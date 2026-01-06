После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.9 комментариев
В Литве начали проверку ВНЖ Леонида Волкова из-за слов о главе РДК
Литовские власти проверяют законность пребывания в стране бывшего главы ФБК* (иноагент, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (иноагент, в реестре экстремистов) после его высказываний о главе «Русского добровольческого корпуса» Денисе Капустине.
Департамент миграции Литвы рассматривает возможность лишения Волкова вида на жительство, передает «Газета.Ru» со ссылкой на литовскую прессу.
Причиной проверки стали заявления Волкова о Денисе Капустине (в списке террористов и экстремистов), который возглавлял «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация). Текст его сообщения был опубликован бывшей коллегой Волкова и содержал резкую оценку Капустина.
«Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским «корпусом» решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова (экс-главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова)», - написал Волков в личном сообщении бывшей коллеге.
Ведомство направило официальный запрос в Службу государственной безопасности Литвы. Власти просят оценить, представляют ли высказывания Волкова угрозу государственной безопасности или общественному порядку страны.
По литовскому законодательству, ВНЖ может быть отозван, если обладатель документа представляет угрозу для безопасности, порядка или здоровья граждан.
Ранее в Екатеринбурге суд признал отца экс-главы ФБК* Михаила Волкова виновным в финансировании этой организации и назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ