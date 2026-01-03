Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.9 комментариев
Экс-посол США Макфол назвал ошибкой удары по Венесуэле
Нанесение США ударов по Венесуэле может привести к серьезному ущербу мировой репутации страны, считает бывший посол США в РФ (2012-2014) Майкл Макфол.
Бывший посол США в России Майкл Макфол выступил с критикой авиаударов США по Венесуэле, передает ТАСС. По словам Макфола, эти действия были ошибкой и могут привести к значительным репутационным потерям для Вашингтона на мировой арене.
В своей публикации в социальной сети X Макфол подчеркнул: «Это вторжение США в Венесуэлу является ошибкой. [Президент США Дональд] Трамп не объяснил американскому народу, какая угроза нашей безопасности была настолько серьезной, что нам пришлось вторгнуться в Венесуэлу».
Макфол добавил, что даже при успешном исходе военная операция повредит имиджу США, который уже и так находится под давлением. Он выразил мнение, что последствия подобных шагов будут ощущаться в международной политике еще долгое время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.
Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.