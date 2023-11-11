Футболист Двамена умер в 28 лет в результате сердечного приступа на поле

Экс-футболист сборной Ганы Двамена умер в 28 лет после сердечного приступа на поле во время матча чемпионата Албании

Tекст: Антон Никитин

Двамена, выступавший за футбольный клуб «Эгнатия», потерял сознание на 24-й минуте встречи 13-го тура с «Партизани» в субботу. Футболист скончался в больнице города Кавая, передает РИА «Новости».

Президент Футбольной ассоциации Ганы Курт Эдвин Симеон-Окраку выразил соболезнования семье спортсмена, отметив, что Двамена хорошо служил своей стране и показывал классный футбол всякий раз, когда представлял Гану.

Двамена выступал за «Эгнатию» с 2023 года. На его счету восемь матчей за сборную Ганы, последний – в 2018 году.

Напомним, в декабре 2022 года футбольный обозреватель Грант Валь из США умер во время освещения четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.