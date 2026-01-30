Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
NOS: Минобороны Нидерландов задумалось о смягчении правил по наркотикам
Министерство обороны Нидерландов рассматривает возможность смягчения наказания за употребление наркотиков среди военнослужащих, включая замену увольнения на предупреждение, сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на представителя ведомства.
Министерство обороны Нидерландов пересматривает свою политику в отношении употребления наркотиков среди военных, передает РИА «Новости».
По данным NOS, действующие строгие меры были ужесточены в 2021 году, когда командирам разрешили проводить внезапные проверки на наркотики в казармах. В результате ежегодно примерно пятьдесят человек увольняют из-за употребления наркотиков.
Представитель министерства подчеркнул, что ведомство не собирается полностью отказываться от существующих правил, однако планирует сместить акцент на повышение осведомленности, образование и профилактику.
Теперь военнослужащих, уличенных в употреблении наркотиков, не будут сразу увольнять: в первую очередь им будет выноситься предупреждение. Адвокат Майкл Руперти считает, что нынешняя политика слишком жесткая и не оставляет места для индивидуальных решений, отмечая: «Солдаты – не машины. Люди совершают ошибки и заслуживают второго шанса».
Между тем директор профсоюза военнослужащих ACOM Джон ван дер Хюлст заявляет, что военные всегда должны быть готовы к выполнению заданий и находиться в трезвом состоянии. Он подчеркивает, что употребление наркотиков увеличивает риск ошибок, которые могут привести к трагическим последствиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европол ликвидировал 24 нарколаборатории на территории Евросоюза.
В Нидерландах обнаружили каннабис в составе конфет Haribo.
Футболиста «Спартака» Промеса заподозрили в контрабанде наркотиков в Нидерландах.