В Запорожской области завершили реконструкцию комплекса целебных источников

Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку

Политолог Ткаченко: В Латинской Америке формируется фронда против США

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Администрация президента США пытается конвертировать свой сомнительный подвиг в Венесуэле во что-то глобальное, геополитическое. Именно поэтому Госдеп говорит об американском контроле над всем Западным полушарием», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп хочет, что называется, снять информационно-политическую пенку с захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом, несмотря на некоторую «хайповость» этих линий, они укладываются в реализацию стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре прошлого года. Но, очевидно, мало кто в мире мог представить, что она будет проводиться в таких формах», – продолжил собеседник.

«Однако, Трамп пошел на очень большой риск в своей политике в Западном полушарии. Латинская Америка в последние 30 лет привыкла жить в относительном спокойствии. После кризиса 80-х годов она вступила на путь роста. Почти все экономики континента растут. Поэтому, думаю, соседи Венесуэлы не примут попытки Вашингтона нивелировать их с точки зрения дипломатии и суверенитета», – спрогнозировал эксперт.

«Не исключаю, что в ближайшее время начнется концентрация антиамериканской фронды вокруг Колумбии и Бразилии. Если Бразилиа возглавит движение за защиту Латинской Америки от США, это определит геополитическое состояние региона на несколько десятилетий вперед», – подчеркнул аналитик.

«Стоит также иметь в виду, что США готовили события в Венесуэле в течение последних семи лет – подкупами, угрозами, убийствами представителей военной и политической элиты. Поэтому, установить диктат в других странах будет не просто трудно, а практически нереально – несмотря на обилие американских агентов влияния в той же Бразилии. Даже в Венесуэле им вряд ли удастся повторить подобное в ближайшее время», – заметил спикер.

«Почти 10 тысяч лет человеческой истории показывают, что даже самой сильной империи не удастся установить свой диктат в каком-то глобальном регионе, к которым, безусловно, относится Америка», – резюмировал политолог.

Ранее Госдепартамент США опубликовал заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. «Это наше полушарие, президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности», – отмечается на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). К посту прикреплено черно-белое фото Трампа с надписью: «Это наше полушарие». Слово «наше» написано большим шрифтом и красным цветом.

В свою очередь, замглавы американской администрации Стивен Миллер в интервью CNN заявил: «Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью, властью».

«Это железные законы мира», – подчеркнул он. «Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава», – добавил Миллер. Помимо этого, Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио возглавить процесс реализации реформ в Венесуэле.

Кроме того, в Белом доме сделали ряд громких заявлений в адрес стран, которые вызывают раздражение у Вашингтона. По оценкам мировых СМИ, это дает повод говорить о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Стоит отметить, что президент Колумбии Густаво Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро, а лидер Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает всерьез угрозы США о военном вторжении. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

На ваш взгляд На какую следующую страну нападут США? Гренландия

Иран

Колумбия

Куба

Мексика

Другая (указать в комментариях)

США ни на кого не нападут

Голосовать Результаты



