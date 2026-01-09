Названа причина смерти футзалиста «Норильского никеля» Алекса Фелипе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бразильский футзалист клуба «Норильский никель» 32-летний Алекс Фелипе мог умереть от обширного инфаркта, передает ТАСС. По словам президента Суперлиги Григория Иванова, точная причина смерти еще не установлена, но в Ухте врачи подозревают серьезный инфаркт.

Иванов подчеркнул: «Мы отправили все данные по нему в республиканскую больницу в Коми. Но, похоже, у него обширный инфаркт. Пока еще нет точной информации, но в Ухте подозрение на такой обширный инфаркт».

6 января футболист почувствовал себя плохо в аэропорту Ухты после участия в первом полуфинале Кубка России против «Ухты», который завершился со счетом 2:2. Медики не смогли его спасти, и в тот же день он скончался на 33-м году жизни.

Алекс Фелипе выступал за «Норильский никель» с 2020 года. За 140 матчей он забил 67 голов и сделал 55 результативных передач. В составе клуба он выигрывал Кубок России, а также становился серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата страны.

До переезда в Россию Фелипе играл за несколько бразильских клубов, а также защищал цвета португальского «Спортинга», с которым одержал победу в Лиге чемпионов в сезоне 2018/19.

В сентябре во время товарищеского матча бывший полузащитник сборной Сербии Деян Милованович скончался на 42-м году жизни из-за сердечного приступа.

До этого Рафаэль Двамена из сборной Ганы умер в возрасте 28 лет после сердечного приступа на поле в чемпионате Албании. А в Уругвае 27-летний футболист потерял сознание во время игры и позже скончался в больнице.