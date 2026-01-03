Экс-посол США Макфол назвал ошибкой удары по Венесуэле

Tекст: Ольга Иванова

Бывший посол США в России Майкл Макфол выступил с критикой авиаударов США по Венесуэле, передает ТАСС. По словам Макфола, эти действия были ошибкой и могут привести к значительным репутационным потерям для Вашингтона на мировой арене.

В своей публикации в социальной сети X Макфол подчеркнул: «Это вторжение США в Венесуэлу является ошибкой. [Президент США Дональд] Трамп не объяснил американскому народу, какая угроза нашей безопасности была настолько серьезной, что нам пришлось вторгнуться в Венесуэлу».

Макфол добавил, что даже при успешном исходе военная операция повредит имиджу США, который уже и так находится под давлением. Он выразил мнение, что последствия подобных шагов будут ощущаться в международной политике еще долгое время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.