с плановой ротацией, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Министерство войны постоянно переводит ресурсы туда, где они нужны. Там также происходит регулярная ротация», – заявил Рубио, комментируя сообщения о передислокации 12 бомбардировщиков, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация привлекла внимание общественности только из-за инцидента с задержанием пяти человек у базы. Передислокация является обычным делом, отметил госсекретарь.

    «Мы уверены в безопасности всех наших баз», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии из-за угрозы безопасности.

    На прошлой неделе в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. В апреле Иран пригрозил признать британские базы законными целями для ударов.

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    5 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Британские нефтяники Северного моря объявили забастовку из-за зарплат

    Нефтяники компании Apache в Северном море устроили забастовку из-за зарплат

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники американской нефтяной компании Apache, работающие на месторождениях в Северном море, объявили забастовку из-за отказа работодателя повысить зарплаты до уровня инфляции, сообщил ведущий британский профсоюз Unite.

    Более 160 сотрудников американской компании Apache, работающих на месторождениях Северного моря, объявили забастовку, передает РИА «Новости». Причиной протеста стала неудовлетворительная заработная плата.

    Ранее руководство Apache предложило повысить оклады на 4%, но профсоюз отклонил инициативу, отметив, что это не компенсирует инфляцию.

    «Предстоящая забастовка более 160 сотрудников нефтяной компании Apache может серьезно нарушить поставки топлива в Великобританию. Работники Apache решительно поддержали забастовку, отвергнув предложение, которое фактически означает снижение заработной платы для многих сотрудников», – заявили в профсоюзе.

    Точная дата протеста пока не определена, но ожидается, что он начнется в октябре. Стачка затронет семь объектов на месторождениях Forties и Beryl.

    Остановка оборудования грозит падением давления в трубах и сбоями в трубопроводной системе Forties, обеспечивающей транспортировку 29% нефти и 30% газа в Британии.

    В понедельник к забастовке присоединились сотрудники инженерной компании Wood Group. Протест намечен на 6-7 октября и охватит пять платформ в Северном море.

    Ситуация усугубляется рекордным ростом цен на топливо в Британии: дизель подорожал до двух фунтов за литр, а бензин – до 1,73 фунта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября средняя стоимость дизельного топлива в Британии достигла исторического рекорда. Удорожание автомобильного горючего спровоцировало рост инфляции в стране до 3,1%.

    Из-за экстремально высоких цен на энергоносители химическая корпорация Ineos приостановила работу трех своих заводов в Англии.

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    5 октября 2026, 01:26 • Новости дня
    Израиль запретил въезд лидеру британской Партии зеленых Полански

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански после того, как его партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму, пишет Times of Israel.

    «Министр иностранных дел Гидеон Саар объявляет, что лидеру британской Партии зеленых Заку Полански запрещен въезд в Израиль после того, как партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму», – пишет Times of Israel.

    В публикации также отмечается, что партия проголосовала в поддержку создания палестинского государства вместо Израиля. При этом уточняется, что сам Полански в голосовании участия не принимал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

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    5 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Принц Уильям отказался от участия в фильме к годовщине смерти принцессы Дианы

    The Times: Уильям отказался сниматься в фильме к 30-летию гибели принцессы Дианы

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский принц Уильям «в ярости» на своего брата принца Гарри из-за его поведения и не собирается участвовать в создании документального фильма о матери – принцессе Диане, сообщил телеведущий Пирс Морган.

    Уильям находится в «абсолютной ярости из-за того, что его младший брат сделал, очерняя королевскую семью», заявил Морган, упомянув книги Гарри, шоу на Netflix и подкасты. По его словам, братья не общаются уже несколько лет, передает Fox News.

    Газета The Times ранее сообщила, что принц Уэльский не будет снимать фильм к 30-летию гибели принцессы Дианы в 2027 году, чтобы избежать дальнейшего конфликта с Гарри. Уильям отклонил несколько предложений об участии в документальных проектах.

    По данным журнала People, принц Гарри рассматривает несколько проектов, чтобы почтить память матери, но ни один документальный фильм пока не утвержден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке.

    В прошлом месяце король Британии Карл III подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

    В 2025 году СМИ сообщили о планах Гарри и Меган снять фильм о принцессе Диане.

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    5 октября 2026, 06:09 • Новости дня
    Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили

    Times: Британия собралась обложить пошлинами китайские электромобили

    Tекст: Антон Антонов

    Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс занялся подготовкой введения импортных пошлин на китайские электромобили на фоне давления Евросоюза и опасений демпинга со стороны китайских автопроизводителей, пишет Times.

    «Великобритания готовится последовать примеру ЕС и ввести импортные пошлины на китайские электромобили», – говорится в публикации Times.

    Разработкой параметров возможных пошлин занимается Рейнольдс. Обсуждение идет на фоне опасений Лондона, что китайские автомобили продаются на британском рынке по искусственно заниженным ценам, передает РИА «Новости».

    Ранее Европейский союз призвал Лондон повысить тарифы на китайские автомобили, пригрозив торговыми барьерами в отношении Британии, писала Financial Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году страны ЕС ввели пошлины на импорт китайских электромобилей.

    Позже концерны Mercedes-Benz и BMW объявили о том, что они против пошлин на китайские электрокары, которые одобрили в Европейской комиссии.

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