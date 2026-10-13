В Калужской области задержали подозреваемого в нападении с ножом на подростка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нападение произошло в Обнинске. Мужчина был установлен и задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«С участием задержанного проводятся следственные и процессуальные действия. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в ведомстве.

По версии следствия, 11 октября в Обнинске в ходе конфликта мужчина нанес удары ножом в голень и корпус подростку. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает, однако нанесенный вред признан тяжким. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Уфе возбудили уголовное дело после нападения девушки на сестер с ножом.

Летом Следственный комитет возбудил дело после нападения с ножом в торговом центре Краснодара.

В начале июня правоохранители завели дело после нападения с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве.