Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Парламент Нидерландов отказался вычеркивать Россию из списка врагов
Большинство депутатов нижней палаты парламента Нидерландов проголосовало против предложения признать, что Россия не является врагом для страны.
Голосование прошло по инициативе Ральфа Деккера, представляющего партию «Форум за демократию», передает РИА «Новости».
«Согласно большинству членов палаты представителей – включая правые Партию свободы (PVV) и JA21 – Россия является «врагом Нидерландов», – заявил депутат от той же политической силы Пепейн ван Хаувелинген, опубликовавший результаты голосования.
Ранее министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус во время рассмотрения бюджета ведомства публично назвала Россию врагом Нидерландов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД России направил ноту протеста Нидерландам из-за высказывания главы военного ведомства страны.
Ранее депутат нидерландского парламента отчитала министра обороны за объявление России врагом.
Напомним, глава Минобороны королевства публично назвала Москву врагом страны.