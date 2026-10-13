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В Калужской области задержали подозреваемого в нападении с ножом на подростка
Правоохранители в Калужской области задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему подростку, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Нападение произошло в Обнинске. Мужчина был установлен и задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«С участием задержанного проводятся следственные и процессуальные действия. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в ведомстве.
По версии следствия, 11 октября в Обнинске в ходе конфликта мужчина нанес удары ножом в голень и корпус подростку. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает, однако нанесенный вред признан тяжким. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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