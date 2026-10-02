Платежная система А7 опровергла работу в интересах Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Компания А7 заявила, что обвинения в работе с Ираном или террористическими организациями являются откровенной ложью и клеветой. Там подчеркнули, что никогда не проводили транзакций в их интересах и не обслуживали связанные с ними структуры, передает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что А7 обладает современной многоуровневой системой комплаенса, а все клиенты проходят тщательную проверку. Это исключает обслуживание лиц и организаций, нарушающих установленные требования.

Новые санкции США не повлияют на работу компании. Представители А7 подчеркнули, что внимание со стороны Вашингтона подтверждает эффективность созданной ими альтернативы мировой финансовой системе.

Система А7 была создана для обеспечения бесперебойных расчетов российского рынка в условиях санкций. Кроме того, компания обслуживает третьи страны, обеспечивая легальные экспортно-импортные операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за Ирана.

В мае Британия ввела санкции против топ-менеджеров этой компании.

В апреле Вашингтон расширил санкции против Тегерана.

