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Названы дата и место прощания с музыкантом группы «Мистер Твистер» Лысенко
Прощание с музыкантом группы «Мистер Твистер» Лысенко запланировали на 2 ноября
Церемония прощания с одним из основателей группы «Мистер Твистер» Валерием Лысенко состоится 2 ноября в Москве, похороны пройдут в Раменском.
Прощание начнется в 11 часов в понедельник в Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках в Москве, сообщили РИА «Новости» в окружении Валерия Лысенко.
Похоронят музыканта на Дементьевском кладбище в подмосковном Раменском в семейном месте захоронения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду певец и барабанщик группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко умер в возрасте 65 лет. Позже причиной смерти назвали несчастный случай.
На прошлой неделе в Москве состоялось прощание с бывшим телеведущим программы «Вести» на РТР Михаилом Пономаревым.