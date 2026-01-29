Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.0 комментариев
Минтранс: Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада
Столичные аэропорты продолжают работать в обычном режиме, несмотря на сильный снегопад, сообщили в Минтрансе РФ.
В Минтрансе заявили: «Столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы. Несмотря на продолжающийся аномальный снегопад в Москве и области аэропорты столичного региона Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно, полеты выполняются по расписанию», передает ТАСС.
В министерстве уточнили, что на территории всех четырех воздушных гаваней дежурят представители Росавиации и Ространснадзора, чтобы оперативно реагировать на изменения погодных условий. Минтранс России держит на особом контроле работу воздушного транспорта в регионе, чтобы избежать сбоев и задержек рейсов.
Ранее москвичам пообещали облачный и морозный четверг.
В Росавиации сообщили, что ожидаемое ухудшение погодных условий в Москве и Московской области может повлиять на работу аэропортов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве снегопады привели к увеличению количества ДТП почти в полтора раза.